Was passiert, wenn der Bürgerentscheid Erfolg hat? „Dann ist Schongau zu“

Von Sebastian Tauchnitz

Am 4. Dezember findet der Bürgerentscheid statt, den das Aktionsbündnis Pro Krankenhaus Schongau initiiert hat. Er könnte weitreichende Auswirkungen auf die Krankenhausversorgung im Landkreis haben. Wir haben mit zwei Experten darüber gesprochen, was passieren könnte, wenn das Bürgerbegehren der Schongauer Erfolg haben sollte.

Landkreis – „Sind Sie dafür, dass kein Zentralkrankenhaus gebaut wird, sondern dass die beiden Krankenhäuser in Schongau und Weilheim langfristig betrieben werden mit Gewährleistung einer Grund- und Regelversorgung mindestens der Stufe 1 sowie einer Notfallversorgung an 7 Tagen pro Woche und 24 Stunden am Tag, und dass am Standort Schongau die Geburtenstation weiterbetrieben wird?“ Das ist die Frage, auf die man am 4. Dezember 2022 beim Bürgerentscheid mit „Ja“ oder mit „Nein“ antworten kann.

Die Initiatoren des Bürgerbegehrens wollten auf Nummer sicher gehen. Etwas verknappt lautet die Frage, die sie eigentlich stellen: „Wollen Sie, dass alles so weitergeht wie bisher?“ Was das finanziell für den Landkreis bedeuten würde, lesen Sie hier, doch auch aus anderen Gründen warnen Experten vor einer solchen Entscheidung.

Nach wie vor keine Chance, genügend Ärzte für Schongau zu finden

Prof. Norbert Roeder erstellte im vergangenen Jahr das Gutachten zur Zukunft der Krankenversorgung im Landkreis und empfahl damals den Bau eines neuen Zentralkrankenhauses für den gesamten Landkreis, das irgendwo zwischen Peißenberg und Weilheim liegen sollte. Als Argument führte er allerdings nicht das immer schneller wachsende Defizit der Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH an, sondern den Umstand, dass sich kaum noch Ärzte finden lassen, die in Schongau arbeiten wollen.

Das habe sich im Laufe des Jahres nicht geändert oder gar gebessert, so Roeder im Gespräch mit der Heimatzeitung. Ganz im Gegenteil: „Die Krankenhaus GmbH gibt mittlerweile unheimlich viel Geld für Honorarärzte aus, die im Bedarfsfall einspringen“, berichtet er. Bis zu 200 Euro pro Stunde würden da im Nachtdienst pro Arzt bezahlt. Beim Pflegepersonal gebe es momentan kaum Probleme, weil die Krankenhaus GmbH sehr erfolgreich um Pflegepersonal werbe. Aber Ärzte seien kaum zu finden.

„Geburtshilfe könnte geschlossen werden“

Die Auswirkungen könnten schon kurz- und mittelfristig dramatisch werden, warnt Roeder: „Wenn wir alles so lassen wie es ist (Grundversorgung und Geburtshilfe in Schongau), besteht das sehr große Risiko, dass das Krankenhaus Schongau zunehmend immer größere Probleme bekommt, vakante ärztliche Stellen nachzubesetzen. Dies kann auch für die Hebammen gelten. Damit entsteht das große Risiko, dass zum Beispiel die Geburtshilfe vorübergehend wieder eingestellt werden muss – dies haben wir in der Vergangenheit ja leider schon erleben müssen. Das könnte sich sogar so weit verschärfen, dass die Geburtshilfe aus personellen Gründen dauerhaft gar nicht mehr in Schongau darstellbar ist.“



+ Prof. Norbert Roeder hat das Gutachten zur Zukunft der Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH verfasst. © Foto: Sebastian Tauchnitz

Bislang sei es ab und zu und nach teils monatelanger Suche noch gelungen, einzelne Ärzte für die Arbeit im Schongauer Krankenhaus zu begeistern. Allerdings sei da einer der Hauptgründe für die Entscheidung pro Schongau gewesen, dass perspektivisch ein Zentralkrankenhaus errichtet werde, in dem die Abteilungen zusammengeführt werden.

