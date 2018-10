Von der katholischen Schule an die staatliche

Gestern stellte sich die neue Schulleiterin der Realschule Weilheim, Sabine Kreutle, vor. Über 100 Gäste – darunter zahlreiche Kollegen aus anderen Weilheimer Schulen und Vertreter der Politik – waren zur Amtseinführung in den Mehrzweckraum der Schule gekommen.

Weilheim – Kritik am Verfall der Werte bestimmten die Antrittsrede von Kreutle. Daher habe sie sich als Schulleiterin den Erhalt der Werte auf die Fahnen geschrieben. In einer Ellbogengesellschaft, in der Rettungskräfte im Einsatz beschimpft und Unfallopfer mit dem Smartphone gefilmt würden und es für Menschen aus anderen Kulturkreisen lebensgefährlich sein könne, durch die Straßen einer deutschen Stadt zu gehen, sieht sie Werte als ein wichtiges Element für den Erhalt der Gesellschaft. Kreutle formulierte es mit Worten aus dem Matthäus-Evangelium: „Alles, was ihr also von anderen erwartet, das tut auch ihnen!“.

Diese fast 2000 Jahre alte Regel, die Immanuel Kant zum kategorischen Imperativ weiterentwickelt habe, habe heute noch ihre Gültigkeit. Gleiches gelte für die Menschenrechte, die auf den drei Säulen „Freiheit, Gleichheit und Solidarität“ beruhten. Angesichts der aktuellen Entwicklung der Gesellschaft hält es Kreutle für eine vorrangige Aufgabe, die nachwachsenden Generationen wieder auf Werte aufmerksam zu machen. „Toleranz, Fürsorge und Verlässlichkeit“ hält sie für wichtig.

Auch was die Art der Wertevermittlung betrifft, hat die neue Schulleiterin eine klare Vorstellung. „Lassen Sie uns in Ausübung dieser Werte unseren Schülerinnen und Schülern als Vorbild dienen“, rief sie ihren Kolleginnen und Kollegen zu.

Kreutle ist in Augsburg geboren und dort aufgewachsen. Ihr Referendariat machte sie in Franken und trat ihre erste Stelle in Bad Kissing an. Nach einem Jahr wurde sie 1996 auf eigenen Wunsch nach Buchloe versetzt, weil sie heimatnäher arbeiten wollte. Sie zog wieder nach Augsburg und pendelte an ihren Arbeitsort. 1999 ging sie nach der Geburt ihrer Tochter in Elternzeit. 2001 begann ihre Karriere als Schulleiterin. In Zusmarshausen wurde sie Mitarbeiterin der Schulleitung. Nach einer Weiterbildung in Dillingen arbeitete Kreutle drei Jahre lang als zweite Konrektorin in Aichach, bevor sie 2008 erste Schulleiterin von „Maria Stern“ im Augsburger Stadtteil Göggingen wurde. Für diese Tätigkeit an der katholischen Schule der Diözese Augsburg ließ sie sich vom Staat beurlauben. Jetzt kehrte sie in den Staatsdienst zurück. Die Weilheimer Realschule sieht Kreutle als „eine gute Schule“. Ihr Ziel ist es, diese weiter zu entwickeln und zu expandieren. Derzeit habe die Schule rund 580 Schüler. Eine Steigerung auf bis zu 660 Schüler hält Kreutle für möglich.

Alfred Schubert