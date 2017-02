Unbekannter zerkratzt mehrere Autos

Mindestens fünf Autos hat ein Unbekannter im Weilheimer Paradeis zerkratzt. Der Schaden ist hoch.

Weilheim –Nachdem die Polizei berichtet hatte, dass der Mercedes eines Weilheimers zerkratzt worden war, meldeten sich bei ihr weitere Autofahrer, deren Fahrzeuge ebenfalls auf diese Weise beschädigt worden waren. Alle waren sie am gleichen Parkplatz abgestellt. Allein am Donnerstag berichteten vier Fahrzeugbesitzer, dass ihre ebenfalls an der Paradeisstraße auf Höhe Hausnummer 28 abgestellten Autos zerkratzt worden waren. Die Fahrzeuge waren wahllos an verschiedenen Stellen angegangen worden. Am ärgerlichsten dürfte laut Polizei der Schaden am Auto eines Weilheimers (40) sein, an dem die komplette linke Fahrzeugseite beschädigt wurde. Allein hier beträgt der Sachschaden mehrere tausend Euro. Nach den neuerlichen Anzeigen lässt sich der Tatzeitraum nicht weiter eingrenzen. Hinweise erbittet die Polizei Weilheim, sie hat die Rufnummer 0881/6400.

