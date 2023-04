Vize-Krankenhauschef spricht Klartext: „Wenn Geburtshilfe, dann in Weilheim“

Von: Sebastian Tauchnitz

Teilen

2018 demonstrierten die Weilheimer für die Wiedereröffnung der Geburtenstation. Die Krankenhaus-Geschäftsführung ist prinzipiell offen dafür. © Ruder

Am Sonntag wird die Geburtenstation in Schongau stillgelegt. Die Hebammen, die bislang dort arbeiteten, erheben schwere Vorwürfe gegen die Krankenhaus GmbH. Und die Frage steht im Raum, ob es irgendwann irgendwie weitergehen kann.

Landkreis – Kommt die Rede auf die Geburtenstation in Schongau, dann spricht die Krankenhaus-Geschäftsführung immer nur von einer „Stilllegung“, nie von einer „Schließung“. Warum eigentlich – zu ist zu, oder? „Eben nicht“, sagt Claus Rauschmeier, stellvertretender Geschäftsführer der Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH.

Die korrekte Verwendung der Begrifflichkeiten sei wichtig. Einerseits, weil der Erhalt der Geburtenstation explizit im Bürgerentscheid formuliert worden war. „Und an den Bürgerentscheid sind wir gebunden. Deswegen können wir die Geburtenstation zwar stilllegen, aber nicht schließen“, so Rauschmeier.

Außerdem sei es auch mit Blick auf die Zukunft wichtig, dass die Geburtenstation in Schongau genau wie die in Weilheim als „stillgelegt“ gelten. Denn dann bleiben die Betten im Krankenhausplan erhalten – will man wieder eröffnen, entfällt eine immense Hürde.

Claus Rauschmeier, stellvertretender Geschäftsführer der Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH. © Foto: Schörner/Archiv

Doch ist eine Wiedereröffnung überhaupt realistisch? Rauschmeier sagt klar: „In Schongau nicht – auch mit Blick auf die weitere Entwicklung der beiden Häuser.“ Angestrebt wird, aus Schongau ein Haus des Levels 1i zu machen und Weilheim zum „Schwerpunktkrankenhaus“ des Levels 2 zu entwickeln. Wenn also eine Geburtenstation wiedereröffnet werden sollte, dann in Weilheim.

Entsprechende Gespräche hätten bereits im Februar stattgefunden, so Rauschmeier weiter. „Wir haben den Hebammen vom Schongauer Krankenhaus angeboten, dass sie ein Geburtshaus oder eine hebammengeführte Geburtenstation am Weilheimer Krankenhaus etablieren können. Für eine Geburtenstation braucht es rund um die Uhr eine OP-/Anästhesie- und Gynäkologiebereitschaft.

Schongauer Hebammen lehnten Angebot, nach Weilheim zu wechseln, sofort ab

Die könnte nach derzeitigen Planungsstand in Weilheim garantiert werden, in Schongau allerdings nicht. Derzeit arbeitet man intensiv daran, eine Gynäkologie in Weilheim zu etablieren. „Noch während des Gesprächs lehnten die Hebammen dieses Angebot allerdings rundweg ab“, so Rauschmeier. Deswegen gehe das Angebot auch an Hebammen aus dem Weilheimer Raum.

Allerdings mit der Unwägbarkeit, dass, wenn der Gesetzgeber eine Pädiatrie für den Betrieb einer Geburtenstation zwingend vorschreiben würde, diese auch in Weilheim geschlossen werden müsste. „Wir haben uns intensiv darum bemüht, ein paar pädiatrische Betten in den bayerischen Krankenhausplan zu bekommen – die Chancen dafür stehen laut Ministerium bei 0,0 Prozent“, so der stellvertretende Geschäftsführer.

„Die Hebammen waren nie bei uns beschäftigt, deswegen ist kein Sozialplan möglich“

Ungehalten reagierte er auf Vorwürfe der Schongauer Hebammen, die Krankenhaus GmbH wolle sie über den Tisch ziehen. Behauptet wird, die Krankenhaus GmbH habe bestehende Verträge nicht gekündigt, stattdessen pauschal 136 000 Euro angeboten habe, die die Hebammen „unter sich verteilen sollen“. Der Rechtsanwalt der Hebammen hat ihnen gesagt, die laufenden Verträge hätten sich automatisch um zwölf Monate verlängert, sagen die Betroffenen.

Für Rauschmeier ist diese Argumentation nicht nachvollziehbar. „Die Hebammen sind und waren nie bei der Krankenhaus GmbH beschäftigt“, sagt er und ergänzt: „Das geschah auf ihren eigenen Wunsch hin.“ Die bestehenden Beleghebammenverträge seien „Kooperationsverträge zwischen zwei Vertragspartnern – den Hebammen als selbständigen Unternehmerinnen und der Krankenhaus GmbH“. Die GmbH habe bei der Geburtenstation die Fallpauschale abgerechnet, die Hebammen die von ihnen erbrachten Leistungen mit den Krankenkassen oder direkt mit den Müttern.

Nun sind wahrscheinlich die Anwälte an der Reihe

„Die Hebammen forderten einen Sozialplan – den gibt es aber nur für Festangestellte“, so Rauschmeier. Aus gutem Willen und weil man die Hebammen „nicht hängen lassen“ wollte, habe die GmbH die Geburtenzahlen der vergangenen Monate als Grundlage genommen und die Pauschalsumme von 136 000 Euro angeboten, „um den Hebammen die Neuorientierung zu erleichtern“. Dabei habe man gefragt, ob jede Hebamme den gleichen Betrag erhalten solle oder die Hebammen unter sich ausmachen wollen, wer wie viel bekommen soll.

„Nun haben wir die Sache unserem Anwalt übergeben und die Gerichte müssen entscheiden, wie es in dieser Sache weitergehen soll“, so Rauschmeier weiter.