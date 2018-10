Unwetter in Partnerstadt Narbonne - Weilheimer Austauschschüler außer Gefahr

Ein Tornado und sintflutartige Regenfälle haben Weilheims Partnerstadt Narbonne sowie dessen Vorort Narbonne-Plage getroffen. Ums Leben kam dabei glücklicherweise niemand.

Weilheim/Narbonne – So schön neu war alles. Der Boden blitzte, die Armaturen glänzten. „Ein Traum“, sagt Eva-Maria Schweiger. Gemeinsam mit einer Reisegruppe des TSV Weilheim hatte sie Pfingsten dieses Jahres für mehrere Tage die frisch renovierten Bungalows am Campingplatz „La Falaise“ in Narbonne-Plage bezogen. Seitdem ein Tornado am Montag über den Vorort der Weilheimer Partnerstadt Narbonne gefegt ist, gleicht die damalige Unterkunft einer Ruine.

+ Zeichen der Zerstörung: Der Campingplatz „La Falaise“ in Narbonne-Plage gleicht einer Ruine. Noch Pfingsten dieses Jahres war eine Gruppe des TSV Weilheim dort untergebracht.

Während in Narbonne-Plage neben dem Campingplatz ganze Straßenzüge zerstört sind, steht Narbonne, das rund 15 Kilometer nördlich liegt, zum Großteil unter Wasser. Der Canal de la Robine, der sich durch die rund 53 000 Mann starke Stadt im Süden Frankreichs schlängelt, war nach sintflutartigen Regenfällen übergelaufen. Seither drückt das Wasser aus den Abwasserkanälen.

In Narbonne kam niemand ums Leben

Das Positive: In Narbonne und Narbonne-Plage sind bisherigen Informationen zufolge keine Menschen ums Leben gekommen. In Carcassone, nur 60 Kilometer entfernt, starben laut französischen Medien 13 Menschen in Folge des Unwetters.

Wenn Eva-Maria Schweiger die Bilder betrachtet, die die Narbonner Stadtverwaltung im Internet veröffentlicht hat, schüttelt sie immer wieder den Kopf. „Da fühlt man schon stark mit“, betont sie. Seit 1982 fährt die Konrektorin der Weilheimer Hardtschule allein, mit der Familie oder – wie heuer an Pfingsten – mit anderen Weilheimern nach Südfrankreich. „Die Partnerschaft und die Menschen liegen mir sehr am Herzen.“

Bürgermeister Loth spricht sein Bedauern aus

Mehr als durch Anrufe oder Nachrichten sein Mitgefühl zeigen, könne man jedoch nicht. Das sieht auch Bürgermeister Markus Loth so. Die Feuerwehr oder das Technische Hilfswerk die ziemlich exakt 1100 Kilometer gen Süden zu schicken – „das bringt in dem Fall auch nix“. Sein Narbonner Pendant, Didier Mouly, dem Loth über WhatsApp sein Bedauern ausgesprochen hatte, versicherte ihm, dass keine externe Hilfe von Nöten sei.

Weilheimer Austauschschüler außer Gefahr

Nicht in Gefahr befindet sich eine zehnte Klasse des Weilheimer Gymnasiums, die sich derzeit im Rahmen eines Austauschprogramms in Narbonne befindet. „Den Schülern und Lehrern geht es gut“, versichert Schulleiterin Beate Sitek. Die Wohnungen der Gastfamilien seien nicht direkt von dem Unwetter betroffen gewesen. Durch die Vorkommnisse gerät lediglich der Ablaufplan der Jugendlichen durcheinander. Da die Partnerschule in Narbonne vorerst geschlossen ist, entfallen die dortigen Besuche. Auch ein Ausflug nach Carcassonne ist gecancelt. Alles Dinge, die Sitek gern in Kauf nimmt. Sie stellt klar: „Hauptsache alle kommen wieder gesund nach Hause – das ist das Wichtigste.“