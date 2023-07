Oberlandschulen Weilheim: Abschlussfeiern im Doppelpack

Am Nachmittag erhielten die Absolventen von WGO 10, WSO 10a und WSO 11c ihre Zeugnisse. Der Staatspreis ging an Alina Bach (vorne Mitte). © Heigl

Zwei Abschiedsfeiern an einem Tag für Absolventen verschiedener Zweige der Weilheimer Schule

Weilheim – Gleich im Doppelpack verabschiedeten die Oberlandschulen Weilheim ihre Schüler: Am Vormittag waren Fremdsprachenkorrespondenten und Kaufleute an der Reihe, am Nachmittag durften sich die Absolventen der Mittleren Schulabschlüsse über ihre Zeugnisse freuen.

„Wer allein mehr Wissen vermitteln will, der versteht die Schule nicht“, so Schulleiterin Ingeborg Krabler in ihrer Rede an die Absolventen. Denn Schule habe den Schülern in erster Linie Modi des Weltzugangs zu vermitteln. Wichtig sei ein gelingendes Leben, das nur dann möglich sei, wenn man das Leben liebe. Dabei sei Glück das höchste anzustrebende Gut – sowohl für sich selbst als auch für andere: „Die Gesellschaft hat in Euch viel investiert. Ihr seid nun besonders aufgefordert, Staat und Gesellschaft weiterzubringen, was Euch auch zu einem gelingenden Leben verhilft, natürlich bei einer vernünftigen Worklife-Balance, wie es neudeutsch heißt“, schloss Krabler.

Grußwort des dritten Bürgermeisters

Auch Weilheims dritter Bürgermeister Alfred Honisch richtete Glückwünsche an die Absolventen: „Wissen ist ein Schatz, den man nicht verliert“, zitierte er ein chinesisches Sprichwort. Die Absolventen hätten nun einen solchen Schatz erworben, den ihnen niemand mehr nehmen könne. Nun warteten Wirtschaft und Gesellschaft auf sie und er forderte sie auch auf: „Mischen Sie sich gesellschaftlich ein!“

Zu Wort kamen auch Elternvertreter und die Schüler, die mit Lob und Dank an ihre Lehrer nicht sparten. Musikalisch umrahmt wurde die Vormittagsveranstaltung von Lehrer Jochen Kleinmond und zwei Schülern, nachmittags setzte Absol-vent Timm Kempf am Kla-vier musikalische Highlights.

Die Absolventen der FSO 12 und KSO 12 mit den drei Staatspreisträgern Luis Heine, Lea Sührig und Christoph Graf (vorne Mitte v.l.n.r.), sowie Schulleiterin Ingeborg Krabler (vorne links), Alfred Honisch (vorne 2.v.r.) und Lehrerin Beatrice Paez. © Heigl

Das zentrale Ereignis war natürlich die Vergabe der Zeugnisse an die Absolventen. Vier von ihnen durften sich über einen Staatspreis freuen, da sie einen Abschlussdurchschnitt über 1,5 erzielten.

Die Staatspreise gingen an Luis Heine (1,09, FSO 12), Lea Sührig (1,2, FSO 12) und Christoph Graf (1,2, KSO 12), sowie an Alina Bach (1,0, WSO 11c). Zu den Urkunden des Freistaats Bayern gab es noch ein Geldgeschenk der Schule.

Die Absolventen der Wirtschaftsschule 2022/23 FSO 12: Katharina Gschliesser, Luis Heine, Max Malbrisch, Lea Sührig, KSO 12 – Emilia Checiek, Christoph Graf, Jaliah Jaith, Yasin Kilavuz, Marie Nöhring, Sophia Schönsteiner, Berivan Tahtaci, Denis Tikves, Elmina Ustic, Richard Winter, WGO 10 - Maxi Nele Birk, Maximilian Buch, Tobias Günzel, Annabelle Kalab, Timm Kempf, Leopold Klein, Tim Krause, Hannes Kuhne, Nathalia Rose, Hannah Scheid, David Sprintz, WSO 10a – Emma Bader, Noelia Bauer, Henry Pablo Doriat, Meliha Adele Kirmizikan, Niklas Knoll, Anna Sophia Lederer, Valentin Lux, Annika Schachtebeck, Daniel Alexander Scheu, Maya Rebecca Schneider, Maximilian Schweiger, Luca Max Von-lanthen, Celine Wagner. WSO 11c – Alina Bach, Laura Berg, Emir Bildrirci, Beyza Demir, Berfin Güvenoglu, Donard Kastrati, Bhumika Kumar, Nikola Lukowska, Maja Miskic, Lenja Martina Mühlbauer, Stefan Reßler, Alban Toska.