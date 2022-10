Umfahrung Weilheim: Das ist das Ergebnis der Bürgerbefragung

Von: Magnus Reitinger

Teilen

Diese Karte hat die Stadt allen Weilheimern ab 16 Jahren zugeschickt, um ihre Meinung zur geplanten Umgehungsstraße zu erfragen. © EMANUEL GRONAU

Eine deutliche Mehrheit der Weilheimer lehnt den Bau einer Umgehungsstraße um die Stadt ab: 54,6 Prozent stimmten bei der Bürgerbefragung grundsätzlich gegen eine Umfahrung.

Weilheim – Es gab strahlende und es gab lange Gesichter, als in der Stadtratssitzung am Donnerstagabend das lange ersehnte Ergebnis der Bürgerbefragung zur geplanten „B 2 Ortsumgehung Weilheim“ bekannt gegeben wurde – sechs Tage nach der nicht-öffentlichen Auszählung im Rathaus. In einem waren sich die Ratsmitglieder jedoch einig: Die Beteiligung an der Befragung sei erfreulich hoch, das Ergebnis deutlich und valide.

Genau 20.167 Einwohnern, nämlich allen Bürgern ab 16 Jahren mit Erstwohnsitz in Weilheim, hatte die Stadt Mitte September die Unterlagen zugeschickt. 10.028 von ihnen haben teilgenommen. Bei der ersten und entscheidenden Frage – „Sind Sie grundsätzlich dafür, dass in Weilheim eine Umgehungsstraße gebaut wird?“ – stimmten 4418 (das sind 44,1 Prozent) mit „Ja“ und 5477 (54,6 Prozent) mit „Nein“. 1,3 Prozent machten hier laut Rathaus keine Angabe.

(Alle News und Geschichten aus unserem Landkreis sind auch auf unserer Facebook-Seite zu finden.)

Bürgermeister Loth: „Das muss man so respektieren“

„Das ist ein klares Ergebnis gegen die Umfahrung Weilheim“, sagte Bürgermeister Markus Loth (BfW), der sich selbst für die Straße ausgesprochen hatte: „Das muss man so respektieren.“ Dieses Ergebnis werde heute offiziell als „Meinungsbild der Stadt Weilheim“ an das für die Planung zuständige Staatliche Bauamt Weilheim übermittelt. „Wie die damit umgehen, wird sich zeigen“, so der Rathaus-Chef. Er rechne damit, dass die Behörde „mindestens zwei Monate“ braucht, bis klar ist, wie es in puncto Umfahrung weitergeht. Darüber werde dann im Stadtrat informiert – freilich frühestens im Januar.

Zur Information hatte das Rathaus das Ergebnis schon am Mittwoch per E-Mail ans Staatliche Bauamt geschickt, erklärte Loth: „Damit sie’s nicht aus der Zeitung erfahren.“ Auch die Stadtratsmitglieder bekamen schon wenige Tage vor der Sitzung die Zahlen. Für sie war also keine Überraschung mehr, was am Donnerstagabend Rathaus-Sitzungssaal gut 50 Zuhörer, darunter viele Aktive von Bürgerinitiativen, mit Spannung erwarteten – und erst nach einem anderen, anderthalb Stunden dauernden Tagesordnungspunkt erfuhren. Als das Ergebnis dann endlich ausgesprochen war, brandete lauter Beifall in den Besucherreihen auf.

Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.

Die Trassenfrage war nurmehr Nebensache

Nurmehr Nebensache waren dann die Ergebnisse zu Teil zwei der Befragung (siehe www.weilheim.de), in dem alle Umfahrungsbefürworter ihre Vorzugsvariante auswählen konnten. Eine lange Westumfahrung liegt hier mit 1168 Stimmen klar vor einer ortsnahen Ostumfahrung mit langem Tunnel (791 Stimmen). Wer trotz „Nein“ bei Frage eins auch bei Frage zwei mitstimmte, dessen Trassen-Angabe wurde als „nicht-regulär“ extra erfasst. Diese Nennungen hätten das Ergebnis aber nicht verändert, versicherte Stefan Frenzl von der Stabstelle Mobilität und Verkehr im Rathaus.

Das Ergebnis der Trassenfrage sei mit der grundsätzlichen Ablehnung einer Umfahrung „Makulatur“, hieß es aus Reihen des Stadtrates. Entscheidend sei die Grundsatzfrage. Zwar ist das Ergebnis der von der Stadt veranstalteten Bürgerbefragung rechtlich nicht bindend. Doch in ihren Stellungnahmen verwiesen mehrere Ratsmitglieder auf öffentliche Äußerungen von Vertretern des Staatlichen Bauamtes, dass gegen den Willen der Stadt keine Umfahrung gebaut werde (wir berichteten). An diesen Aussagen sei die Behörde nun zu messen.

Grüne fordern nun formellen Stadtratsbeschluss

Vor allem aus Reihen der Grünen wurde gefordert, der Stadtrat solle sich am besten sofort in einem formellen Beschluss gegen eine Weilheimer Umgehungsstraße aussprechen. Das schmetterte Loth jedoch ab. Ihm fehlten angesichts dieser Forderung die Worte, entgegnete der Rathaus-Chef: „Der Stadtrat hat nicht den Mut gehabt, zu entscheiden, deshalb haben wir die Bürgerbefragung gemacht.“ Das Staatliche Bauamt brauche nun Zeit – „das muss seinen geordneten Weg gehen.“

Loth verwies auch auf einen nach wie vor gültigen Stadtratsbeschluss aus dem Jahr 2009: Dieser ergab „eine satte Mehrheit“ pro Umfahrung und war die Basis für die Aufnahme der „B 2 Ortsumgehung Weilheim“ in den „vordringlichen Bedarf“ im Bundesverkehrswegeplan. In den vergangenen Monaten hatten Bürgermeister und Stadtrat jedoch stets betont, das Votum der Bürgerbefragung werde als „Haltung“ der Stadt gewertet.

Keinesfalls, so warnte nun 3. Bürgermeister Alfred Honisch (Grüne), dürfe es dazu kommen, „dass das Staatliche Bauamt den Bürgerwillen nicht als Willen der Stadt sieht“. Damit es „juristisch sicher ist“, müsse das Bürgervotum noch zum Stadtratsvotum werden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Weilheim-Schongau finden Sie auf Merkur.de/Weilheim.