Ungültiges Attest vom Wohnzimmertisch - Mann muss sich vor Gericht verantworten

Teilen

Wegen eines unrichtigen Gesundheitszeugnisses musste sich ein 50-Jähriger vor dem Amtsgericht Weilheim verantworten. © dpa (Symbolbild)

Wegen eines unrichtigen Gesundheitszeugnisses musste sich ein 50-Jähriger vor dem Amtsgericht Weilheim verantworten. Letztendlich wurde das Verfahren aber eingestellt.

Weilheim – Die Pandemie stellt auch die Gerichte vor neue Aufgaben. Impfpässe werden gefälscht, falsche Gesundheitszeugnisse zur Befreiung der Maskenpflicht ausgestellt.

So stellte sich der Fall eines 50-Jährigen aus Weilheim dar, der im Juni letztes Jahr im Regionalzug von Garmisch-Partenkirchen nach Weilheim saß und dort keine vorgeschriebene FFP-2 Maske trug. Einem Zugbegleiter legte er ein Attest vor, das ihn als Asthmatiker vom Tragen einer Maske befreien sollte.

Dieser traute dem Schreiben nicht und machte einen zufällig im Zug sitzenden Polizeibeamten auf das angebliche Attest aufmerksam. „Ich sah gleich, dass das eine Kopie war und wollte es überprüfen lassen“, teilte der Polizist der Vorsitzenden Richterin Karin Beuting mit.

„Ermittlungsgruppe Infekt“ beschäftigt sich gezielt mit gefälschten Gesundheitszeugnissen

Seit der Pandemie gibt es eine „Ermittlungsgruppe Infekt“, die sich gezielt mit gefälschten Gesundheitszeugnissen oder Impfpässen beschäftigt. Es stellte sich heraus, dass das Attest des Weilheimers tatsächlich nicht vorschriftsmäßig ausgestellt worden war. Der Mann, der zunächst nur über seinen Anwalt kommuniziert und Einspruch gegen den Strafbefehl eingelegt hatte, machte dann auf Nachfragen der Richterin selbst Angaben zur Sache. Er leide seit vielen Jahren unter Asthma, Depressionen und Panikattacken, sei seit über 20 Jahren in homöopathischer Behandlung, gab er an. Nach Ausbruch der Pandemie, bekam der Mann Schwierigkeiten beim Tragen einer Maske. Da er neu im Landkreis Weilheim-Schongau war, kannte er hier keinen Homöopathen.

Seine Frau machte dann einen Termin bei einer privatärztlichen, homöopathischen Praxis aus, dort wollte der Mann ein Attest zur Befreiung der Maskenpflicht erhalten. „Die Ärztin hat mich in ihrem Wohnzimmer behandelt“, sagte der Angeklagte. Das habe ihn zwar gewundert, aber er habe nicht erkannt, dass das ausgestellte Attest nicht rechtmäßig sei, so der Angeklagte. „Er muss die Unrichtigkeit erkennen, nur dann macht er sich strafbar“, sagte der Verteidiger. In Einvernehmen mit der Staatsanwaltschaft stellte das Gericht das Verfahren ohne eine Geldauflage ein.

Regina Wahl-Geiger