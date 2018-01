Wasserwacht sucht Vermissten auf Ammer

Mitglieder der Wasserwachten Peiting-Schongau und Weilheim waren am Samstag und Sonntag bei einer groß angelegten Vermisstensuche zwischen Rottenbuch und Fischen am Ammersee auf der Ammer im Einsatz.

Landkreis – Der Einsatz lief am Sonntagabend bis Einbruch der Dunkelheit und soll laut Polizei am Montag fortgesetzt werden.

Genaue Informationen gab es gestern noch nicht. Gesucht werde seit Freitag nach einem Mann, hieß es bei der Polizei. Im Einsatz war auch ein Hubschrauber, der allerdings am Sonntag wegen des diesigen Wetters Probleme hatte. Am Samstag waren laut Einsatzleiter insgesamt 15 Aktive beteiligt, am Sonntag ging die Suche mit insgesamt 26 Aktive weiter. Sie suchten Fluss und Ufer mit vier Booten und ab der Wörther Brücke bei Peißenberg zusätzlich mit zwei Fußtrupps ab. Unterstützt wurden Wasserwacht und Polizei von den Feuerwehren aus Peißenberg, Polling und Oderding. Die Bedingungen an der Ammer waren für die Retter schwierig, denn der Fluss führt dieser Tage Hochwasser. ab