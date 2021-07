Mit Spannung war die Abschlussfeier der Realschule Weilheim erwartet worden

In der Weilheimer Stadthalle

Von Kathrin Hauser

Die Schulabschlussfeier an der Realschule Weilheim am Donnerstag war anders als in anderen Jahren: Weil jede 10. Klasse für sich verabschiedet wurde, fanden vier Zeugnisverleihungen in der Weilheimer Stadthalle statt. Zumindest bei der der Klasse 10 d, die als letzte an der Reihe war, tat das der guten Stimmung keinen Abbruch.

Weilheim – Rund 60 Eltern, Schüler und Lehrer saßen in großem Abstand voneinander in der Weilheimer Stadthalle, als die „MS Absolvia“ aus dem Hafen auslief „zur Fahrt in die Freiheit.“ Die Organisatoren hatten die Schulabschlussfeiern der 10. Klassen der Weilheimer Realschule unter das Motto „Seefahrt“ gestellt, was in einem Begrüßungsfilm, der auf Leinwand auf der Bühne lief, deutlich wurde. In den vergangenen sechs Jahren sei das Wetter wechselhaft gewesen: „mal stürmisch, mal heiter, zuletzt bedeckt“, hieß es in dem Film.

Der scheidende Konrektor der Realschule, Klaus Förster, begrüßte Schüler, Eltern und Lehrer der Klasse 10 d: „Ihr steht vor dem Abschied von der Realschule und auch ich werde die Schule verlassen“, sagt er und übergab das Wort an Schulleiterin Sabine Kreutle. „Das ist Euer Tag. Ihr habt den Schulabschluss mit Bravour bestanden.“ Es seien „richtig gute“ Prüfungsergebnisse erzielt worden. Und das, obwohl die Bedingungen wegen der Corona-Pandemie in den vergangenen beiden Schuljahren schwierig gewesen seien. „Eure Schulzeit war nicht so unbeschwert, wie man sich das für junge Menschen wünscht“, sagte die Rektorin. Am Ende ihrer Rede zitierte sie den Musiker Andreas Bourani: „Ein Hoch auf uns, auf Euch, alles Gute und Gottes Segen.“

Der Elternbeirat hielt sich in seinem Videobeitrag wieder ans Seefahrer-Motto: „Haltet das Ruder fest in der Hand“, die Schüler seien in den vergangenen sechs Jahren hochseetauglich geworden und „mit der Zeit lernt man, seinen kurs nach dem Licht der Sterne zu bestimmen“,„möget Ihr immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel haben“ und „volle Fahrt voraus“, hieß es in dem Film.

Kaplan Florian Stadlmayr riet den Absolventen, jetzt erst einmal die Zeit zu genießen: „So viel Freiheit habt Ihr wahrscheinlich erst wieder im Rentenalter“, sagte er. Schließlich waren die Schülersprecher Melani Madzaric, Louis Sevrain und Anna Spiegler an der Reihe. Sie hoben die guten Seiten hervor, die die beiden von Corona geprägten Schuljahre gehabt haben: „Es war nicht nur ein besonderes Jahr, sondern auch ein besonderer Jahrgang“, sagten sie unter anderem und dankten ihren Lehrern. Besonders mit Dank bedacht wurden bei der Feier Klassleiter Stefan Herb, Konrektor Klaus Förster und Lehrer und Leiter der Schulband, Maximilian Gebhard.

Dieser hatte mit Schülerinnen die Lieder „Signn Of The Times“ und „Times Like These“ einstudiert und bei der Abschlussfeier dargeboten. Als letzten offiziellen Programmpunkt begleitete er seine Schülerin Mariam Labib am Klavier, die ein selbst komponiertes Stück sang. „Hometown“ handelt vom Abschiednehmen und Fortgehen. Schließlich gab es noch eine Überraschung der Lehrer: Sie hatten ein Video zum Lied der „Toten Hosen“ „Tage wie diese“ gedreht: „An Tagen wie diesen wünscht man sich Unendlichkeit. An Tagen wie diesen haben wir noch ewig Zeit“, heißt es darin. Und für die Klasse 10 d stimmte das am Donnerstag sogar, schließlich wartete nicht schon die nächste Abschlussklasse auf ihre Feier.