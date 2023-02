„Wahlfälschung“ durch zwölf Weilheimer?

Von: Magnus Reitinger

Gute Stimmung herrschte im Weilheimer Rathaus, als die lokalen Initiatoren des ADFC vergangenen November die 517 gesammelten Unterschriften für das Volksbegehren „Radentscheid Bayern“ übergaben – an Bürgermeister Markus Loth (vorne, 2.v.l.) und Ordnungsamtsleiter Walter Weber (vorne, 3.v.l.). © EMANUEL GRONAU

Die Kriminalpolizei hat gegen zwölf Weilheimer wegen Wahlfälschung ermittelt – weil sie versehentlich doppelt für das Volksbegehren „Radentscheid Bayern“ unterschrieben haben. Weilheims Stadtverwaltung hatte die Namen der Kripo gemeldet – ein Vorgehen, das offenbar bayernweit einmalig ist.

Weilheim – Rund 100.000 Bürger haben vergangenes Jahr im Freistaat für die Zulassung des Volksbegehrens „Radentscheid Bayern“ unterschrieben. Nötig waren dafür nur 25.000. Weshalb gewiss nicht ins Gewicht fällt, dass einige wenige Bürger auf diesen Unterschriftenlisten – meist wohl versehentlich – doppelt auftauchen. Das kommt bei allen Volks- und Bürgerbegehren vor, und bei der vorgeschriebenen Prüfung der Listen im Einwohnermeldeamt fällt es automatisch auf. Doppelte Unterschriften sind ungültig und werden schlichtweg nicht gezählt.

Die Grünen baten im Stadtrat um Aufklärung

Bayernweit einmalig dürfte aber sein, was in Weilheim daraufhin passierte: Gegen zwölf Weilheimer ermittelte die Kriminalpolizei aufgrund ihrer doppelten Unterschrift wegen versuchter Wahlfälschung. Sie wurden zur Vernehmung als Beschuldigte vorgeladen. Denn das hiesige Rathaus hatte deren Namen und Daten an die Kripo übermittelt. Fassungslos ist deshalb die Weilheimer Stadtratsfraktion der Grünen – und bat in der jüngsten Ratssitzung um Aufklärung.

„Unbescholtene Bürge zur Polizei einbestellt“

Über 500 Bürger hätten in Weilheim zwischen Juni und Oktober 2022 für die Zulassung des Volksbegehrens unterschrieben, so heißt es in der Anfrage: „Nur 0,38 Prozent der Unterzeichnenden haben – ohne böse Absicht, wahrscheinlich aus reinem Versehen – innerhalb dieses langen Zeitraums doppelt unterschrieben.“ Dass diese zwölf „unbescholtenen Bürger wegen ,versuchter Wahlfälschung’ zur Polizei einbestellt“ wurden, sei „bayernweit beispiellos“, monieren die Grünen.

Weilheim hat hier aus uns unerfindlichen Gründen stark überreagiert.

Das bestätigt die Koordinationsstelle „Radentscheid Bayern“, die sich in einem Schreiben an die Fraktion „sehr verwundert“ über das Vorgehen in Weilheim zeigt: „Wir haben von keiner anderen Gemeinde gehört, dass dort solche Anzeigen gestellt wurden.“ Manche Kommunen hätten aufgelistet, wie viele gültige und ungültige Unterschriften sie bei der Prüfung festgestellt haben, und bei den Gründen für Letztere auch die doppelten Unterschriften aufgelistet – „ohne, dass daraus irgendeine Konsequenz gefolgt wäre“. Doppelte Unterschrift sei „bei allen Gemeinden ein recht häufiger Grund für eine ungültige Unterschrift. Weilheim hat hier aus uns unerfindlichen Gründen stark überreagiert.“

„Unklarheiten“ im Weilheimer Ordnungsamt

Wie es zu dieser Reaktion kam, das erklärte Weilheims Hauptamtsleiterin Karin Groß auf die Grünen-Anfrage im Stadtrat. Dabei bezog sie sich auf Hinweise, die das Bayerische Innenministerium auf seiner Homepage zur „Beurteilung des Volksbegehrens“ veröffentlicht habe. Darin heiße es: „Mehrfachunterzeichnungen für dasselbe Volksbegehren erfolgen in der Regel versehentlich bzw. gutgläubig aus Unwissenheit des Unterzeichners.“ Deshalb sei „nur bei Vorliegen besonderer Anhaltspunkte für den Versuch einer Wahlstraftat (...) die Strafverfolgungsbehörde zu unterrichten“. Wann genau solche besonderen Anhaltspunkte vorliegen, das werde in den Hinweisen des Ministeriums „leider nicht näher benannt“, so Groß. Das habe „im zuständigen Ordnungsamt zu Unklarheiten“ geführt.

