Ukraine-Krieg: Deutsche hamstern Mehl - doch bayerischer Aldi verkauft es plötzlich im Sonderangebot

Von: Boris Forstner

Morgens um 8 Uhr bei Aldi: Mehl im Sonderangebot. © mm

Mehl ist das neue Klopapier: Weil die Ukraine als Kornkammer Europas gilt, hamstern viele Deutsche angesichts des Krieges Mehl. Bei Aldi war es jetzt trotzdem im Angebot.

Weilheim - So schrecklich der Ukraine-Krieg ist, er treibt ebenso wie die Corona-Pandemie ihre eigenen, mitunter kuriosen Blüten. Seit Putin das Land im Osten Europas angegriffen hat, treibt viele die Sorge um: Gibt es noch Mehl?

Die Ukraine gilt als Kornkammer Europas. Insofern sind die Ängste nicht völlig unberechtigt. Allerdings haben Experten schon früh betont: Deutschland und Europa werden keinen Mehl-Mangel erleben. Bauernverbandspräsident Joachim Rukwied sagte der Passauer Neuen Presse (PNP): „Hamsterkäufe sind völlig unsinnig. Wir leben in einer sogenannten Gunstregion für Getreideanbau und der Selbstversorgungsgrad in der EU ist sehr hoch.“

Ukraine-Krieg: Aldi bietet Mehl im Sonderangebot

Trotzdem kaufen die Deutschen Mehl seit Ausbruch des Ukraine-Krieges so viel sie können - und auch Sonnenblumenöl, wobei hier die Lage tatsächlich problematisch ist. Jetzt bot Aldi Mehl im Sonderangebot. Das dürfte zu einem Massenansturm führen, dachte sich Boris Forstner, Redaktionsleiter von Weilheimer Tagblatt und Schongauer Nachrichten, fuhr zum Weilheimer Aldi - und erlebte das:

„Mehl ist tatsächlich im Supermarkt, in dem ich normalerweise einkaufe, seit zwei Wochen ausverkauft. Doch im Aldi-Werbeflyer erspähte ich am Wochenende: Da gibt’s tatsächlich ab Montag das 2,5 Kilo-Rosenmehl-Paket im Angebot, genau das, was wir sowieso immer daheim haben und das langsam zur Neige geht. Dass es ein Angebot ist, war mir völlig egal – ich wollte einfach nur Mehl kaufen

Mehl bei Aldi im Sonderangebot: Trotz Ukraine-Krieg keine Schlangen vor der Palette

Ich hatte schon vergessen, wie das ist an den Aldi-Montagen. Das Warten, die komische Anspannung, als ob es sich um ein Wettrennen handelt. Fünf Minuten vor Ladenöffnung war ich da, reihte mich ein. Einige standen schon mit ihrem Einkaufswagen wie an der roten Ampel, gegen 8 Uhr waren es rund 20 Kunden – die wollen doch hoffentlich nicht auch alle ans Mehl? Ich überlege mir insgeheim schon, was ich Hamsterkäufern sage, wenn sie ihren Wagen mit dem Mehl vollpacken sollten. Oder gibt es auch dort ein Schild, dass man nicht zu viel einkaufen darf?

Plötzlich geht die Schiebetür auf, gesittet geht es in den Laden. Manche biegen gleich in die Mitte ab, wo die Sonderangebote liegen, ich gehe am Lebensmittelregal vorbei auf der Suche nach meinem Mehl. In der normalen Auslage ist es ausverkauft, ebenso wie das Sonnenblumenöl, wo nur noch einzelne Flaschen herumstehen. Und plötzlich strahlt sie mich an: eine ganze Palette Mehl! Noch fast unberührt! Und kein Kunde weit und breit zu sehen, die decken sich mit Kinderschuhen ein.

Aldi bietet Mehl im Sonderangebot: Ukraine-Krieg sorgt normalerweise für begrenzte Abgabe

Während ich noch schaue, ob es ein Mengen-Begrenzungsplakat gibt, schiebt ein älterer Herr – unter der Maske erkenne ich witzigerweise den Nachbarn meiner Mutter – seinen Wagen davor und packt erst einen, dann einen zweiten Beutel Mehl ein. Der wird doch nicht? Nein, noch einen dritten nimmt er sich, dann macht er sich von dannen. Ich nehme mir meine 2,5 Kilo und komme mir an der Kasse etwas blöd vor.

Doch ich bin froh – vor allem, dass manche von uns Deutschen offenbar doch noch nicht so hirnrissig sind, um Mehl zu horten, dass man in mehreren Jahren nicht verbrauchen kann. Die Palette dürfte aber einige Zeit später trotzdem leer gewesen sein.“