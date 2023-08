Umleitung ins Chaos: Verkehrsteilnehmer müssen in Weilheim besonders aufmerksam sein

Von: Katrin Kleinschmidt

Fernwärmeleitungen werden derzeit an der B2 verlegt. Die Bundesstraße ist teilweise nur Richtung Norden befahrbar. Das Abbiegen nach rechts in die Kaltenmoserstraße ist nicht möglich. © Ralf Ruder

Diverse Baustellen und Umleitungen verwirren derzeit Verkehrsteilnehmer in Weilheim. Die Probleme sollen schnell behoben werden.

Weilheim – Die Bremslichter leuchten rot auf, dann rangiert der 40-Tonner kurz zurück, nach vorn, nochmal zurück. Es ist eng. Ein Verkehrsschild fällt nach einem lauten Knacken um. Der Lastkraftwagen stoppt und der Fahrer steigt aus. Ein leises Fluchen, dann schaut er sich um. „Wie komme ich denn hier wieder raus“, fragt er Umstehende, bevor er zum Telefon greift und die Polizei ruft. Er muss den Schaden melden, klar. Und danach muss er weiter rangieren. In die Situation hat ihn auch die verwirrende Beschilderung an der Kaltenmoserstraße gebracht.

Seit Montag werden an der Kreuzung zur B2 Leitungen für das Fernwärmenetz verlegt. Umleitungsschilder sollen Verkehrsteilnehmern helfen, die gesperrten Bereiche zu umfahren. Das klappt mäßig.

„Uns ist bekannt, dass es Probleme mit Umleitungen gibt“

Wer am gestrigen Mittwoch auf der Römerstraße gen Norden fuhr, der sah ein Umleitungsschild, das Richtung Kaltenmoserstraße wies. Dem folgte auch der LKW-Fahrer. Doch das führte letztlich geradewegs auf die Baustelle zu. Die Durchfahrt zur B2 ist derzeit gesperrt, der Abzweig nach links in den Benedikt-Höck-Weg (beim Kaufland) ebenfalls. Manch’ Autofahrer wich in die schmale Seitzstraße aus, andere wendeten. Für den 16 Meter langen Lkw waren beide Lösungen nicht umsetzbar.

„Uns ist bekannt, dass es Probleme mit Umleitungen gibt“, sagt Stadtwerke-Chef Peter Müller auf Nachfrage der Heimatzeitung. Nicht nur an jener Stelle an der Kaltenmoserstraße. Denn weil derzeit beispielsweise auch eine großräumige Umfahrung nach Seeshaupt und Bernried durch Weilheim führt, gibt es diverse Umleitungsschilder im Ort – und entsprechend immer wieder Ratlosigkeit bei Verkehrsteilnehmern, wo sie denn nun langfahren sollen. Die Fülle an Baustellen derzeit, „kam uns in die Quere“, sagt Müller. Es gebe bereits mit den entsprechenden Behörden Gespräche. „Es wäre gut, wenn gekennzeichnet wird, für welche Umleitung ein Schild gerade steht.“

Ortstermin soll Lösung bringen

Auch der Sachbereich Verkehr der Polizeiinspektion Weilheim hat sich mit dem Thema bereits befasst, bestätigt Anke Messerschmied der Heimatzeitung. Eine Streife habe sich die Situation an der Kaltenmoserstraße angesehen. Grundsätzlich könnten Fahrzeuge an der Baustelle noch in die kleine Seitzstraße ausweichen, ein Sackgassen-Schild sei deshalb nicht nötig, erläutert die Polizeihauptmeisterin.

Bei einem Ortstermin am heutigen Donnerstag mit Vertretern von Stadt und Landratsamt soll aber noch einmal über die Verkehrsführung gesprochen werden. Jedes Problem „100 Prozent ausschließen“ könne man aber nicht, gibt Messerschmied zu bedenken. „Dann hat man einen Schilderwald.“