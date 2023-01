Sie stahlen nur für den „Kick“: Eine vergessene Mundschutzmaske lässt diebische Brüder auffliegen

Zwei Brüder haben sich vor dem Amtsgericht Weilheim geständig gezeigt. Sie waren zuvor per DNA-Test überführt worden.

Weilheim – „Was soll ich sagen?“, begann einer der Anwälte: „Ja, es war so.“ Gleich nach Verlesung der Anklageschrift folgte ein umfangreiches Geständnis der beiden Brüder. Sie hatten sich im Laufe des Jahres 2020 in fünf Fällen des gemeinsamen Diebstahls, in zwei Fällen des versuchten gemeinsamen Diebstahls und der Sachbeschädigung schuldig gemacht.

Aus dem Keller und der Tiefgarage des Mehrparteienhauses in Weilheim, in dem der heute 22-jährige ältere Bruder damals lebte, entwendeten die beiden Mountainbikes, Akkuschrauber und wertvolle Modellbusse. Auch ein Fahrrad, welches am Freibad „Rigi-Rutsch’n’’ in Peißenberg mit einem Kettenschloss gesichert war, wurde von den zwei Brüdern gestohlen.

Die Räder wurden von den beiden jeweils zeitnah mit anderen Anbauteilen versehen, um mögliche Spuren zu verwischen. „Wir wollten sie behalten und ein bisserl rumfahren“, sagten sie vor Gericht. Das Stehlen hätte für einen gewissen „Kick“ gesorgt, den die Jugendlichen spannend fanden.

Diebesgut einfach weggeschmissen

Dass 2020 für beide ein „blödes Jahr“ gewesen sei, zeigten auch andere Ermittlungen, die in jenem Jahr gegen sie geführt wurden. „Vielleicht war auch die Corona-Zeit schuld’’, gaben sie auf Nachfrage an. Beide mussten aus anderen Prozessen jener Zeit bereits einen mehrwöchigen Dauerarrest absitzen, der ihnen „viel Zeit zum Nachdenken“ beschert habe. Seitdem habe sich „bei der Lebenseinstellung einiges geändert“, sagten sie.

Mit so manchem Diebesgut konnten sie eigentlich gar nichts anfangen, erklärten sie. „Die Modellbusse haben wir weggeschmissen und nicht einmal verkauft“, so der Ältere. Heute würde er das selbst für „totalen Irrsinn“ halten.

Als sie in der besagten Tiefgarage ein E-Bike aufknacken wollten, machte das moderne Schloss jedoch mit akustischen Signalen auf sich aufmerksam, wodurch die beiden flohen. Eine zurückgelassene Mundschutzmaske führte nach einem DNA-Test schließlich zu den beiden Brüdern.

„Schuss vor den Bug“ zur rechten Zeit

Gegen den Jüngeren wurde des Weiteren wegen „Erregung öffentlichen Ärgernisses“ ermittelt. Eine Anwohnerin will ihn in unmittelbarer Nähe zur Wohnsiedlung beobachtet haben, wie er sich „ohne Grund zur Eile“, auf einem Fahrrad sitzend, selbst befriedigte. Ein anderer, wohl sein Bruder, sei nur wenige Meter entfernt gewesen. Sie sei „unheimlich schockiert“ gewesen, sagte die Zeugin.

Letzten Endes konnte das Gericht jedoch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit beweisen, dass es sich dabei um den 17-jährigen Schongauer gehandelt hatte, weswegen es zumindest in dieser Sache zu keiner Verurteilung kam. Die Diebstähle führten allerdings sehr wohl zu einer Strafe.

Da die beiden jungen Männer jedoch schon Zeit genug hatten, sich über ihr Verhalten Gedanken zu machen und zu reifen, blieb es bei Sozialstunden. 64 für den Älteren und 48 Stunden für seinen jüngeren Bruder.

„Schädliche Neigungen lagen zum Tatzeitpunkt sicher vor“, meinte Richterin Claudia von Hirschfeld. Mittlerweile würden jedoch sowohl sie als auch die anwesenden Schöffen eine positive Entwicklung erkennen. Der „Schuss vor den Bug“, in Form der abgesessenen Arreste, sei daher wohl zum richtigen Zeitpunkt gekommen.

