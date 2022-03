Endlich wieder Volksfest - Testzentrum muss Platz machen

Von: Boris Forstner

Teilen

Auf diesem Parkplatz an der Dr. Karl-Slevogt-Straße 6 im Weilheimer Trifthof soll die Weilheimer Teststation verlegt werden. Musikprogramm steht schon © gronau

Wer für seinen PCR-Corona-Test bisher an den Weilheimer Volksfestplatz gefahren ist, muss sich ab übernächster Woche umgewöhnen: Das Testzentrum des Landkreises zieht in den Trifthof. Damit ist der Weg frei fürs Weilheimer Volksfest.

Landkreis/Weilheim – Fast genau zwei Jahre ist es her, dass auf dem Weilheimer Festplatz die ersten Corona-Tests abgenommen wurden. Damit ist bald Schluss: Wie der Landkreis mitteilte, werden die letzten Testungen am aktuellen Standort am Freitag, 1. April, zu den gewohnten Öffnungszeiten durchgeführt. Aufgrund des Umzugs wird die Teststelle am Samstag, 2. April, geschlossen bleiben – die Bürger sollen an diesem Tag andere Testangebote in der Umgebung nutzen, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamts.

Am darauffolgenden Montag, 4. April, wird das Testzentrum schließlich am neuen Standort, Dr. Karl-Slevogt-Straße 6 im Weilheimer Trifthof, wieder wie gewohnt seinen Betrieb aufnehmen. „Auch am neuen Standort ist das Testzentrum grundsätzlich als Drive-through organisiert“, heißt es vom Landratsamt. Die Öffnungszeiten seien auch am neuen Standort weiterhin Montag bis Freitag von 8 bis 12.30 und am Samstag von 9 bis 12.30 Uhr. Anmeldungen können weiterhin über die Website www.cov19screening.de vorgenommen werden.

Auf die Nachricht, dass der Landkreis endlich einen neuen Standort gefunden hat, hat die Stadt Weilheim sehnlichst gewartet. Denn nur dann ist es auch möglich, das Volksfest, das die vergangenen beiden Jahre ausfallen musste, ausrichten zu können. Die Buden und Fahrgeschäfte rund um die Teststation zu gruppieren, wäre allein schon wegen des Autoverkehrs unmöglich gewesen. So aber kann Olaf Wiesner, Leiter des Veranstaltungsbüros der Stadt, verkünden: „Dem Volksfest steht nichts mehr im Weg – außer, wir werden zu einem großen Corona-Hotspot.“ Daran will aber niemand denken.

Das Musikprogramm steht schon, Vereine sind am Start

Die Planungsdauer sei zwar kürzer als sonst, aber die Bürger sollen ein Volksfest erwarten, wie sie es bis 2019 jährlich gewohnt waren, mit Kinder- und Seniorennachmittagen und auch der beliebten Bimmelbahn, die Besucher vom Marien- zum Volksfestplatz fährt – auch wenn es sein könnte, dass einige Preise angepasst werden müssen. So fährt die Bimmelbahn mit Diesel, „das ist natürlich erheblich teurer als früher“, sagt Wiesner.

Auch die Vereine, darunter der Trachtenverein und mehrere Schützenvereine, haben ihre Bereitschaft zum Mitmachen beim traditionellen Festzug zur Eröffnung erklärt. „Da hat noch keiner abgesagt, die freuen sich alle, endlich wieder teilnehmen zu können“, sagt Wiesner.

Festwirt Peter Schöniger hatte schon vor Wochen unerschütterlichen Optimismus gezeigt und war sich sicher, dass das Weilheimer Volksfest nicht an der Teststation scheitern werde. „Wir haben schließlich Verträge, dass wir den ganzen Volksfestplatz haben dürfen. Und den brauchen wir auch, wir sind voll ausgebucht.“ Erst am Freitag habe der Betreiber des beliebten Fahrgeschäfts Topspin zugesagt. Auch das Musikprogramm steht und soll möglichst bald auf der Homepage veröffentlicht werden.

Das Weilheimer Volksfest findet vom 26. Mai bis 6. Juni statt.

Weilheim-Penzberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Weilheim und Penzberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.