„Vitamin B“ sorgt für neues Zusatz-CT im Weilheimer Krankenhaus

Das Weilheimer Krankenhaus bekommt einen zusätzlichen Computertomografen (CT) zur Lungenuntersuchung vom Bayerischen Gesundheitsministerium bezahlt.

Landkreis – „Ausgerechnet heute an meinem Geburtstag traf die gute Nachricht ein, dass der Freistaat uns das zusätzliche Gerät zuteilt“, freute sich Landrätin Andrea Jochner-Weiß im Ferienausschuss des Kreistags.

Nur 34 dieser Geräte, die sehr hochauflösende Bilder bei geringer Dosis erzeugen, werden an Kliniken im Freistaat Bayern aufgestellt. Das Gerät habe einen Wert von rund einer Million Euro, so Jochner-Weiß. „Dank des Engagements unserer Bundes- und Landtagsabgeordneten und reichlich ,Vitamin B‘ bekamen wir den Zuschlag“, erläuterte sie.

Wie der Geschäftsführer der Krankenhaus GmbH Weilheim-Schongau, Thomas Lippmann, im Anschluss im Gespräch mit der Heimatzeitung erklärte, soll das neue CT in einem Modulbau untergebracht werden, der höchstwahrscheinlich an der Liegendanfahrt des Krankenhauses Weilheim entstehen soll.

Lippmann betonte, dass das neue CT, das bereits am 13. Mai angeliefert und montiert werden soll, „eine zusätzliche Absicherung zur Bekämpfung der Covid 19-Epidemie“ sei. Es stelle sicher, dass auch bei einem Ausfall des bisher in Weilheim vorhandenen CTs ein funktionsfähiges Gerät vorhanden sei.

Mit einem Computertomografen lassen sich Herz, Lunge, Gehirn und viele weitere Strukturen sehr schnell und sehr genau abbilden. Auch wenn das neue Gerät als Absicherung gedacht sei, bedeute das nicht, dass es nur herumstehe und einstaube, so Lippmann weiter.

Neues CT ausschließlich für Patienten in stationärer Behandlung

Vielmehr soll es ganz normal eingesetzt werden. Allerdings nur für Patienten, die stationär im Weilheimer Krankenhaus behandelt werden. „Es hat keinen Einfluss auf die ambulante Praxis des Radiologischen Zentrums in Weilheim“, sagte der Geschäftsführer. Er räumte dann aber doch ein, dass dadurch, dass die stationär behandelten Patienten demnächst im neuen CT durchleuchtet werden, durchaus Kapazitäten im bisherigen CT für ambulante Patienten frei werden könnten.

„Zunächst einmal freuen wird uns allerdings, dass die gute Arbeit unserer mehr als 1000 Mitarbeiter in der Corona-Krise so vom Freistaat anerkannt wird, dass wir vom Freistaat den Zuschlag für das Gerät im Wert von mehr als einer Million Euro bekommen haben“, so Lippmann. set

