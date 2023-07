„Letzte Generation“ stellt Strafanzeige gegen Dobrindt: „Verbreitet Unwahrheiten und macht Stimmung“

Von: Katrin Kleinschmidt

Alexander Dobrindt, CSU-Kreisvorsitzender, hatte wiederholt die „Letzte Generation“ als „Klima-RAF“ bezeichnet. © Fabian Sommer

ÖDP-Kreisrätin Maiken Winter reicht es. Sie erstattete Anzeige gegen den CSU-Politiker Alexander Dobrindt, weil dieser die „Letzte Generation“ als „kriminelle Vereinigung“ bezeichnet.

Raisting/Peißenberg – Wenn es um die „Letzte Generation“ geht, dann wählt der Bundestagsabgeordnete Alexander Dobrindt (CSU) klare Worte: „Wir müssen aufpassen, dass keine Klima-RAF entsteht“, sagte Peißenberger beispielsweise bei einer politischen Gesprächsrunde im ZDF.

Und als sich der CSU-Politiker der Wiederwahl zum Kreisvorsitzenden der CSU Weilheim-Schongau stellte, teilte er bei seiner Rede ordentlich gegen die „Letzte Generation“ aus, sprach von „Straftätern“ und einer „kriminellen Vereinigung“ – und abermals von der Klima-RAF. Die Heimatzeitung berichtete darüber – und Kreistagsmitglied Maiken Winter (ÖDP) reichte es. Am Freitag erstattete sie bei der Staatsanwaltschaft München II Anzeige gegen Dobrindt. Der Vorwurf: Verleumdung gegen die „Letzte Generation“.

„Beleidigung und üble Nachrede“ – ÖDP-Politiker wehrt sich gegen Dobrindt

„Er verbreitet Unwahrheiten und macht Stimmung gegen Klimaaktivisten“, sagt die Raistingerin im Gespräch mit der Heimatzeitung. „Mir reicht es jetzt. Ich will das einfach nicht mehr akzeptieren.“ Was Dobrindt mache, sei auch „Beleidigung und üble Nachrede“. Bisher sei nur der Anfangsverdacht auf eine kriminelle Vereinigung untersucht worden, kein Gericht habe bestätigt, dass die Gruppe tatsächlich eine sei. Dobrindt wisse das. „Und das ist Verleumdung, wenn man bewusst die Unwahrheit sagt.“

Maiken Winter sitzt für die ÖDP im Kreistag und engagiert sich neuerdings bei der „Letzten Generation“. © EMANUEL GRONAU

Winter: „Ich sowie meine Freunde sind weder kriminell noch selbstsüchtig“

Vier Seiten umfasst die Anzeige, die Winter zu Papier gebracht hat. Als Beweise hat sie drei Medienberichte eingefügt, darunter jenen aus der Heimatzeitung. In der Begründung bezeichnet sich Winter als „erklärten Teil der ,Letzten Generation‘“. Die Raistingerin verteidigt immer wieder die Aktionen der Klima-Aktivisten. Während ihr Bruder bereits bei mehreren Protesten dabei war, hält sie sich bisher im Hintergrund. „Ich sowie meine Freunde sind weder kriminell, noch selbstsüchtig, noch in irgendeiner Weise gewaltbereit“, schreibt sie. Ziel ihrer Anzeige sei es, dass Dobrindt künftig nicht mehr von einer „kriminellen Vereinigung“ sprechen darf – und damit die Gruppierung in der Öffentlichkeit so nicht mehr dargestellt wird.

Winter nutzt den Text der Anzeige aber nicht nur, um auf die Wortwahl Dobrindts hinzuweisen. Das ÖDP-Kreistagsmitglied kritisiert auch das politische Agieren des CSU-Manns. „Es erscheint so, als würde Herr Dobrindt an den Vergünstigungen der Autofahrerinnen und Autofahrer – und damit an der Unterstützung der Autoindustrie – weit mehr kleben als jeder Aktivist auf der Straße“, schreibt sie in der Begründung der Anzeige. Im Gespräch mit der Heimatzeitung betont Winter zudem: Dobrindt sei „ein intelligenter Mensch, er weiß um die Klimakrise. Ich verstehe ihn nicht.“

