Big Band begeistert bei Konzert in der Hochlandhalle in Weilheim - Neuer Star am Jazz-Himmel

Rund 600 Zuhörer genossen das erste Big-Band Konzert nach der Coronapause. © Ralf Ruder

Zum ersten Mal seit drei Jahren gab die Big Band des Weilheimer Gymnasiums am Samstag wieder ein Live-Konzert in der Hochlandhalle in Weilheim. Rund 600 Zuhörer kamen.

Weilheim – Fetzige Bläserstöße treffen gleich im Starttitel „Worksong“ eine klare Ansage: Hier spielen die Mitglieder nicht in wohlig-warmer Sicherheit, sondern in heißem Vollblut-Einsatz. Wach und mit starkem Antritt artikulieren die Instrumentengruppen, die zusammen auf rund 30 Musiker kommen. Und bereits jetzt gibt es eine erste Kostprobe des neuen Jazz-Sängers: Mit „A wonderful day like today“ bestreitet der Weilheimer Q11-Schüler Julian Kuhar seinen Einstand.

Abwechselnd mit der „großen“ Big Band er über 16-Jährigen ließen sich die jüngeren Formationen hören. Bereits die Anfänger-Combo „Junior Big Band II“ überzeugte mit sauberen Sounds, die nie aus der Spur gerieten. Die „Junior Big Band I“ aus der mittleren Altersliga lieferte mit David Shaffers „Drummin’ Machine“ sogar ein besonderes Schmankerl: Die kraftvolle Schlagzeug-Grundierung gab einen spannenden Kontrast zum süffig-harmonischen Wirbeln der Bläser. „Wir sind stolz darauf, dass der Wettbewerb ,Jugend jazzt’ eigens wegen unserer ,Junior Big Band I’ eine eigene Alterskategorie eingeführt hat“, sagte Marie Kuhar. Die Abiturientin des Jahres 2022 war – neben Tom Guzsvány aus dem gleichen Jahrgang – Teil des Moderations-Teams, das später auch einzelne Titel dirigierte. Besondere Verve bei der musikalischen Leitung zeigte Lars Schindler, ein Abiturient des Jahres 2019. „Ich nehme mich bei unseren Probenwochenenden gerne etwas zurück“, erklärte Ensemble-Leiter Arthur Lehmann.

Die Beteiligung der früheren Absolventen gab das Stichwort für einen Schuss Rührung, denn die Gruppe der diesjährigen Abiturienten verabschiedete sich gleich mal prophylaktisch aus der Big Band. Die Danksagung an Bandchef Arthur Lehmann war verbunden mit kleinen Geschenken – darunter auch eine Gefängnisbox für Schülerhandys, damit diese vor den Bandproben künftig auch zuverlässig außer Dienst gestellt werden. Dem Kehraus der Schüler stand der Einkehrschwung der Schulleiterin gegenüber: Die seit einem Jahr amtierende Andrea Pauline Martin konnte – bedingt durch die vorjährigen Corona-Einschränkungen – nun erstmals zu einem Big Band-Konzert begrüßen.

In der Schlussgeraden nahm wieder die „große“ Band das Heft in die Hand. Nicht nur im Ensemblespiel war der Antritt blitzfrisch, auch die häufig eingestreuten Soli waren quickleben-dig.

Das Publikum war intensiv dabei und spendete mächtig Zwischenapplaus. Mit dieser freudigen Stimmung ging es ins offiziell letzte Stück „Los Matadores“, worin Posaunen und Trompeter einen perfekt gelungenen Mariachi-Anklang ins Blech legten. Aber wie beeindruckend erst die Zugabe: Julian Kuhar sang den Klassiker „I like you just the way you are“ mit solcher Prägnanz, als sei der Jazzgesang sein Hauptjob. Der Applaus für alle Mitwirkenden war verdientermaßen tosend und jubeldurchzogen – beste Startbedingungen für den Bundesentscheid von „Jugend jazzt“ im Mai, für den sich die Big Band qualifiziert hat.

Andreas Bretting