Unwetter zieht über Region: Massiver Ast kracht auf Auto – „Schutzengel meinten es gut mit der Frau“

Von: Theresa Kuchler, Boris Forstner

Die Feuerwehr musste in der vergangenen Nacht mehrere Straßen von umgestürzten Bäumen befreien. © Symbolfoto: Stefan Sauer/dpa

Das Unwetter der vergangenen Nacht hat die Einsatzkräfte der Region auf Trab gehalten. Eine Autofahrerin hatte Glück im Unglück, als ein Ast auf ihr Fahrzeug krachte.

Landkreis – In der Nacht zu Dienstag mussten die Feuerwehren der Region mehrfach ausrücken, um die Straßen von umgestürzten Bäumen zu befreien. Das Unwetter hatte zwei Einsätze in Bernbeuren sowie je einen Einsatz in Polling und Pähl ausgelöst. Wie Dominik Holzhauser von der Integrierten Leitstelle Oberland angibt, habe es sich im Zeitraum von Montagabend, 18 Uhr, bis Dienstagmorgen, 6. 30 Uhr, um „übersichtliche Einsätze“ gehandelt. Am Dienstag sei es zu keinen weiteren unwetterbedingten Alarmierungen gekommen.

Schlimmer hatte es die Nachbarlandkreise Starnberg und Bad Tölz-Wolfratshausen erwischt. Bereits kurz vor dem Unwetter hatte eine 48-jährige Autofahrerin aus Wessobrunn Glück im Unglück. Sie war gegen 18.30 Uhr auf dem Weg von Paterzell Richtung Schönwag, als laut Polizei ein etwa 30 Zentimeter dicker und zwölf Meter langer Ausleger einer Buche genau in dem Moment abbrach, in dem die Frau vorbeifuhr.

Der mächtige Ast fiel auf das Fahrzeugdach und drückte es massiv nach unten. „Die Schutzengel meinten es gut mit der Frau, die mit nur leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert wurde“, so die Polizei. Der Pkw hat nur noch Schrottwert. Im Einsatz waren neben der Polizei rund 15 Kräfte der Feuerwehr Forst sowie das BRK.

