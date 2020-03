Vier neue Corona-Fälle im Landkreis Weilheim-Schongau - Unterrichtsausfall bei 13 Klassen in vier Schulen 

Wie das Landratsamt Weilheim-Schongau am Mittwochabend mitteilte, gibt es vier weitere Corona-Fälle im Landkreis Weilheim-Schongau.

Landkreis – Es handelt sich laut Aussage des Landkreis-Pressesprechers Hans Rehbehn bei den neuen positiv getesteten Fällen um ein Ehepaar, das sich vermutlich in dem Risikogebiet Italien infiziert hat. Das Ehepaar ist in häuslicher Quarantäne, der Gesundheitszustand ist stabil. Ein weiterer positiver Befund wurde bei einem sechsjährigen Kind festgestellt. Das Kind ist in häuslicher Quarantäne und ist frei von Symptomen. Beim vierten positiven Fall des heutigen Tages handelt es sich um einen 77-jährigen Mann, der stationär im Krankenhaus Weilheim aufgenommen wurde.

Derzeit fällt aufgrund von noch nicht bestätigten Testergebnissen an vier Schulen für insgesamt 13 Klassen (von insgesamt 40 Schulen mit 354 Klassen) der Unterricht aus, schreibt Rehbehn weiter. Betroffen sind zwei Grundschulklassen in Hohenpeißenberg, eine Klasse in der Staufer-Grundschule in Schongau, zwei Klassen an der Grundschule am Hardt in Weilheim und acht Klassen an der Mittelschule in Weilheim - das war Stand heute Mittag und kann sich ständig ändern. Sobald die Testergebnisse einen negativen Befund aufweisen, könnten die Klassen wieder die Schule besuchen, so Rehbehn. Die Schulen würden die Eltern informieren.

Schwerst erkrankter 80-Jähriger nach München verlegt

Der am Coronavirus erkrankte 80-Jährige, der bislang im Weilheimer Krankenhaus behandelt worden war, wurde nach Angaben des Landratsamtes Weilheim-Schongau gestern ins Klinikum „Rechts der Isar“ in München verlegt.

Lesen Sie auch: Coronavirus in Weilheim: Klinik darf neues Medikament zur Behandlung einsetzen - ohne Zulassung

Sein Gesundheitszustand konnte laut der Erklärung bis Dienstagnacht stabilisiert werden, „mit einer tendenziellen Verbesserung des Zustandes“. In der Nacht zum Mittwoch sei dann allerdings eine Verschlechterung eingetreten, wodurch das intensivmedizinische Ärzte-Team gezwungen war, die Intensivität der Beatmung zu verstärken. Es zeichnete sich ab, dass der Patient eine externe Lungenunterstützung benötige, wie sie nur in universitären Spezialzentren vorgehalten wird, schreibt Landkreis-Pressesprecher Hans Rehbehn weiter.

Lesen Sie auch: Corona im Landkreis: Klinikalltag im Isolationsbereich

Aufgrund der engen Kooperation mit dem Klinikum Rechts der Isar in München sei es kurzfristig möglich gewesen, „diesen Platz für den Patienten zu gewinnen“. In enger interdisziplinärer Abstimmung zwischen den Ärzteteams in Weilheim und in München wurde der Patient inzwischen nach München ans Klinikum Rechts der Isar verlegt.

Diese Entscheidung erfolgte in enger Abstimmung mit den Angehörigen und nach gemeinsamer Beratung. Das in den USA angeforderte antivirale Medikament „Remdesivier“ werde sofort nach Eintreffen per Eilboten ans Klinikum Rechts der Isar weitergegeben.