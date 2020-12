Vor Weihnachten kam der große Test-Ansturm

Viele Familien gehen vor dem Weihnachtsfest auf Nummer sicher und lassen sich testen. Das merkten auch das BRK Weilheim-Schongau sowie die Krankenhaus GmbH.

Viele Menschen haben sich vor Weihnachten noch auf das Coronavirus testen lassen

So gehen sie auf Nummer sicher, um ihre Liebsten nicht anzustecken

Der Ansturm auf die Testzentren im Landkreis Weilheim-Schongau war enorm

Landkreis – Die petrolblaue Bommelmütze von Simone Wanner sticht unter den weißen Schutzanzügen hervor. Ganz gelassen sitzt sie auf dem Stuhl im BRK-Testzentrum, als ihr das Stäbchen für den Schnelltest in die Nase geschoben wird. „Für mich war es von Anfang an klar, dass ich mich testen lasse“, erklärt die 38-Jährige. Die Bernriederin will kein Risiko eingehen, wenn heute Abend ihre 75-jährige Mama zu Besuch kommt.

Ansturm auf Testzentren: Für die Festtage kommen schon vermehrt Anfragen

Simone Wanner war bei Weitem nicht die einzige, die vor Weihnachten zum Testen ging. Das BRK merkte einen großen Ansturm. „An den Weihnachtstagen werden wir wahrscheinlich überrollt“, sagt Kreisgeschäftsführer Hans Eberl. Seit ein paar Tagen würden viele Anrufe und Nachfragen kommen. Acht Personen arbeiten pro Tag an jeder der Stationen in den BRK-Zentren in Weilheim, Penzberg und Schongau. Zum Testen dürfen jedoch nur Besucher eines Seniorenzentrums kommen. „Jeder muss eine Besucherbestätigung mitbringen“, sagt Christian Lärm vom BRK.

Ab Sonntag, 27. Dezember, werden die Tests für alle wieder im BRK-Zentrum in Weilheim angeboten. In Penzberg und Schongau soll einmal wöchentlich getestet werden. „Wir bringen es anders personell nicht auf die Reihe“, erklärt Eberl. Die Termine stünden aber noch nicht fest.

Teststation am Volksfestplatz: 300 Getestete an einem Tag

Auch die Teststation am Weilheimer Volksfestplatz war vor den Feiertagen enorm gefragt: „Am Montag und Dienstag hatten wir jeweils rund 300 Tests“, sagt Thomas Lippmann, Geschäftsführer der Krankenhaus GmbH. Für die am Montag und Dienstag Getesteten sieht es auch gut aus, dass sie ihr Ergebnis noch vor Heiligabend bekommen. Weniger Glück dürften die haben, die sich am gestrigen Mittwoch noch haben testen lassen.

In diesem Jahr ist Weihnachten wegen Corona für alle anders. Große Familienfeiern sind nicht erlaubt. Und auch ältere Menschen sollten als Risikopatienten die Feierlichkeiten meiden. Doch müssen die Bewohner in Seniorenzentren deshalb Weihnachten ganz alleine verbringen?