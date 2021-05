Die Lockerungen in der Übersicht: Wann öffnen die Biergärten? Wann machen die Schulen und Hotels wieder auf?

Inzidenzwert stabil unter 100

Morgen könnte die Bundesnotbremse im Landkreis Weilheim-Schongau außer Kraft treten. Bis die Biergärten öffnen, müssen wir uns aber wohl noch etwas gedulden. Eine Expedition in den Paragrafendschungel der Infektionsschutzverordnungen.

Landkreis – Wie einfach waren die Zeiten, in denen die Corona-Ampel genau vorgab, was ab welchem Inzidenzwert gilt. Heute gelten gleich mehrere unterschiedliche Regelungen mit jeweils unterschiedlichen Voraussetzungen. Das war für den Landkreis Weilheim-Schongau lange ziemlich egal, weil die Sieben-Tages-Inzidenz bislang deutlich über 100 lag.

Seit einigen Tagen liegt aber auch der Landkreis unter der wichtigen Marke von 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Schon letzte Woche stand man kurz vor einer ersten Lockerungsrunde, dann reichte aber ein Tag über 100 und die Uhr wurde zurückgestellt (wir berichteten).

„Jetzt sieht es aber sehr gut aus“, meinte der Pressesprecher des Landratsamtes, Hans Rehbehn, gestern. Da lag der offizielle Inzidenzwert beim Robert-Koch-Institut bei 72,3. „In der vergangenen Woche lagen wir immer nur ganz knapp unter 100, jetzt ist der Trend deutlich eindeutiger“, so Rehbehn. Allerdings sollte sich die Bevölkerung auch nicht in falscher Sicherheit wiegen: „Da reicht nach wie vor eine große illegale Party mit einem Superspreader und alles ist dahin“, warnte der Pressesprecher.

Dennoch geht er davon aus, dass ab Mittwoch die ersten Lockerungen greifen – die, die durch die „Bundesnotbremse“ vorgeschrieben werden. Heute soll die Veröffentlichung erfolgen, ab morgen gilt sie dann. Damit dürfen sich dann wieder Angehörige aus zwei Haushalten mit maximal fünf Personen treffen, wobei die zu den jeweiligen Haushalten zählenden Kinder unter 14 Jahren nicht mitgezählt werden. Ebenfalls nicht mitgezählt werden dabei alle, die bereits durchgeimpft sind (das tritt 14 Tage nach der Zweitimpfung ein) oder nachweislich innerhalb der letzten sechs Monate eine Corona-Infektion überstanden haben.

Ebenfalls ab morgen ist dann kontaktfreier Sport unter freiem Himmel sowie in Gruppen von bis zu 20 Kindern unter 14 Jahren. Sportplätze, Tanzschulen und andere Sportstätten dürfen nur unter freiem Himmel und den genannten Bedingungen genutzt werden. Das gilt auch für Fitnessstudios, die nur Angebote unter freiem Himmel machen dürfen.

Die Testpflicht beim Einkauf im Einzelhandel entfällt, es müssen nur Termine vereinbart und Kontaktdaten erfasst werden. Körpernahe Dienstleistungen sind mit Terminvereinbarung zulässig, in Schulen ist Präsenzunterricht mit Mindestabstand oder Wechselunterricht erlaubt – mit Test und Maskenpflicht.

Ebenfalls ab morgen ist der reguläre Betrieb von Kitas, Ferienbetreuung und organisierten Spielgruppen wieder erlaubt, wenn die Betreuung in festen Gruppen erfolgt.

Auch die berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie die Erwachsenenbildung sind wieder in Präsenzform zulässig. Das gilt auch für die Instrumental- und Gesangsausbildung. Museen dürfen ebenfalls mit Terminvereinbarung wieder öffnen. Zu guter Letzt fällt auch die umstrittene Ausgangssperre im Landkreis ab morgen weg.

Weitere Lockerungsschritte muss der Landkreis beim Bayerischen Gesundheitsministerium beantragen. Hier gelten andere Fristen. Während für den Wegfall der „Bundesnotbremse“ lediglich fünf Tage bei einer Inzidenz unter 100 vorgeschrieben sind, sind es bei den weiteren Lockerungsschritten acht Tage, an denen der Inzidenzwert unter 100 liegen muss.

Dabei kommen jeweils noch einmal zwei Tage für die Veröffentlichung und das Inkrafttreten der Neuregelungen dazu. Der Landkreis hat allerdings davon profitiert, dass die umliegenden Landkreise bereits in der vergangenen Woche die Lockerungsschritte gegangen sind, die bei uns noch ausstehen. Dabei zeigte sich, dass sich das Gesundheitsministerium durchaus etwas Zeit lässt, bevor es weitere Lockerungen genehmigt. „Deswegen haben wir vorsorglich bereits jetzt die entsprechenden Anträge an das Ministerium geschickt“, so Rehbehn.

Läuft dann alles glatt – die Wahrscheinlichkeit ist hoch, aber eine Garantie kann und will in diesen Zeiten keiner geben, dann könnte die Außengastronomie im Landkreis Weilheim-Schongau am Freitag pünktlich zum Wochenende mit Termin und Kontakterfassung endlich wieder öffnen. Hier gilt: Sitzen nur Personen aus dem selben Haushalt an einem Tisch, wird kein Test benötigt, sitzen Personen aus unterschiedlichen Haushalten beieinander, müssen sich vorher alle testen lassen – Ausnahmen gibt es nur für Geimpfte und Genesene. Gleiches gilt auch für die Kinos und Theater im Landkreis. Kontaktfreier Sport im Innenbereich sowie Kontaktsport unter freiem Himmel sind dann auch möglich, wenn alle Teilnehmer getestet sind. Eine Ausnahme bilden dabei die Fitnessstudios. Sie wurden laut Rehbehn als „Freizeiteinrichtungen“ eingestuft und dürfen auch bei einer Inzidenz unter 100 nur Angebote unter freiem Himmel machen. Die Ausnahme der Ausnahme sind wiederum EMS-Studios, die öffnen dürfen. Öffnen dürfen auch die Beherbergungsbetriebe für touristische Zwecke, wenn die Anreise ab Samstag, 21. Mai, erfolgt. Voraussetzung ist ein negativer Test, zudem müssen sich die Gäste alle 48 Stunden testen lassen. Hotels und Pensionen dürfen dann auch – ausschließlich für Hotelgäste – im Innenbereich gastronomische Angebote unterbreiten. Aber nur bis 22 Uhr. Ob das alles auch für Campingplätze gilt, wird noch geprüft.

Auch touristische Angebote sind wieder zulässig: Seilbahnen, Seenschifffahrten im Ausflugsverkehr, touristische Reisebusverkehre, Stadt und Gästeführungen, Berg-, Kultur- und Naturführungen – allerdings nur mit Test. Zu guter Letzt sind auch Proben von Laien- und Amateurensembles dann wieder erlaubt.

Dann heißt es hoffen. Hoffen darauf, dass der Inzidenzwert weiter sinkt, denn nach sieben Tagen in Folge unter 50 fällt auch die Testpflicht weg. Sollte indes der Inzidenzwert an drei Tagen in Folge wieder über 100 liegen sollte, wird wieder alles zugesperrt.