Die Kripo musste umgehend ermitteln

Aufgrund der „Unsicherheit, wie mit solchen Mehrfachunterschriften umgegangen werden soll“, habe Weilheims Ordnungsamt die Polizeiinspektion Weilheim kontaktiert und den Sachverhalt geschildert. Diese habe zur Aufklärung um Übermittlung der Daten gebeten – was das Rathaus denn auch tat. „Nun ermittelte die Polizei in Bezug auf den Vorwurf der Wahlfälschung“, erläuterte Groß: „Dass eine entsprechende Nachfrage unsererseits bei der Polizei zu Ermittlungen führen würde, war uns nicht bekannt.“ In das Verfahren habe die Stadtverwaltung anschließend nicht mehr eingreifen können.

Die Kripo müsse „beim geringsten Verdacht einer Straftat ermitteln“, erklärt Kriminalhauptkommissar Andreas Pätsch auf Anfrage der Heimatzeitung. Deshalb habe man alle zwölf Bürger, die von der Stadt gemeldet wurden, vorladen müssen. Die meist gut halbstündigen Einzelgespräche hätten gezeigt: „Das sind alles ganz normale Bürger, die nirgends eine böse Absicht hatten, sondern sich im Zeitraum von mehreren Wochen versehentlich zweimal eingetragen haben.“

Staatsanwaltschaft stellte Verfahren wegen Geringfügigkeit ein

Die Staatsanwaltschaft hat daraufhin die Verfahren wegen Geringfügigkeit eingestellt. Damit sei die Sache erledigt, so Pätsch, die Bürger hätten „keinen Eintrag irgendwo“ zu befürchten. Die Staatsanwaltschaft schrieb den Betroffenen, man sehe „ausnahmsweise von einer Strafverfolgung ab“. Darauf folgt der Hinweis, „dass bei künftigen Verstößen nicht mit einer folgenlosen Einstellung des Verfahrens gerechnet werden kann“.

In Weilheim gab es schon mal ähnliche Fälle

Dem Kripo-Vertreter ist nicht bekannt, dass im Dienstgebiet – den Landkreisen Weilheim-Schongau und Bad Tölz-Wolfratshausen – je eine andere Kommune doppelte Unterzeichner der Polizei gemeldet hätte. Vom Weilheimer Rathaus sei man indes schon beim (deutlich gescheiterten) Volksbegehren „Abberufung des Landtags“ im Herbst 2021 einbezogen worden. Davon wurde bis dato nichts öffentlich bekannt.

Stadtverwaltung: „Wir bedauern die Unannehmlichkeiten“

In der Antwort der Stadtverwaltung auf die jetzige Grünen-Anfrage heißt es: „Ziel unserer Anfrage bei der Polizei war zu keinem Zeitpunkt, unschuldige Bürger*innen zu denunzieren oder Ähnliches. Wir bedauern die Unannehmlichkeiten, welche dadurch entstanden sind.“ Bei künftigen Anträgen für Volksbegehren werde man die Unterschriften „wie gewohnt korrekt“ überprüfen: „Nach den gemachten Erfahrungen wissen wir nun, wie wir in Zukunft mit dem Hinweis des Bayerischen Innenministeriums in Bezug auf mögliche Wahlfälschung durch Mehrfachunterschriften umgehen.“

Grüne sehen „Gefahr für unsere Demokratie“

Die Grünen fürchten indes, „dass sich in Zukunft Bürger:innen bei basisdemokratischen Entscheidungen aus Angst vor Repressalien nicht mehr beteiligen werden“, wie sie in der Anfrage schreiben: „Das wäre eine große Gefahr für unsere Demokratie und sicherlich von der Stadt Weilheim auch nicht so gewollt.“