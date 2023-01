Immer noch viele Irrtümer beim Thema Aids: „Beim Küssen kann man sich nicht anstecken“

Von: Sebastian Tauchnitz

Vier Glücksfeen: (v.l.) Petra Regauer, Petra Vogl, Magdalena Graml und Initiatorin Alina Rohmer bei der Auslosung der Gewinner des Online-Quiz‘ zum Welt-Aids-Tag. Gewinner werden benachrichtigt © LRA

Noch vor wenigen Jahrzehnten war eine HIV-Infektion gleichbedeutend mit einem Todesurteil. Das hat sich mittlerweile geändert, Aids ist und bleibt aber gefährlich. Das Gesundheitsamt ging deshalb in die Info-Offensive.

Landkreis – Petra Regauer vom Gesundheitsamt des Landratsamtes und ihre Kolleginnen wissen, dass nur umfassende Informationen, wie man sich schützt, eine weitere Ausbreitung von HIV-Erkrankungen vermeiden können. Vor Ausbruch der Corona-Pandemie veranstaltete man deshalb regelmäßig Großaktionen, um Aufmerksamkeit auf das Thema Aids zu lenken, berichtet Regauer, stellvertretende Leiterin des Sachgebiets 60 – Gesundheitsförderung und Prävention.

Doch wegen der Lockdowns, Hygieneauflagen und Kontaktbeschränkungen war an Großveranstaltungen in den vergangenen Jahren nicht zu denken. „Da standen wir vor der Entscheidung, ob wir ein weiteres Jahr verstreichen lassen oder uns etwas einfallen lassen, mit dem sich viele Menschen erreichen lassen“, berichtet Regauer.

Online-Quiz lockte mit Preisen und vermittelt nebenbei viel Wissen

Die zündende Idee hatte Alina Rohmer, Sozialpädagogin am Gesundheitsamt. Sie entwickelte ein Onlinequiz, das pünktlich zum Welt-Aids-Tag am 1. Dezember an den Start ging. Als Anreiz für die Teilnahme fehlten natürlich auch noch ein paar Preise. „Es war gar nicht so leicht, Unternehmen zu finden, die die Aktion unterstützen wollten“, erinnert sich Petra Regauer und klingt ein bisschen traurig dabei. Erst beim Drogeriemarkt dm stieß man auf offene Ohren. Gutscheine im Wert von 500 Euro stellte das Unternehmen zur Verfügung. Später beteiligten sich auch noch das Café „Sonnendeck“ in Weilheim und das Lagerhaus in Schongau an der Aktion, indem sie Preise zur Verfügung stellten.

Und schon konnte es losgehen. Insgesamt sieben Fragen mussten auf der Homepage des Landratsamtes richtig beantwortet werden. Von der Resonanz waren die Veranstalterinnen positiv überrascht. Insgesamt 358 Personen beteiligten sich an dem Quiz, berichtet Regauer. Nicht nur Schüler, die die Hauptzielgruppe waren, sondern auch etliche Erwachsene. Bei der Auswertung wurde schnell klar, dass Aufklärung und Prävention bitter nötig sind. Gerade einmal 59 Teilnehmer beantworteten alle Fragen richtig und kamen somit in die Lostrommel.

Eklantante Wissenslücken offenbaren sich

„Viele meinten, Frauen könnten sich und andere durch die Verwendung der Pille schützen“, berichtet Petra Regauer im Gespräch mit der Heimatzeitung. Das sei natürlich falsch. Genauso falsch wie die Aussage, dass Speichel eine ansteckende Körperflüssigkeit sei. „Da fällt auf, dass das teilweise sogar falsch im Unterricht vermittelt wird“, berichtet Regauer weiter. „Ganz schrecklich“ sei es, dass viele glauben würden, man könne sich beim Küssen anstecken. Und Händewaschen schütze nicht vor HIV, auch wenn das viele fälschlich annehmen würden. Generell sei der Informationsbedarf groß, so das Fazit nach dem Quiz. So hätten nur die wenigsten gewusst, dass Geschlechtsverkehr mit HIV-Infizierten sicher sein kann, wenn diese umfänglich therapiert werden.

Vor der Pandemie bot das Gesundheitsamt regelmäßig Aids-Tests an. Das sei in den vergangenen Jahren nicht möglich gewesen, so Regauer weiter. Ab sofort könne man sich aber wieder donnerstags zwischen 16 und 17.30 Uhr in der Eisenkramergasse 11 in Weilheim testen lassen.

Ab sofort wieder regelmäßige Aids-Tests beim Gesundheitsamt möglich

In den vergangenen Jahren seien so zwei HIV-Infektionen nachgewiesen worden. Den Betroffenen habe man umfangreiche Beratungsangebote vermittelt und sie an eine auf HIV-Behandlung spezialisierte Schwerpunktpraxis in München verwiesen, berichtet Petra Regauer. Denn eines sei ganz wichtig: „Je früher eine HIV-Infektion erkannt und behandelt wird, um so besser sind die Chancen des Infizierten auf ein normales Leben.“

Nun wurden unter allen, die alle Fragen beim Quiz richtig hatten, insgesamt 32 Gutscheine verlost – im Wert von 100 Euro für die drei Hauptgewinner, 20 oder 30 Euro-Gutscheine für die anderen. Die Gewinner werden in diesen Tagen benachrichtigt.

