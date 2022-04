Umstrittene Solarwiese: „Biotop-Charakter könnte schon zerstört worden sein“

Von: Magnus Reitinger

Frisch begüllt: Die Wiese am Bahngleis zwischen Unterhausen und Wielenbach, auf der ein Solarpark geplant ist – die aber erst naturschutzfachlich untersucht werden muss. © Bund Naturschutz

Der Bund Naturschutz ist „empört“: Auf der geplanten Solarwiese in Unterhausen wurde vor der zugesagten Untersuchung der Vegetation Gülle ausgebracht. Der Biotop-Charakter könnte damit passé sein.

Weilheim – Bestürzung beim Bund Naturschutz (BN): Kurz vor der zugesagten Untersuchung der „naturschutzfachlichen Qualität“ jener Wiese in Unterhausen, auf der Weilheims Stadtwerke einen Solarpark errichten wollen, wurden dort „Tatsachen geschaffen und die Wiese begüllt“. Das teilt die BN-Kreisgruppe Weilheim-Schongau mit – und erklärt: „Hohe Nährstoffeinträge bringen die schützenswerte Vegetation mit den sie begleitenden Schmetterlingen, Spinnen und Käfern in kurzer Zeit zum Verschwinden, der Biotopcharakter könnte schon jetzt zerstört worden sein.“

Stadtrat hatte das Vorhaben vorerst gestoppt

Ob die Fläche Biotopcharakter hat, genau das ist in den kommenden Wochen zu klären. Wie berichtet, hatte der BN ein Gutachten vorgelegt, laut dem auf der Wiese sogar im Winter „auf über der Hälfte der Fläche gesetzlich geschützte Biotope“ festgestellt wurden. Daraufhin hat Weilheims Stadtrat die Solarpark-Planung im Februar vorerst gestoppt: Man müsse zunächst von neutraler Stelle die „naturschutzfachliche Qualität der Fläche“ untersuchen lassen, so der Beschluss. Erst dann sei über das Projekt weiter zu entscheiden.

„Keine Ermessensentscheidung unserer Lokalpolitiker“

Für den BN steht fest: „Sollte sich das Ergebnis unseres Gutachters bestätigen, darf die Wiese nicht mit einer Solaranlage bebaut werden.“ Das sei laut Bayerischem Bauministerium Gesetzeslage zum Bau von Freiflächen-Photovoltaikanlagen. „Es ist dann keine Ermessensentscheidung unserer Lokalpolitiker, sondern ein verpflichtendes Einhalten von gesetzlichen Vorgaben“, heißt es in einer Pressemitteilung des BN, die Thomas Vijverberg, Vorsitzender der Ortsgruppe Weilheim, und der Kreisvorsitzende Helmut Hermann unterschrieben haben.

Bund Naturschutz empört über „Biotopzerstörung“

Die Naturschützer sind „empört über diese Art der Biotopzerstörung und Schaffung von Fakten“. Denn sowohl der Landwirt als auch Stadtrat und -verwaltung hätten von der besonderen Situation gewusst. Die Gülle-Aufbringung auf der Fläche weise „einige Besonderheiten auf“, erläutern die BN-Vertreter. So sei die Wiese in den vergangenen Jahren nicht begüllt worden – „warum also gerade jetzt?“. Auch sei sie vergangenen Herbst nicht gemäht worden. „Die Ausbringung von Gülle zur Ertragssteigerung auf Altgras macht keinen Sinn, weil die Tiere den mit Altgras vermischten Aufwuchs nicht fressen würden. Zudem wurde der auch für einen naturschutzfachlich unkundigen Landwirt eindeutig sichtbare, geschützte Großseggen begüllt“, moniert der BN. Die Stadt müsse nun dafür sorgen, „dass die Wiese erst mal nicht weiter gedüngt und zu früh gemäht wird“.

Auch wenn sich die Beurteilung dieser Wiese als Biotop bestätigen sollte, müsse das laut Vijverberg und Hermann nicht das Aus für ein Solarprojekt in diesem Bereich bedeuten: Nördlich davon gebe es entlang der Bahnlinie „noch weit mehr als 20 Hektar intensiv genutztes Grünland, das sich problemlos mit PV-Anlagen bestücken ließe“.

