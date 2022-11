Umfahrung Weilheim: Staatliches Bauamt äußert sich — „So einen Fall hatten wir noch nicht“

Von: Boris Forstner

„Ein formeller Stadtratsbeschluss ist nicht notwendig“: Andreas Lenker vom Staatlichen Bauamt Weilheim, hier bei der Stadtratssitzung im April 2019. © archiv ruder

Ist die Umfahrung vom Tisch? 54,6 Prozent sprachen sich bei der Bürgerbefragung gegen die Umfahrungspläne aus. Das sagt Andreas Lenker vom Staatlichen Bauamt zum Ergebnis.

Weilheim – Rund drei Wochen ist es her, seitdem das Ergebnis der Bürgerbefragung zur geplanten Umfahrung Weilheim bekannt wurde. Das Ergebnis von 54,6 Prozent gegen jegliche Umfahrung hat vor allem die Gegner jubeln lassen. Seitdem wird auch in Leserbriefen diskutiert, wie es jetzt weitergeht, ob das schon das endgültige Aus aller Umfahrungspläne ist oder es noch eine Entscheidung im Stadtrat braucht. Wir sprachen darüber mit Andreas Lenker, Abteilungsleiter Straßenbau für den Landkreis.

Interview mit Andreas Lenker vom Staatlichen Bauamt: So geht das Bauamt mit dem Ergebnis um

Herr Lenker, hat Sie die doch deutliche Ablehnung überrascht?

Tatsächlich hatte ich schon damit gerechnet. Aufgrund der Stimmungslage in den vergangenen Monaten hatte sich das abgezeichnet, ich habe sogar noch mit einem deutlicheren Ergebnis gegen eine Umfahrung gerechnet. Was mich enttäuscht hat, ist die geringe Beteiligung.

Die lag bei rund 50 Prozent, das gilt eigentlich als sehr gut für eine Umfrage.

Für mich bedeutet es, dass es der Hälfte der Bürger egal ist, was mit ihrer Stadt passiert. Schließlich war es kein Bürgerentscheid, für den man an einem bestimmten Tag irgendwohin gehen muss und die Anforderungen an die Bürger deutlich höher sind. Man hatte einen Abstimmungszettel und ewig Zeit, ihn bei der Stadt in den Briefkasten zu werfen. Im Nachhinein wäre es sicher gut gewesen, wenn bei der Antwort noch die Alternativen „Vielleicht“ oder „Enthaltung“ vorhanden gewesen wären. Dann hätte man vielleicht noch mehr Beteiligung erreicht und erfahren, ob die Umfahrung denen, die nicht mit abgestimmt haben, tatsächlich egal ist oder ob sie zu faul zum Abstimmen waren.

Manche Leserbriefschreiber rechnen sich das Ergebnis schon so hin, dass ja letztlich nur ein Viertel der Weilheimer Bürger gegen eine Umfahrung gestimmt hat und das doch keine Mehrheit sei...

So läuft Demokratie. Viele Politiker gewinnen Wahlen mit weniger als einem Viertel der Stimmen aller Wahlberechtigten.

Wie gehen Sie denn im Bauamt mit dem Ergebnis um? Es gibt ja die Zusage, dass gegen den Willen der Stadt keine Umfahrung gebaut werden soll.

Die Bürgerbefragung war der letzte Punkt der Voruntersuchung, die wir 2017 begonnen und schon 2019 so gut wie abgeschlossen hatten. Bis auf die neue Variante mit dem langen Ost-Tunnel hatte die sich seitdem nicht mehr geändert. Das Votum der Befragung wird jetzt in diese Voruntersuchung eingearbeitet, also auch, dass die Mehrheit der Bürger keine Umfahrung will. Weil wir noch viele aktuelle Projekte am Laufen haben, schätze ich, dass die komplette Voruntersuchung frühestens 2023 ans Bayerische Bauministerium geschickt wird. Das reine Ergebnis der Befragung haben wir natürlich gleich nach der Abstimmung weitergeleitet.

Mit was für einer Reaktion rechnen Sie?

Letztlich ist der Bund verantwortlich, es ist ja eine Bundesstraße. Dort muss die Entscheidung fallen, wie man weiter verfahren will. Aber grundsätzlich ist mir keine Umfahrung bekannt, die gegen den ausdrücklichen Willen der betroffenen Kommune gebaut worden ist.

Wie lange wird es dauern, bis eine Antwort aus Berlin bzw. München kommt?

Das ist schwer zu sagen, weil wir solche Fälle bisher noch nicht hatten. Eine ablehnende Bürgerbefragung beschleunigt den Prozess natürlich nicht.

Interview mit Andreas Lenker vom Staatlichen Bauamt: Planungsunterlagen werden nicht entsorgt

Im Stadtrat wurde gefordert, dass auch das Gremium noch abstimmen muss, um den Beschluss von 2009 für eine Umfahrung aufzuheben. Stimmt es, dass das notwendig ist?

Nein. Wie schon gesagt, entscheidet letztlich der Bund, ob eine Umfahrung gebaut wird und nicht die Stadt Weilheim. Um die Meinung der Stadt in die Voruntersuchung mit aufzunehmen, reicht die Befragung völlig aus. Deshalb ist ein formeller Stadtratsbeschluss für uns nicht notwendig.

Es wurde aus umliegenden Gemeinden Kritik laut, dass sie nicht an der Befragung teilnehmen durften – man könne eine Weilheimer Umfahrung nicht nur isoliert betrachten, hieß es.

Die Umfahrung dient zum einen der Stadt Weilheim, deren Zentrum vom Verkehr entlastet wird. Hier ist eine direkte Beteiligung durch eine Befragung gut möglich. Der andere Nutznießer sind die Autofahrer, die durch Weilheim fahren und von überall her kommen können. Deren Belange gehen durch Verkehrsgutachten in die Voruntersuchung ein.

Wenn es da Einigkeit gegeben hätte, hätte man eine Umfahrung schon vor 50 Jahren gebaut.

Nehmen wir an, die Planungen werden tatsächlich gestoppt: Wandern die Unterlagen dann in den Papierkorb?

Nein. Planungsunterlagen, in unserem Fall die Voruntersuchung, werden grundsätzlich nicht entsorgt. Außerdem planen wir digital und nicht mehr auf Papier.

Glauben Sie wirklich, dass eine Weilheimer Umfahrung, die ja auch 1998 bereits abgelehnt wurde, noch mal Thema werden wird?

(lacht) Meine persönliche Meinung: Ich bin vor fünf Jahren ans Staatliche Bauamt Weilheim gekommen mit dem Gedanken, dass das nichts werden wird. Dafür war die Stadt schon zu zerrieben zwischen Ost und West. Wenn es da Einigkeit gegeben hätte, hätte man eine Umfahrung schon vor 50 Jahren gebaut.

