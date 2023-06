VW Golf brennt in Weilheim völlig aus: Polizei schließt Brandstiftung nicht aus

Von: Katrin Kleinschmidt

Rund eine Stunde lang war die Feuerwehr Weilheim am frühen Donnerstagmorgen an der Christoph-Selhamer-Straße im Einsatz, weil ein Auto brannte. © Feuerwehr Weilheim

Mitten in der Nacht stand ein Auto in Weilheim in Flammen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun. Sie befragte Anwohner und sucht weitere Zeugen.

Weilheim – Ein Auto ist am Donnerstagmorgen in Weilheim komplett ausgebrannt. Nun ermittelt – unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II – die Kriminalpolizei Weilheim.

Wie diese in einer Pressemitteilung schreibt, handelte es sich bei dem Fahrzeug um einen blauen VW Golf, der an der Christoph-Selhamer-Straße abgestellt war. Der Brand wurde gegen 4.30 Uhr bemerkt und gemeldet.

Feuerwehr verhindert Übergriff auf andere Autos

Die Feuerwehr Weilheim rückte mit 13 Einsatzkräften an. „Mit Hilfe eines C-Rohrs unter Atemschutz konnte der Brand schnell gelöscht werden. Ein Übergreifen auf nahe stehende Fahrzeuge konnte verhindert werden“, beschreibt Kommandant Stefan Herbst den rund eine Stunde dauernden Einsatz. „Trotz des schnellen Eingreifens konnte ein Totalschaden des VW Golfs nicht verhindert werden.“

Auto ausgebrannt: Polizei befragt Anwohner

Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 5000 Euro. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt und auf Spuren untersucht. Zudem wurden am Freitag Anwohner befragt. „Zum derzeitigen Zeitpunkt kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden“, heißt es von der Pressestelle des Polizeipräsidium Oberbayern Süd.

Daher werden weiter Zeugen gesucht. Wem verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Brandorts aufgefallen sind – vor oder während Ausbruch des Feuers –, wird gebeten, sich bei der Kripo Weilheim (Telefon 0881/6400) zu melden.

