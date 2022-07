VR-Bank: Positive Entwicklung „genüsslich auf der Zunge zergehen lassen“

Generationswechsel steht an

Seit zehn Jahren existiert die VR-Bank Werdenfels. Sie ist ein Erfolgsmodell – daran lässt Walter Beller, der Vorstandsvorsitzende, keinen Zweifel.

Landkreis – Aus den Häusern in den Regionen Weilheim, Penzberg und Garmisch-Partenkirchen wurde ein Konstrukt mit elf Filialen und 22 Zweigstellen. Die Genossenschaft ist gewachsen. Das Kreditvolumen verdoppelte sich von 0,8 auf 1,6 Milliarden Euro. Die Summe aller Einlagen und Kredite schnellte um fast 80 Prozent nach oben, sie beträgt nun 4,4 Milliarden Euro. „So eine positive Entwicklung kann man sich auch einmal genüsslich auf der Zunge zergehen lassen“, so Beller.

VR-Bank: Vorstandsvorsitzende geht 2013 in Ruhestand

Ein Gefühl, das die Bank ihren Vertretern ganz real vermitteln wollte. Deshalb hatte es für die anwesenden Mitglieder jeweils ein kleines Packerl feiner Schokoladenstücke gegeben, „die Sie sich sehr gerne auf der Zunge zergehen lassen können“. Ein Wortakrobat ist er also auch, der Vorstandsvorsitzende.

Und doch: Nach zehn Jahren tritt die neue VR-Bank in eine entscheidende Phase ein. Ein Generationswechsel steht an und läuft bereits. Wichtig aus Bellers Sicht: „Er funktioniert.“ Für den an diesem Abend verabschiedeten Martin Sperl, der fast 50 Jahre bei der Bank tätig war und zuletzt 15 Jahre im Vorstand, war zum Jahresbeginn bereits der Murnauer Stefan Hutter neu in den Vorstand aufgenommen worden. „Ja, und im nächsten Jahr, Ende April 2023, werde dann ich meinen Ruhestand antreten“, erinnerte Beller. Für ihn wird es keinen Ersatz geben, das Gremium schrumpft auf eine Zweierspitze zusammen.

VR-Bank: Ukraine-Krieg verschärft Situation auf dem Finanzmarkt

Eine Tatsache, die zum Ende der Veranstaltung einen der Vertreter zu einer Nachfrage animierte. Denn nicht nur im Vorstand wurde reduziert, auch im Aufsichtsrat sind in den vergangenen Jahren schon ausgeschiedene Mitglieder nicht ersetzt worden. Aktuell ging es um den Platz des Sindelsdorfers Benedikt Zwink, der nach 33 Jahren nicht mehr kandidierte. Den Hintergrund erläuterte Jörg Pfost, der Vorsitzende des Kontrollgremiums: „Der Aufsichtsrat war nach der Fusion von drei Banken sehr groß.“ Nun werde er – analog zum Vorstand – auf ein gesundes Maß verkleinert. Neun Personen seien ausreichend, argumentierte der Jurist.

Ganz aktuell läuft das Geschäft laut Beller „sehr herausfordernd“. Der Ukraine-Krieg habe die Situation auf dem Finanzmarkt nochmals verschärft. „Die Auswirkungen auf die regionale Wirtschaft und die Weltwirtschaft sind ebenso kaum einzuschätzen wie die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie.“ Steigende Preise sowie die Rückkehr der europäischen Staatsschuldenkrise belasten die aktuelle Lage zusätzlich. Eine Folge spricht Beller offen aus: „Die Inflation und der Zinsanstieg sind viel, viel schneller und härter zurückgekommen, als viele das erwartet haben.“

VR-Bank: Boom bei Immobilienfinanzierungen setzt sich fort

Das Fazit über das Geschäftsjahr 2021 hörte sich da schon viel erfreulicher an. Die Bilanzsumme habe sich um 10,1 Prozent auf 2,03 Milliarden Euro erhöht. Das Kreditgeschäft „als wichtigster Teil unseres genossenschaftlichen Förderauftrags“ floriert weiterhin. 1,63 Milliarden Euro hat das Geldinstitut aktuell ausgegeben. 10,9 Prozent mehr als 2020. Eine große Rolle spielen Immobilienfinanzierungen. „Der Boom hat sich fortgesetzt“, betonte Beller. „Viele Menschen in der Region investieren in den Bau oder den Erwerb eines Eigenheims oder in die Modernisierung ihres Zuhauses.“

Das gute Geschäft in 2021 bringt den Mitgliedern der Genossenschaftsbank nun auch eine Dividende in Höhe von zwei Prozent ein, in Summe sind es rund 720 000 Euro, die an die knapp mehr als 22 000 Anteilseigner ausgeschüttet werden. Den Rest des Bilanzgewinns – weitere rund 200 000 Euro – stellen die Verantwortlichen nach einstimmigem Votum der Mitglieder in die Rücklagen. „Die erlauben uns, Geschäftsrisiken abzudecken“, erläuterte Beller. Zudem werden Banken von der Aufsicht ermahnt, den Eigenanteil zu erhöhen.

Um die Entlastung brauchten sich die Vorstände bei allen genannten Zahlen keine großen Sorgen mehr zu machen. Auch die Aufsichtsräte Gerhard Portele (VR-Bank GAP), Franz-Xaver Leiß (Penzberg) und Johann Winkler (Weilheim) durften ihre Positionen im Gremium behalten. Und Bellers kleine Schokotäfelchen fanden ebenfalls großen Anklang.

