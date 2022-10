„Stützpunkt Verbraucherbildung“ als neues Angebot der Volkshochschulen im Landkreis

Online- und Präsenzvorträge

Die Welt ist komplex und kompliziert: Es ist daher notwendig, den Bürgern objektive Informationen zu geben, die ihnen als Verbraucher bei Entscheidungen helfen. Das geschieht jetzt mit einem „Stützpunkt Verbraucherbildung“ bei den Volkshochschulen im Landkreis.

Landkreis – Verbraucherschutz ist zu einem wichtigen Thema geworden. Dieses wird jetzt von den Volkshochschulen (VHS) verstärkt aufgegriffen. Dazu haben die Volkshochschulen im Landkreis, zu denen die Bildungseinrichtungen in Schongau, Peiting, Peißenberg, Weilheim und Penzberg gehören, den „Stützpunkt Verbraucherbildung“ eingerichtet.

Mit dessen Anerkennung durch das Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz verpflichten sich die Volkshochschulen zur Einhaltung der geforderten Qualitätskriterien. So müssen etwa die Informationen in den Kursen produkt- und anbieterneutral sein. Es darf also nicht Werbung für ein Unternehmen oder ein Produkt gemacht werden.

Die Volkshochschulen im Landkreis bieten jetzt im Herbst- und Wintersemester mehr als 100 Präsenz- und Onlinevorträge in diesem Bereich an. Die Verbraucher werden darin über Themen informiert, die im Alltag eine große Rolle spielen, zum Beispiel über Sicherheit bei Einkäufen im Internet, Geldanlagen und die Unterscheidung zwischen wichtigen und unnötigen Versicherungen.

Dank der staatlichen Förderung ist die Teilnahme an den Veranstaltungen sehr kostengünstig, teils sogar kostenfrei. Laut Andrea Höfler von der Weilheimer Volkshochschule ist dieses Angebot an Kursen und Vorträgen zusätzlich eingerichtet worden. Das bisherige Angebot der VHS bleibt dennoch erhalten.

Dozent erachtet es für wichtig, dass Bürger eine „ökonomische Grundbildung“ haben

Einer der Dozenten ist Arthur Wilm, der in seinem Berufsleben „45 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche“ gesammelt hat, wie er in seiner Vorstellung sagte. Jetzt ist er in der Verbraucherberatung aktiv. Er hält es unter anderem für wichtig, dass jeder eine „ökonomische Grundbildung“ habe. Man müsse eine Ahnung haben, sonst bestehe die Gefahr, dass man alles glaube. Deshalb sei eine Grundbildung auf dem Gebiet der Finanzen, das sein Fachgebiet ist, unbedingt erforderlich.

Richard Zacharski, der am Ministerium für wirtschaftlichen Verbraucherschutz zuständig ist, hält diese Bildung ebenfalls für notwendig. Dafür müsse man auch Zeit und Geld investieren. „Teurer als Bildung ist nur keine Bildung“, zitierte er den ehemaligen amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy. Von Alfred Schubert

