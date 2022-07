Weilheims Helferkreis für Ukraine-Flüchtlinge hat sogar einen „Fahrradguru“

Von: Stephanie Uehlein

An einem Radkurs mit „Fahrradguru“ Georg Off (mit leuchtend gelber Kappe) nahmen Ende Juni vier Frauen und acht Jugendliche aus der Ukraine teil. Für den Helferkreis aus Weilheim prüft und wartet Off, ehemaliger Vorsitzender der Kreisverkehrswacht, auch Räder. © Unterstützerkreis „Asyl“

Vom Sprach- über den Fahrradkurs bis zum Ausflug in den Tierpark: Seit der Krieg in der Ukraine wütet und Flüchtlinge von dort nach Weilheim kommen, hat der örtliche Unterstützerkreis „Asyl“ diesen Geflüchteten auf sehr unterschiedliche Art geholfen. Nun zieht er für diese Arbeit eine erste Bilanz - und die klingt durchaus positiv.

Weilheim – „Wie in allen Helferkreisen nahm die Zahl der Ehrenamtlichen, die bereit waren, geflüchtete Menschen in ihrem neuen Leben in Weilheim zu begleiten, in den letzten Jahren kontinuierlich ab“, stellt Gudrun Grill, ehrenamtliche Koordinatorin beim Unterstützerkreis, rückblickend für ihre Organisation fest. „Das Blatt hat sich jedoch sehr gewendet, als jetzt hauptsächlich ukrainische Frauen mit ihren Kindern in Weilheim ankamen.“ Im Pfarrheim „Miteinander“ in der Kreisstadt trafen sich am 15. März rund 60 Menschen, die sich für die Flüchtlinge engagieren wollten . Zusätzlich meldeten sich ehemalige Ehrenamtliche, die wieder zum Mithelfen bereit waren.

Deutschkurse werden gut angenommen

Deutschkurse (teils mit Kinderbetreuung), die nach dem Treffen organisiert wurden, werden immer noch angeboten und gut angenommen, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. „Zugute kommt dem Helferkreis, dass er auf seit 2015 gewachsene Strukturen aufbauen kann, Räume in der Oberen Stadt 3 zur Verfügung hat, in denen schon seit jeher Treffen und Kurse stattfinden“, heißt es. An der Oberen Stadt wird auch jeden Samstag von 14.30 bis 17 Uhr ein „Offener Treff“ angeboten. Freiwillige helfen dann beim Ausfüllen von Formularen und stehen für Gespräche bereit. Dolmetscher sind vor Ort.

Jeden Samstag gibt es einen „Offenen Treff“

Außerdem werden Freizeitangebote für Geflüchtete organisiert. So konnten 45 ukrainische Frauen und ihre Kinder einen Nachmittag im Tierpark Hellabrunn in München verbringen – mit Hilfe einer Spende der Organisation „Verborgene Engel“. Unterstützt von Ruth Lorbacher von der Alpenvereinssektion Weilheim, erlebte eine Gruppe jugendlicher Flüchtlinge einen Schnuppernachmittag in der örtlichen Kletterhalle. Vielleicht ermöglichten es diese Freizeitangebote den Teilnehmern, einmal von ihren Problemen und Sorgen ein wenig Abstand zu nehmen.

Zahlreiche Fahrradspenden für die Geflüchteten

Durch zahlreiche Fahrradspenden war es laut dem Unterstützerkreis möglich, viele Geflüchtete mit Rädern auszustatten. Diese seien „natürlich vorher durch die bewährten Hände von Georg Off, dem Fahrradguru des Helferkreises Weilheim“, gegangen, heißt es in der Pressemitteilung.

Off sei es „ein großes Anliegen, dass die Fahrradfahrer*innen die geltenden Verkehrsregeln beachten“. Daher fand Ende Juni unter seiner Anleitung ein Radkurs statt. Vier Frauen und acht Jugendliche aus der Ukraine nahmen teil. Sie wurden auch mit Schutzhelmen ausgestattet. Wie Grill sagt, hat das Radfahren in der Ukraine nicht den gleichen Stellenwert wie in Deutschland.

Neue Ehrenamtliche engagieren sich auch für andere Geflüchtete

Bei der Bilanz dürften die vielen privaten Kontakte nicht vergessen werden, die vermittelt werden konnten, so der Unterstützerkreis. Das sei auch möglich gewesen „dank der großartigen Unterstützung von ukrainisch- und russischsprachigen Menschen in Weilheim und im Landkreis, die teilweise bereits seit vielen Jahren unter uns leben“.

„Wie in der gesamten Bundesrepublik, ist auch hier in Weilheim die Solidarität und Hilfsbereitschaft der einheimischen Bevölkerung nach wie vor sehr groß. Das ist ganz großartig und freut uns sehr“, wird Ingeborg Bias-Putzier zitiert, die Integrationslotsin und mit Grill und Claudia Hanke Koordinatorin des Helferkreises ist. Ein positiver Nebeneffekt der Hilfsbereitschaft ist laut der Pressemitteilung, dass sich aus dem Kreis der neuen Ehrenamtlichen Menschen gefunden haben, die sich für Geflüchtete aus anderen Ländern als der Ukraine engagieren möchten. Denn „diese Menschen haben nach wie vor unsere Solidarität und Unterstützung verdient“, so Bias-Putzier.

40 Helfer unterstützten bis zu 200 Menschen

Der Unterstützerkreis, der aktuell über rund 40 Helfer verfügt, hat laut Grill bislang etwa 100 bis 200 Menschen aus der Ukraine unterstützt, die in Weilheim und Umgebung leben. Er könne immer wieder Engagierte brauchen, die Deutschkurse geben. Gefragt seien ferner Helfer für Fahrdienste.

Aktuell kommen in Weilheim wenige neue Flüchtlinge an

In Weilheim kommen nach den Worten Grills derzeit nur wenige neue Flüchtlinge aus der Ukraine an. Dabei spiele eine wichtige Rolle, dass der Landkreis sein Soll bezüglich der Aufnahme von Geflüchteten aktuell erfüllt hat.

Bei Flüchtlingen, die an einem Integrationskurs teilnehmen, hat die ehrenamtliche Koordinatorin die Erfahrung gemacht, dass diese gern schon vor dem Abschluss des Kurses eine Arbeit aufnehmen würden. Dass dies nicht möglich ist, hat aus der Sicht Grills allerdings seine Berechtigung.