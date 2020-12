Wappnen für die Starkregenfälle - Projekt KARE forscht auch in Weilheim

Das Klima wandelt sich, starke Regenfälle haben das in den vergangenen Jahren gezeigt. Und während es viele Ideen gibt, den Klimawandel zu verlangsamen, gibt es wenige Ansätze, mit den neuen Bedingungen umzugehen. Das Projekt KARE will das ändern. Und forscht dafür auch in Weilheim.

Starke Regenfälle haben gezeigt, dass sich das Klima wandelt

Das Projekt KARE forscht auch in Weilheim

Und will damit Ansätze liefern, mit den neuen Bedingungen umzugehen

Weilheim – 2016 hat es die Region schwer erwischt. In Peißenberg und Polling richteten überlaufende Bäche Schäden in Millionenhöhe an. Am Hohen Peißenberg kam es an mehreren Stellen zu Hangrutschen. Alles wegen plötzlicher, starker Regenfälle. Und die werden immer häufiger. Deshalb erweckt das Projekt „Klimawandelanpassung in der Region Oberland“ (KARE) auch großes Interesse. Mit diesem lässt das Bundesministerium für Bildung und Forschung ermitteln, wie sich Regionen auf den Klimawandel einstellen können. In den beiden Pilot-Kommunen Weilheim und Garmisch-Partenkirchen sollen Erkenntnisse gewonnen werden, die auch für andere Städte und Gemeinden nützlich sein können. Das Projekt ist auf drei Jahre angelegt.

Knapp 50 Teilnehmer zum Auftakt bei Video-Konferenz - 40 weitere auf YouTube

Zum Auftakt – der Corona-bedingt virtuell stattfand – loggten sich knapp 50 Teilnehmer in die Video-Konferenz ein, weitere 40 Interessierte verfolgten das Geschehen live auf Youtube. Unter ihnen waren Vertreter von Gemeinden und Behörden sowie Wissenschaftler und Experten, die ihre Kenntnisse und Forschungsergebnisse bei KARE einbringen.

Denn das Projekt ist breit aufgestellt. Es betrachtet unter anderem die meteorologischen Entwicklungen, die Begebenheiten vor Ort und wirtschaftliche sowie planerische Themen. Koordiniert wird es von der LMU München, die „Co-Leitung Praxis“ übernimmt die Energiewende Oberland (EWO). Zudem sind fünf weitere Verbund- und Projektpartner dabei.

An der knapp zweistündigen Auftaktveranstaltung nahm auch Angelika Flock als zweite Bürgermeisterin Weilheims teil. Sie berichtete, dass die Bäche in der Region immer wieder bedrohlich ansteigen würden. „Es ist höchste Zeit, etwas zu tun“, sagte sie. Das bestätigte Anton Speer, Garmisch-Partenkirchens Landrat. „Die Unwetterereignisse nehmen zu“, sagte er. Er könnte etliche Beispiele aus den vergangenen Jahren nennen.

Anzahl der Tage, an denen es nicht regnet, nimmt zu

Was die Lokalpolitiker aus dem Gefühl heraus berichteten, belegte Stefan Emeis mit Fakten. Der Forscher vom „Campus Alpin“ des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) in Garmisch-Partenkirchen zeigte anhand von Daten, dass es immer stärkere Niederschlage in immer kürzerer Zeit gebe. „Gleichzeitig nimmt aber auch die Anzahl der Tage zu, an denen es überhaupt nicht regnet“, sagte Emeis. Das sei ein Nachteil, weil die Böden dann austrocknen und schlechter Wasser aufnehmen könnten. Zudem steige die durchschnittliche Temperatur, vor allem in den Frühlings- und Wintermonaten. Die Entwicklung sei in den Alpen besonders stark, im Voralpenraum etwas abgeschwächter.

Im Rahmen von KARE will das Institut nun noch genauer betrachten, wie die Niederschläge fallen. Die bisher zur Verfügung stehenden Messstationen decken nicht jeden Quadratkilometer ab – damit kann nicht genau ermittelt werden, wo der Regen fällt. Deshalb seien in Weilheim und Garmisch-Partenkirchen weitere Messstationen errichtet worden. „So bekommen wir räumlich verfeinerte Daten.“ Zudem sollen vor allem Niederschläge betrachtet werden, die in 15 bis 30 Minuten fallen und damit ursächlich für Überschwemmungen sind. Ziel sei es, exaktere Hochwasserkarten erstellen zu können, aus denen ersichtlich wird, wo der Regen hinfließt. Auch Sturzflutrisikoanalysen sind angedacht. „Wir hoffen, dass wir Ihnen dann etwas über das Hochwasserrisiko 2035, 2050 und 2075 sagen können.“

Bei Lösungsansätzen müssen viele Dinge beachtet werden

Mit diesem Wissen könnten Planer, Politiker und auch Unternehmen besser Entscheidungen treffen, wenn es beispielsweise um Bauvorhaben geht. Denn wie KARE-Gesamtleiter Matthias Garschagen von der LMU München anschließend ausführte, trifft der Klimawandel eben auch auf den sozioökonomischen Wandel – nämlich den Wachstumsdruck, Flächenversiegelung und auch auf Versicherungsfragen, wenn es um die Einschätzung des Risikos geht. Der Fokus des Projektes liege deshalb darauf, „planungsrelevante Informationen im Umgang mit Starkniederschlägen und daraus folgenden Hochwasser-, Schneelast- und Hangrutschereignissen“ zu gewinnen. Zudem sollen Kommunen und die Bevölkerung für die Klimawandelanpassung sensibilisiert werden.

Bei den Lösungsansätzen müssten viele Dinge berücksichtigt werden: Effizienz, soziale Akzeptanz, politische Umsetzbarkeit und Kosteneffizienz – immer im Hinblick auf den weiteren Klimawandel und eben sozioökonomische Entwicklungen. „Das ist die Mammutaufgabe, die wir vor uns haben“, sagte Garschagen. „Aber wir können sie angehen. Und dafür haben wir hier unheimlich gute Voraussetzungen.“