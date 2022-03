Umfahrung Weilheim: Neue Infokampagne gefordert - „Das Staatliche Bauamt ist eindeutig parteiisch“

Von: Magnus Reitinger

Als jüngste Variante einer möglichen Umfahrung Weilheim wurde ein „Ost-Tunnel“ untersucht. Dazu fehlen jedoch noch wichtige Informationen, bemängeln drei Bürgerinitiativen. © Staatliches Bauamt Weilheim

Vor der Bürgerbefragung zur geplanten Umfahrung Weilheim mahnen drei Bürgerinitiativen eine „korrekte“ Infokampagne an. Das dürfe die Stadt nicht dem Staatlichen Bauamt überlassen.

Weilheim – Wann sie kommt, dazu gibt es noch immer keine offizielle Aussage. Fest steht aber, dass die Stadt eine Bürgerbefragung zur geplanten Weilheimer Umgehungsstraße plant – nachdem der erste Versuch 2020 wegen Fehlern im beigefügten Infoblatt des Staatlichen Bauamts abgebrochen und eingestampft wurde. Die drei Weilheimer Bürgerinitiativen (BI) gegen die Umfahrung fordern nun in einem offenen Brief an Bürgermeister Markus Loth und den Stadtrat, rechtzeitig vor der Neuauflage „umfassend und korrekt“ über das Projekt zu informieren. Und das dürfe nicht der für die Planung zuständigen Behörde überlassen werden: „Da das Staatliche Bauamt nicht nur im ersten Anlauf versagt hat, sondern auch eindeutig parteiisch ist“, seien Weilheims Stadträte als gewählte Vertreter der Bürger „hier in der Pflicht“, heißt es in dem gemeinsamen Brief von „Bürgerinitiative Heimat 2030“, „Schutzgemeinschaft Gögerl und Weilheimer Osten“ sowie „Bürgerinitiative Marnbach/Deutenhausen“.

Wo beginnt und endet der „Osttunnel“?

In einer neuen Informationskampagne müssen den BIs zufolge alle Umfahrungsvarianten „mit Lage und baulicher Ausführung anschaulich dargestellt werden“. Auch auf Beeinträchtigung für Anwohner, Naherholungssuchende, Landwirte und andere Betroffene gelte es hinzuweisen. Insbesondere zum neu aufgenommenen „Osttunnel“ lägen der Öffentlichkeit noch keine verbindlichen Informationen vor, wie die Aktivisten monieren. „Die Bürger müssen vor einer Befragung informiert werden, wo dieser lange Tunnel der ortsnahen Ostvariante beginnt und endet, welche Beeinträchtigung von Rettungsschächten und Entlüftung zu erwarten ist, wo und für was auf der Oberfläche eine ,Erschließungsstraße’ geplant ist, wie die Oberfläche nach der Fertigstellung aussehen soll und wie diese Variante mit dem Autohaus-Neubau auf der Trasse überhaupt realisierbar ist.“

Begriff „Entlastungsstraße“ weckt falsche Erwartungen

Falsche Erwartungen bei den Bürgern wecke der „tendenziöse Begriff ,Entlastungsstraße’“, befinden die BIs: Tatsächlich würde eine Umfahrung Weilheim laut Projektinformationssystem zum Bundesverkehrswegeplan „0 Einwohner“ vom Verkehrslärm entlasten. Für einige Straßen prognostiziere das Verkehrsgutachten, das Prof. Kurzak 2017 erstellte, gar eine Mehrbelastung durch eine Umfahrung. Dagegen brächte Tempo 30 den Initiativen zufolge sofort effektive Entlastungen.

„Autobahnähnlicher“ Ausbau der B2

Gewönne Weilheim durch eine Umfahrung mehr Gestaltungsfreiheit in der Stadt, etwa für bessere Radwege? Nein, das verbleibende Verkehrsaufkommen wäre dafür zu hoch, sagen die BIs – und fordern, solche Aussagen (etwa auf der Website der Stadt) zu korrigieren. Umfassender zu untersuchen und kommunizieren wäre hingegen die Beeinträchtigung der Naherholungsgebiete durch Verkehrslärm. Schließlich wird in dem offenen Brief gewarnt, dass eine Umfahrung Weilheim im Kontext eines „autobahnähnlichen“ Ausbaus der B2 zwischen Starnberg und Garmisch überregionalen Verkehr von der A95 nach Weilheim verlagern würde.

Fazit der BIs: „Die bisherigen unrichtigen, irreführenden und unvollständigen Angaben“ in Sachen Umfahrung müssten korrigiert und die Bürger „durch eine erneute Infokampagne auf einen aktuellen Informationsstand gebracht werden“.

