Alle fünf Kandidaten brüten auch im Landkreis - „Vogel des Jahres“ kann online gewählt werden

Von: Stephanie Uehlein

Das Braunkehlchen ist einer der fünf Kandidaten, die „Vogel des Jahres“ 2023 werden können. Die Regionalgruppe des Landesbundes für Vogelschutz ruft zum Mitmachen bei der Aktion auf. © H.-J. Fünfstück/LBV

Sie brüten alle auch im Landkreis Weilheim-Schongau: die fünf Vogelarten, die bei der „Wahl zum Vogel des Jahres 2023“ nominiert sind. Interessierte sind aufgerufen, bis 27. Oktober ihre Stimme abzugeben.

Landkreis – Mit der „Wahl zum Vogel des Jahres“ wollen der Landesbund für Vogelschutz (LBV) und sein Partner NABU auf Bedrohungen für die Vogelwelt aufmerksam machen – „damit die Vielfalt der Vogelarten auch in Zukunft erhalten bleibt und sie weiterhin ihre bedeutende Rolle in unserem Ökosystem erfüllen können“.

Im Vorjahr holte der Wiedehopf die meisten Stimmen und wurde daher zum „Vogel des Jahres 2022“ gekürt. Wer diesen Titel 2023 tragen darf, entscheidet sich bei einer neuen Aktion. Auf diese macht die Regionalgruppe Garmisch-Partenkirchen/Weilheim-Schongau jetzt aufmerksam. Unter www.vogeldesjahres.de kann noch bis 27. Oktober (vormittags) abgestimmt werden.

„Wahl zum Vogel des Jahres“: Alle Kandidaten brüten im Kreis Weilheim-Schongau

Folgende Kandidaten, die alle im Landkreis Weilheim-Schongau als Brutvogel vorkommen, stehen zur Wahl: Braunkehlchen, Feldsperling, Neuntöter, Trauerschnäpper und Teichhuhn. „Jeder der fünf Vögel steht für ein Naturschutzthema, das dringend mehr Aufmerksamkeit braucht. Klimakrise, Insektenschwund, intensive Landwirtschaft und Verlust von naturnahem Grün an Ufern und in unseren Gärten bedrohen die Bestände unserer Vogelarten“, so LBV-Biologin Angelika Nelson.

Das Braunkehlchen baut als Wiesenbrüter sein Nest am Boden. „Damit hat es schlechte Karten, wenn in der intensiven Landwirtschaft Wiesen häufig gemäht werden und Ackerflächen selten brach liegen“, heißt es in einer LBV-Mitteilung. Im Landkreis tritt die allgemein seltene Vogelart vor allem in den Bereichen Ammersee Süd und Loisach-Kochelsee-Moore auf, ist aber etwa auch am Zellsee anzutreffen.

Auch der Feldsperling tritt bei der „Wahl zum Vogel des Jahres“ an. © H.-J. Fünfstück/LBV

Der Feldsperling ist laut LBV „siedlungsgebunden und hält sich auch viel auf Ackerflächen und Feldern auf“. Er brauche „bunte Grünflächen mit alten Bäumen und entspannte Gärtner*innen, die es ein bisschen natürlicher im Garten mögen“. Zwischen Ammersee und Weilheim kommt der Feldsperling häufig vor, zwischen Weilheim und Murnau gibt es ihn in geringerer Zahl.

Neuntöter: heuer ein Kandidat der „Wahl zum Vogel des Jahres“. © H.-J. Fünfstück/LBV

Der Neuntöter spießt Käfer, Heuschrecken und Hummeln an Dornen und Stacheln von Sträuchern und Hecken auf, um sie später zu verzehren, wie es in einer Beschreibung des LBV heißt. Doch habe er „immer weniger zu picken“ – „das liegt am immer noch erheblichen Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft, der eine der Hauptursachen für den Insektenschwund ist.“ Große Neuntöter-Vorkommen gibt es laut LBV-Regionalgruppe etwa südlich des Ammersees und in den Hardtwiesen.

Der Trauerschnäpper brütet im Landkreis Weilheim-Schongau in den Bereichen Ammersee Süd und Penzberg, sonst aber selten. Auch er könnte „Vogel des Jahres“ werden. © H.-J. Fünfstück/LBV

Der Trauerschnäpper brütet im Landkreis Weilheim-Schongau in den Bereichen Ammersee Süd und Penzberg, sonst aber selten. Sein Futter sind Insekten, die er „als fröhlicher Luftakrobat“ im Flug fängt, so der LBV. Nicht nur der Insektenschwund, sondern auch der durch die Klimakrise bedingte frühere Frühlingsbeginn seien für ihn ein Problem. Wenn der Zugvogel aus seinem Winterquartier kommt, seien viele Baumhöhlen und Nistkästen schon besetzt.

Teichhühner gibt es etwa am Zellsee, im Weilheimer Moos und in der Lichtenau. Der LBV hat sie zur „Wahl zum Vogel des Jahres“ aufgestellt. © H.-J. Fünfstück/LBV

Das Teichhuhn halte sich am liebsten im geschützten Uferdickicht stiller Gewässer auf. „Aber leider gibt es immer weniger grüne Ufer“, beklagt der LBV. Anzutreffen sind Teichhühner etwa am Zellsee, im Weilheimer Moos und in der Lichtenau.

