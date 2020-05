Umfahrung Weilheim: Faltblatt des Bauamts war vor Bürgerbefragung nie im Rathaus

War das umstrittene Infoblatt des Staatlichen Bauamtes zur Bürgerbefragung in Sachen „Umfahrung Weilheim“ vor dem Versand im Weilheimer Rathaus? Nach widersprüchlichen Aussagen gab es im Stadtrat nun Aufklärung.

Weilheim – Die bereits vor Wochen abgebrochene und annullierte Bürgerbefragung zur Umfahrung Weilheim hatte noch einmal ein kurzes Nachspiel in der Abschluss-Sitzung des „alten“ Stadtrats. Mit sechswöchiger Verspätung – bedingt durch die Corona-Krise, wegen der im März und April keine öffentliche Hauptausschuss-Sitzung mehr stattfand – gab es erst in dieser die Antwort auf eine „dringende Anfrage“, die Saika Gebauer-Merx bereits am 13. März gestellt hatte.

FDP-Stadträtin forderte Aufklärung

Die FDP-Stadträtin hatte ein Zeitungsbericht über die Dienstaufsichtsbeschwerde der „Schutzgemeinschaft Gögerl und Weilheimer Osten“ gegen Bürgermeister Markus Loth (BfW) aufhorchen lassen. In diesem habe sich Loth zum Versand der Faltblätter des Staatlichen Bauamts zur Bürgerbefragung sinngemäß so geäußert, dass diese Faltblätter von einem Druckhaus in Wielenbach aus an die Weilheimer Bürger versandt wurden. In der Stadtratssitzung am 13. Februar, so Gebauer-Merx, habe Loth jedoch erklärt, „dass diese Faltblätter am Abend vor dem Versand in das Rathaus geliefert worden seien und aufgrund der zeitlichen Eile keine Möglichkeit mehr bestanden habe, diese einzusehen. Diese Aussage wurde in der Stadtratssitzung von Herrn Frenzl bestätigt.“

Stadträte sehen sich mit Vorwürfen konfrontiert

Die Stadträte wurden laut Gebauer-Merx in den vergangenen Wochen von Bürgern oft vorwurfsvoll gefragt, „warum dieses Faltblatt des Staatlichen Bauamts von uns nicht eingesehen wurde, wenn es sich doch im Rathaus befand“. Deshalb wollte sie wissen, „welche Variante denn nun richtig ist: Befanden sich die Faltblätter des Staatlichen Bauamts vor dem Versand im Rathaus oder nicht?“

Die Antwort gab es nun von Stefan Frenzl (Stabsstelle Verkehr in der Stadtverwaltung): Ihm zufolge wurden die rund 19 900 Briefe zur Bürgerbefragung „nicht direkt vom Rathaus aus versandt, sondern von einem beauftragten Druckhaus in Wielenbach“. Dorthin seien unmittelbar nach Herstellung auch die neuen, in einem anderen Druckhaus produzierten Faltblätter des Staatlichen Bauamts, geliefert worden. Von Wielenbach aus seien dann die vollständigen Unterlagen zur Bürgerbefragung an die Post ausgeliefert worden.

„Kurz“, so Frenzl: „Die Info-Faltblätter des Staatlichen Bauamts Weilheim befanden sich vor dem Versand der Bürgerbefragung zu keiner Zeit im Rathaus. Die Aussage in der Stadtratssitzung vom 13. Februar war im übertragenen Sinn so gemeint, dass die Stabstelle Mobilität & Verkehr vom Rathaus aus den Versand der Bürgerbefragung koordinierte.“ mr

Lesen Sie hier: Aktuelles aus der Auftakt-Sitzung des neuen Weilheimer Stadtrates