Niemand soll auf der Straße landen

Lange Warteschlangen vor dem Landratsamt soll es nicht mehr geben. © archiv gronau

Wie die Betreuung ukrainischer Flüchtlinge ab 1. Juni konkret aussehen wird, ist noch offen. Die Jobcenter in Weilheim und Schongau werden aller Voraussicht nach Lebensunterhalt und Wohnraum finanzieren. Ungeklärt ist, wer für Unterbringung zuständig sein wird – dies könnte auf die Gemeinden zukommen.

Von Johannes Thoma

Weilheim-Schongau – Bislang organisiert der Landkreis die Unterbringung der aktuell rund 1200 Frauen und Kinder aus der Ukraine. Hans Rehbehn, Pressesprecher des Landkreises, glaubt, dass es auch nach dem 1. Juni vom Grundsatz her dabei bleiben wird. Einen Verteilungsschlüssel, wonach jede der 34 Kommunen im Landkreis eine bestimmte Zahl an Neuankömmlingen aufnehmen muss, hält er für nicht praktikabel. Für die Menschen, die schon in einer Unterkunft oder einer Wohnung leben, werde sich nichts ändern. „Wir setzen doch niemanden auf die Straße“, so Rehbehn. Aktuell verfügt der Landkreis noch über 191 freie Wohnungen, die ihm für Flüchtlinge angeboten worden sind.

Rein rechtlich wären die Städte und Gemeinden ab 1. Juni für diese Menschen zuständig. Ab diesem Tag fallen die erwachsene Flüchtlinge im Erwerbsalter nicht mehr unter das Asylbewerberleistungsgesetz, sondern sie erhalten Grundsicherung. Das Jobcenter bezahlt für sie einen Beitrag zum Lebensunterhalt und eine Wohnung. Minderjährige unbegleitete Flüchtlingen und Rentner sind bei den Sozialämtern angesiedelt. Bei drohender Obdachlosigkeit wäre dann die Wohnsitzgemeinde für eine Unterbringung zuständig.

Penzbergs Bürgermeister Stefan Korpan ist sich dessen bewusst. Er glaubt aber nicht, dass diese Menschen alle plötzlich und gleichzeitig auf der Straße stehen werden. „Die haben doch alle schon eine Wohnung“, so Korpan, der in ständigem Austausch mit dem Landratsamt steht. Die Stadt beschäftige derzeit allerdings mehr eine andere Frage: Wie die Buben und Mädchen im Kindergarten bzw. in der Schule untergebracht werden können? Die Kindergärten in der Stadt seien bereits jetzt voll belegt.

Der Landkreis soll den Städten helfen

Auch die Marktgemeinde Peiting hat sich mit der Flüchtlingsunterbringung beschäftigt. Bürgermeister Peter Ostenrieder geht davon aus, dass sich für die Kommunen zunächst nichts ändern werde. Sollte die Zuständigkeit vom Landkreis auf die Städte und Gemeinden übergehen, könne er sich auch vorstellen, dass die Marktgemeinde Peiting auf landkreiseigene Gebäude bei der Wohnungssuche zurückgreift. Wie auch Penzberg habe die Marktgemeinde zudem einige Notunterkünfte zur Verfügung.

Auch Falk Sluyterman ist mit dem Thema seit Längerem befasst: Der Schongauer Bürgermeister hofft, dass die meisten Unterkünfte auch weiterhin genutzt werden können. Allerdings gebe es auch provisorische, die nicht für längere Zeit ausgelegt seien. Diese Unterkünfte, beispielsweise im Keller oder nur als zusätzliches Zimmer, müsse man mittelfristig ersetzen. Dabei hofft Sluyterman wie seine Kollegen auf Unterstützung durch den Landkreis. Zudem könnte auch eine Umverteilung bayernweit für Entlastung in Oberbayern sorgen.

Trotz der derzeit relativ entspannten Lage bei der Unterbringung von Ukraine-Flüchtlingen bereitet sich auch der Landkreis auf Notfälle vor: Für die Turnhalle an der Birkenstraße in Penzberg und die Gymnasiumsturnhalle in Schongau, die beide im Besitz des Landkreises sind, hat er eine vorübergehende Nutzungsänderung beantragt. In Penzberg könnten dort dann 188 Menschen untergebracht werden. Der Antrag wird am kommenden Dienstag, 3. Mai, in der Sitzung des Bauausschusses der Stadt Penzberg behandelt (18.15 Uhr, Rathaus). „Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme und hat nichts mit den Änderungen zum 1. Juni zu tun“, so Pressesprecher Rehbehn. Auch der Schongauer Bauausschuss wird sich demnächst mit der Nutzungsänderung für die Gymnasiumsturnhalle befassen.

Wie berichtet, entscheidet die Ministerpräsidentenkonferenz am 20. Mai endgültig über die Pläne für die Menschen aus der Ukraine. Dass die Jobcenter zum 1. Juni für die Menschen aus der Ukraine zuständig sein werden, gilt dabei als sicher.