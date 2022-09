Ukraine-Flüchtlinge: „Sprachbad“ für die Kinder, Wohnungssuche für die Erwachsenen

Von: Johannes Thoma

Lange Warteschlangen am Landratsamt Weilheim wie im März bei der Barauszahlung für geflüchtete Menschen aus der Ukraine soll es nicht mehr geben, die meisten haben jetzt ein Bankkonto. © Archiv Gronau

Der Krieg in der Ukraine dauert nun schon fast sieben Monate. Im Landkreis Weilheim-Schongau leben derzeit 1257 geflüchtete Frauen und Kinder aus dem osteuropäischen Land.

Landkreis Weilheim-Schongau – Ein Problem für den Landkreis ist die Unterbringung: Derzeit leben über 700 Frauen und Kinder in privaten Unterkünften. Laut Landratsamt muss für etwa 500 von ihnen zum 31. März 2023 eine neue Bleibe gefunden werden. Nicht mit eingerechnet seien zu diesem Datum Flüchtlinge, die erst noch kommen und Asylsuchende aus anderen Kontinenten.

Auch bei Letzteren rechnet das Landratsamt mit einer Zunahme. „Die Weiterleitung der ukrainischen Kriegsgeflüchteten in andere Bundesländer wird in den nächsten Wochen nicht mehr möglich sein, da die Überbelegung im Freistaat ausgeglichen sein wird“, schreibt das Landratsamt auf eine entsprechende Anfrage.

Ukraine-Flüchtlinge: Brückenklassen als Einstieg für junge Ukrainer

Für 220 Buben und Mädchen aus der Ukraine hat am Dienstag die Schule begonnen – trotz der überwiegend geringen Sprachkenntnisse. „Ukrainische Kinder im Grundschulalter werden als Regelschüler aufgenommen. Sie besuchen den Unterricht der Regelklassen, ergänzt durch weitere Angebote der Sprachförderung“, teilte Ingrid Hartmann-Kugelmann, die zuständige Schulamtsdirektorin, mit.

Diese Kinder nehmen ein „Sprachbad“, das heißt, sie nehmen am regulären Unterricht teil und vertiefen ihre Sprachkenntnisse in speziellen, zusätzlichen Kursen. Kinder von der 5. bis zur 9. Klasse werden sogenannte Brückenklassen besuchen. „Die Brückenklassen werden schulartunabhängig an den Mittelschulen, Realschulen und Gymnasien eingerichtet. Sie verfolgen das Ziel, Schüler vor allem durch den Aufbau von Sprachkenntnissen fit für eine künftige Teilnahme am Regelunterricht zu machen“, so Hartmann-Kugelmann.

Ukraine-Flüchtlinge: Deutsch-Unterricht als Schwerpunkt für die Kinder

Mit zehn Wochenstunden bildet das Fach Deutsch den Schwerpunkt. Unterrichtet wird auch Mathematik und Englisch. Um Gleichaltrige kennenzulernen und sich im bayerischen Schulsystem besser orientieren zu können, nehmen die ukrainischen Kinder auch teilweise am Regelunterricht teil. Aktuell gibt es an der Wilhelm-Conrad-Röntgen Mittelschule in Weilheim, an der Bürgermeister-Prandl-Mittelschule in Penzberg und an der Mittelschule Steingaden diese Brückenklassen.

Dafür wurden rund 40 zusätzliche Lehrkräfte, auch aus der Ukraine, eingestellt. Erwachsene Ukrainerinnen erhalten Sprachunterricht vielfach von privaten Organisationen – aber auch bei Integrationskursen des Jobcenters, das seit 1. Juni für diese Menschen zuständig ist.

Viele Erwachsene haben bereits eine Arbeit gefunden. Genaue Zahlen dazu gibt es nicht. Das zuständige Jobcenter in Weilheim hat etwa 60 Menschen bislang in Arbeit vermittelt. In der Statistik tauchen allerdings jene nicht auf, die sich selbst eine Arbeitsstelle gesucht haben oder bei Verwandten leben und so keine Leistungen des Jobcenters in Anspruch nehmen. Das Jobcenter betreut derzeit etwa 1100 Ukrainer, 680 davon sind Erwachsene bzw. im erwerbsfähigen Alter, so Jan Riediger, Geschäftsführer des Jobcenters. Rund 70 Ukrainer werden vom Sozialamt betreut, meist Menschen im Rentenalter.

