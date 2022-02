Weilheim: Heftiger Disput um alte Umfahrungs-Trasse

Von: Magnus Reitinger

Eine mögliche Westumfahrung würde laut Staatlichem Bauamt nicht – wie früher gedacht – auf Höhe des Säurewegs verlaufen, sondern weiter westlich (etwa im Bereich der Kreuzstraße). Diese Übersicht zeigt auch die anderen Trassenvarianten, wobei ein Zentrumstunnel mittlerweile als unrealistisch aussortiert wurde. © Staatliches Bauamt Weilheim/Archiv

Die Stadt streicht offiziell die Variante einer Westumfahrung, die direkt am Stadtrand auf Höhe des Säureweges verlaufen würde. Für die meisten Stadträte war das nur „eine Formalie“, doch ein CSU-Mann witterte darin Taktik zugunsten einer Ostumfahrung. Weshalb heftige Worte fielen.

Weilheim – 2006 hat Weilheims Stadtrat eine Entscheidung getroffen, die sich vor wenigen Wochen als problematisch herausstellte: Bei Fortschreibung des Flächennutzungsplans, so der damalige Beschluss, seien sowohl im Osten als auch im Westen Trassen für eine mögliche Umgehungsstraße freizuhalten. Jene im Westen verläuft laut diesen Unterlagen direkt am Stadtrand, auf Höhe des Säurewegs. Doch diese Trasse würde genau über ein Grundstück an der Tankenrainer Straße führen, das die Stadt selbst vor einigen Monaten verkauft hat – und das die neuen Eigentümer nun mit zwei Einfamilienhäusern bebauen wollen (wir berichteten).

Die aktuelle Trasse liegt weiter westlich

Für die Stadtratsmehrheit war deshalb klar: Der Trassenbeschluss von 2006, der diesen Neubauten im Wege steht, muss aufgehoben werden. Das sei „eine reine Formalie“, erklärte Rupert Pentenrieder (BfW) in der jüngsten Stadtratssitzung, denn das für die Umfahrungsplanung zuständige Staatliche Bauamt habe jene Trasse „schon vor Jahren total verworfen“. Das bestätigte Manfred Stork, der Leiter der Bauverwaltung im Rathaus: Der zwischenzeitlich untersuchte Korridor für eine Westumfahrung liege „weiter westlich, in etwa auf Höhe der Kreuzstraße“. Auf Anfrage der Stadt habe das Staatliche Bauamt dieser Tage bekräftigt: „Die im Flächennutzungsplan der Stadt Weilheim dargestellte mögliche Trasse einer Westumfahrung von Weilheim befindet sich derzeit nicht unter den verbleibenden vier, in der engeren Wahl stehenden Trassenkorridoren.“

„Das passt in eine ganze Reihe von Maßnahmen, die gemacht werden, um alles auf den Osten hinzuschieben und dann sagen zu können, es gäbe keine Alternative.“

Doch Klaus Gast erinnerte daran, dass die Stadt das inzwischen verkaufte Grundstück – das nun neu bebaut werden soll – ursprünglich erworben habe, „um die Trasse zu sichern“. Das jetzige Vorgehen „passt in eine ganze Reihe von Maßnahmen, die gemacht werden, um alles auf den Osten hinzuschieben und dann sagen zu können, es gäbe keine Alternative“, monierte der CSU-Mann, der auch Stadtratsreferent für den Ortsteil Deutenhausen/Marnbach ist. Vom Grundsatzbeschluss, „beide Trassen offenzuhalten“, bleibe damit „nicht mehr viel übrig“. Wie berichtet, hatten sich die „Bürgerinitiative Marnbach-Deutenhausen gegen jede Weilheimer Ostumfahrung“ und die „Schutzgemeinschaft Gögerl – Weilheimer Osten“ vergangene Woche ähnlich geäußert.

Der Bürgermeister kontert: „Das ist totaler Unfug“

Bürgermeister Markus Loth (BfW) wies Gasts Äußerungen im Stadtrat aber vehement zurück: „Das ist totaler Unfug“, eine „krasse Falschdarstellung“, kommentierte er ungewohnt heftig – und fügte an: „Wir sollten von dieser politischen Diskussion wegkommen.“

Außer Gast stimmten letztlich alle anwesenden Stadtratsmitglieder dafür, den 2006 beschlossenen „Trassenkorridor für eine mögliche Westumfahrung im Bereich der Grundstücke Tankenrainer Straße 27 und 29“ aufzugegeben – im Hinblick auf die heute „in der engeren Wahl stehende Trassenführung“. Die inzwischen weiter westlich angedachte Trasse sei damit keineswegs aus dem Rennen, wie es hieß. Im Flächennutzungsplan findet sich diese allerdings nicht.

Für die Grünen ist der Beschluss „nur folgerichtig“

Weil die frühere Trasse „auch aus Sicht des Staatlichen Bauamts zu nah an bestehender Bebauung wäre“, sei dieser Beschluss „nur folgerichtig“, sagte Grünen-Sprecher Manuel Neulinger –„unabhängig davon, wie man zur Umfahrung steht“. Zustimmung falle ihm hier leicht, meinte auch Ullrich Klinkicht (WM Miteinander), „da ich Gegner jeder oberirdischen Umfahrung bin“. Gasts Äußerungen nannte er „einen netten Propagandaversuch als Ortsreferent, aber das ist natürlich ein Witz“.