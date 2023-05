Volksfest in Weilheim steht an: Zwölf Feier-Tage, ein Feuerwerk

„Das beste Volksfest seit Jahren“ – so wurde im vergangenen Jahr, als auch dieses entstand, Bilanz gezogen. Da muss das Weilheimer Volksfest heuer in große Fußstapfen treten.

Die Mass kostet heuer 10,80 Euro

Von Alfred Schubert schließen

Drei Spitzenpolitiker und ein Feuerwerk stehen heuer unter anderem auf dem Programm des Weilheimer Volksfests, das vom 18. bis 29. Mai gefeiert wird. Für die Eröffnung hat sich Markus Söder angekündigt, beim politischen Frühschoppen werden Friedrich Merz und Alexander Dobrindt sprechen.

Weilheim – Den Auftakt zum Weilheimer Volksfest macht wie bisher an Christi Himmelfahrt ein Standkonzert auf dem Marienplatz. Es wird von der Weilheimer Stadtkapelle, dem Pollinger Musikverein und der Kapelle „Boarisch Mikado“ gestaltet. Ab 11.30 Uhr bewegt sich der Festzug zum Volksfestplatz an der Wessobrunner Straße.

Dabei sind unter anderem fünf Schützengesellschaften, die Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen, der Heimat- und Trachtenverein Weilheim, die Musikkapellen des Standkonzerts, Böllerschützen und Trommlerzüge, sowie die Weilheimer Stadträte. Die Prominenz wird in zwei Ehrenkutschen gefahren, außerdem fahren ein Bedienungswagen und ein Brauereifuhrwerk mit.

Bürgermeister Markus Loth wird das erste Fass in der „Festhalle Bayernland“ des Festwirts Peter Schöniger anzapfen, anschließend hält der bayerische Ministerpräsident Markus Söder eine kurze Ansprache. Die Mass Bier kostet in dem Zelt, das 1800 Sitzplätze hat, heuer 10,80 Euro.

Zum Seniorennachmittag hat die Stadt Weilheim 5737 Bürgerinnen und Bürger zu einem Getränk und einer Brotzeit eingeladen, die in diesem Jahr das 65. Lebensjahr erreicht haben oder erreichen werden. Dies sind 15 mehr als im Vorjahr. Vergünstigungen gibt es beim Familiennachmittag am 24. und am 25. Mai für Betriebe, Behörden und Vereine, die im Festbüro mindestens je zehn Bier- und Hendlzeichen kaufen. Am Pfingstsonntag gibt es abend zu jeder Mass ein Gratislos, mit dem unter anderem Einkaufsgutscheine gewonnen werden können.

Volksfestbahn fährt heuer aus Kostengründen nicht

Auf dem Festgelände, das vollständig belegt ist, sind 21 Schaustellerbetriebe mit ihren Verkaufsständen und Fahrgeschäften, die vom Kinderkarussell bis zum Mondlift reichen, vertreten. Es wird auch wieder ein Feuerwerk geben, das allerdings anders sein soll als in früheren Jahren. Es soll mehr auf optische Eindrücke in geringerer Höhe setzen.

Parkplätze stehen direkt am Festgelände an der kleinen Hochlandhalle zur Verfügung, wobei die Besucher aus Weilheim gebeten werden, mit dem Fahrrad oder zu Fuß an die Wessobrunner Straße zu kommen.

Die Volksfestbahn fährt heuer nicht mehr. Als Grund dafür nennt das Veranstaltungsbüro der Stadt „die enorm gestiegenen Kosten“. Ebenfalls nicht mehr geben soll es das so genannte Koma-Saufen meist jugendlicher Besucher. Darauf wollen alle an der Organisation Beteiligten und der beauftragte Sicherheitsdienst achten.