Mit Geld lassen sich keine zusätzlichen Ärzte anlocken - die erwarten andere Dinge

„Seitens der Bürgerinitiative wird immer suggeriert, man müsse den Ärzten nur ein finanziell attraktives Angebot unterbreiten, dann würden sie schon kommen“, so Roeder. Das sei mitnichten so. Die Verdienstmöglichkeiten für Ärzte seien im Oberland überall attraktiv. Viel wichtiger wären „weiche Faktoren“: Die Zahl der Dienste, die Erreichbarkeit von München aus, die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Und da könne Schongau nicht punkten.



Man würde das schon irgendwie hinbringen, so Roeder, wenn man, wie vorgeschlagen, mit dem Umbau des Schongauer Krankenhauses zum Ambulanzzentrum anfangen würde und parallel dazu Fortschritte bei den Planungen des Zentralkrankenhauses macht. Weil man den Mitarbeitern dann eine Perspektive bieten könne, dass sie in wenigen Jahren deutlich bessere Bedingungen vorfinden würden.

„Es kann noch ein, vielleicht sogar drei Jahre dauern - dann ist Schongau zu“

Sollte der Bürgerentscheid indes Erfolg haben, dann „kann eine gegenläufige Bewegung einsetzen“, warnt Roeder. Auch beim Pflegepersonal. Denn dann würde so mancher Mitarbeiter nicht warten, sondern sich zeitnah nach einem anderen Job umsehen, bevor dann später alle auf die Suche gehen.



Dass das passieren würde, daran hat der Gutachter keine Zweifel: „Wenn man einfach so weiter macht wie bisher, brauchen wir uns die Frage, ob es das Schongauer Krankenhaus in zehn Jahren noch gibt, nicht zu stellen. Es kann noch ein, vielleicht sogar noch drei Jahre dauern – dann ist Schongau zu.“

Ein kleines Haus mit wenig Leistungen würde reichen, um Pflichtaufgabe zu erfüllen

In der Debatte um die Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH werde immer wieder betont, dass die Krankenhausversorgung eine Pflichtaufgabe der Landkreise sei. „Das ist richtig“, sagt Roeder. Aber man müsse auch mal schauen, was da wirklich verpflichtend vorgeschrieben sei: „Eine Notaufnahme, eine Chirurgie und eine innere Abteilung müssen vorgehalten werden“, so Roeder. Will meinen: Vorgeschrieben wäre ein deutlich kleineres Krankenhaus für den gesamten Landkreis. Alles, was darüber hinaus geht, ist eine freiwillige Leistung des Landkreises. „Selbst das Betreiben einer Geburtenstation ist nur eine Option, keine Vorgabe“, so Roeder.

„Im Moment fahren wir das System völlig gegen die Wand“

Drastisch beschrieb auch Roland Engehausen, der Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft, im Kreistag die Lage im Gesundheitswesen: „Im Moment fahren wir das System völlig gegen die Wand.“ Die ersten Krankenhäuser in Deutschland würden bereits schließen. „Sie haben das Heft des Handelns noch in der Hand“, meinte er mit Blick auf die Planungen des Zentralkrankenhauses. Der Ansatz sei der richtige – man brauche einen Strukturwandel, der die Kliniken auf eine solide, nachhaltige Basis stelle – mit einem deutlich höheren Anteil an ambulanten Behandlungen als bisher.

„Da geht es weniger ums Geld – irgendwann wird auch in Berlin jemand auf die Idee kommen, dass man für die Gesundheitsversorgung bezahlen muss. Es geht darum, dass sich in Zukunft aufgrund des demografischen Wandels der Fachkräftemangel im Gesundheitswesen noch mehr verschärfen wird.“ Das mache ihm am meisten Sorgen, so Engehausen.



„Mehr als ein Krankenhaus werden sie sich nicht leisten können“, prognostizierte er. Ziel des Landkreises müsse sein, „aus der permanenten Zuschusssituation herauszukommen“. Hilfreich dabei sei eine „verlängerte ambulante Struktur mit Übernachtungsmöglichkeit für die Patienten, aber deutlich geringerem Personalaufwand als bei stationärer Aufnahme“.