Wie sind die Autos am Hahnenbühel zu bremsen? Stadt beschließt neue Maßnahmen

Von: Magnus Reitinger

Die „Tempo 60“-Schilder an der Straße „Am Hahnenbühel“ kommen versuchsweise weg – denn 60 km/h ist hier laut Experten eindeutig zu schnell. © Gronau

Maximal „Tempo 30“ in der Hahnenbühel-Siedlung? Das hatten die zuständigen Stellen zuletzt abgelehnt. Doch jetzt beschloss Weilheims Verkehrsausschuss drei andere Maßnahmen, um Autos dort zu bremsen.

Weilheim – Zumindest das Abbiegen auf die und von der Straße „Am Hahnenbühel“ ist in den vergangenen Monaten schon etwas sicherer geworden: Die Höchstgeschwindigkeit auf der Staatsstraße wurde westlich von Tankenrain von 100 auf 70 km/h reduziert. Neue Schilder verweisen dort auf die Abzweigung zum Hahnenbühel. Und auch der Radweg wurde in diesem Bereich mit neuen Markierungen und Schildern besser kenntlich gemacht. Zudem soll ein Verkehrsspiegel bald noch zu besserer Übersicht an der Ausfahrt verhelfen.

Fast sämtliche Anwohner hatten Forderungskatalog unterschrieben

Diese Maßnahmen sind Folge eines Forderungskataloges, den 60 Anwohner der Straße „Am Hahnenbühel“ vor über einem Jahr an die Stadt gerichtet hatten (wir berichteten). Doch in der Splittersiedlung selbst hat sich bis dato nichts geändert: Den Wünschen der Bewohner nach Tempo 30 und zusätzlichen Warnschildern auf der Straße „Am Hahnenbühel“ erteilten die zuständigen Stellen vergangenen Herbst eine Absage. Die geringen Verkehrszahlen und die bei Messungen festgestellten Geschwindigkeiten in diesem Bereich, so hieß es, gäben das nicht her. Es müsste einen klaren Grund für ein solches Tempolimit geben, erklärte Michael Jahn von der Polizeiinspektion Weilheim, als der Verkehrsausschuss des Weilheimer Stadtrates nun noch einmal über das Thema diskutierte: Ein solcher Grund wäre zum Beispiel eine Unfallhäufung. Doch laut Jahn gab es im Hahnenbühel in den vergangenen beiden Jahren nur zwei Unfälle – „Gott sei Dank“, wie er hinzufügte. Einer sei einem heruntergefallenen Ast geschuldet und der andere ein Wildunfall gewesen.

Dass sich der Verkehrsausschuss diese Woche überhaupt nochmals mit der Verkehrssituation in der Siedlung befasste, dafür hatte Manuel Neulinger (Grüne), der Verkehrsreferent des Stadtrates, gesorgt. Er hatte noch Diskussionsbedarf nach der letzten Sitzung im Herbst gesehen (der Verkehrsausschuss tagt nur zwei- bis dreimal jährlich). Der Verweis auf geringe Verkehrszahlen und wenig Tempoverstöße genüge nicht, so Neulinger: „Die Sorgen der Eltern vor Ort seien verständlich, „auch wenn es nicht die Riesenzahl an Fahrzeugen ist. Deshalb gelte es zumindest Gefahrenzeichen „Achtung Kinder“ an der Straße aufzustellen.

Am Hahnenbühel: Messgerät soll Autos warnen

Das hat der Verkehrsausschuss nach munterer Diskussion nun auch einstimmig beschlossen. Zusätzlich will man ein Messgerät aufstellen, das Autofahrern „nicht das Tempo anzeigt, aber einen klaren Hinweis gibt, wenn sie für die Situation zu schnell fahren“, wie Gerhard Bäck, der Leiter der örtlichen Verkehrsbehörde, erklärte. Das nötige Gerät habe er vergangenes Jahr schon angeschafft; es soll ab einem Tempo von etwa 40 oder 45 anschlagen.

Die „Tempo 60“-Schilder werden abmontiert

Und das Gremium beschloss – gegen die Stimme von Horst Martin (SPD) – noch eine weitere Maßnahme: Die „Tempo 60“-Schilder in der Siedlung sollen abmontiert werden. Das hatte Polizei-Vertreter Jahn angeregt – weil 60 km/h dort zu viel seien, wie er erklärte: Ohne die Schilder dürfen Kraftfahrzeuge nur so schnell fahren, wie es die Situation zulasse, und das sei im Bereich der Häuser deutlich weniger als 60. Neulinger äußerte die Befürchtung, der plötzliche Verzicht auf die Schilder könnte bei Leuten, die dort öfter fahren, zum gegenteiligen Effekt führen. Doch das zerstreute Bäck: „Jeder vernünftige Mensch, der hier einen Fußgänger oder einen Radfahrer sieht, muss das Tempo reduzieren.“ Verfehle der Verzicht auf die „Tempo 60“-Schilder den Effekt, werde man sie wieder anbringen, war sich der Ausschuss einig.

Dürfen Städte bald selbst „Tempo 30“ festlegen?

Seitens der ÖDP verwies Roland Bosch auf eine Verkehrsministertagung, laut der die Kommunen selbst „Tempo 30“ festlegen können sollen, wo sie es für richtig halten: „Die Rechtslage wird sich bald ändern“, so seine Hoffnung. Werde das tatsächlich so kommen, „können wir das ja noch mal aufgreifen“, meinte dazu Sitzungsleiterin Angelika Flock (CSU).