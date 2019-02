Weg frei für Verdichtung am Hochufer

Ab sofort darf das „Zaska“- Grundstück am Hochufer in Weilheim bebaut werden. Der Stadtrat hat den lange umstrittenen Bebauungsplan „Am Hochufer – Süd“ als Satzung beschlossen. Nur ein Detail sorgte dabei noch einmal für Aufregung: Die Frage, ob eine riesige Thujenhecke stehen bleiben muss.

Weilheim – Fast viereinhalb Jahre dauerte das Verfahren um den Bebauungsplan „Am Hochufer – Süd“. Seit dem Aufstellungsbeschluss im November 2014 gab es zahlreiche Anwohnerproteste gegen die Nachverdichtungs-Pläne in dem Hang-Bereich über beziehungsweise neben der Schießstattsiedlung. Naturschützer und Agenda 21-Aktive hatten sich für geringere Bebauungsdichte und den Erhalt von mehr Bäumen stark gemacht. Und auch den Stadtrat haben die Pläne zwischenzeitlich polarisiert (wir berichteten).

Zuletzt war die Bebauung an sich in den Stadtratsgremien aber unstrittig. Auf dem „Zaska“-Grundstück dürfen jetzt vier Doppelhäuser samt Tiefgarage gebaut werden. Auch auf Nachbargrundstücken sind laut Stadtbauamt einzelne „Nachverdichtungen“ möglich. Der Bebauungsplan wurde in der Januar-Sitzung des Weilheimer Stadtrats einstimmig als Satzung beschlossen. Diskussionen gab es aber noch einmal um riesige Thujen, die dort seit Jahrzehnten als Grenzhecke stehen. Denn der Bauausschuss hatte bei seiner Vorberatung mit knapper Mehrheit eine Bitte von Anliegern befürwortet, wonach diese Hecke wegen ihrer Bedeutung als Vogelbrutplatz als „zu erhalten“ festgesetzt werden solle.

Dieses Gutachten habe ihn „überrascht“, sagte 2. Bürgermeister Horst Martin (SPD) im Stadtrat – denn die Fachliteratur und Naturschutzgruppen würden von Thujenhecken ob ihres geringen ökologischen Nutzens stets abraten. Wie die Nachbarn am Hochufer mit der Hecke umgehen, sei ihre Sache, so Martin. Doch die Stadt dürfe sie nicht festsetzen: „Wir würden Thujenhecken damit hoffähig machen und einen Präzedenzfall schaffen.“

Ähnlich äußerte sich Stefan Zirngibl: In den vergangenen Jahren habe man Thujen in Bebauungsplänen „immer verboten“, so der CSU-Vertreter; „das würden wir jetzt konterkarieren“. Zudem verwies das Stadtbauamt darauf, dass es „in unmittelbarer Nähe andere Gehölze“ gebe, in denen Vögel brüten könnten. Und: Die Eigentümer hätten ja so oder so die Möglichkeit, die Hecke stehen zu lassen.

Andere Ratsmitglieder waren aber der Ansicht, die Hecke müsse gesichert werden. Auch Thujen könnten nach Jahrzehnten erhaltenswert sein, sagte Klaus Gast (CSU). Denn in solcher Größe seien sie gewiss Lebensraum für Tiere, ergänzte Karl-Heinz Grehl (Grüne): Der Schutz der Hecke in diesem Fall habe „nichts damit zu tun, dass man in Bebauungsplänen heute Thujen untersagt“. Rupert Pentenrieder (BfW), der Grün-Referent des Stadtrats, berichtete, dass er sich die Hecke angeschaut habe: „Da sind Vögel und auch Nester drin.“ Diese Hecke habe „bestimmt schon seit 15 Jahren“ eine Höhe von vier bis fünf Metern, da müsse „ein gewisser Bestandsschutz“ gelten. „Wir sollten die Hecke in diesem Fall schützen“, schloss Pentenrieder: „Warum sollte man da die Nachbarn aufeinanderprallen lassen, wenn wir es regeln können?“

Doch die Stadtratsmehrheit entschied dann doch dagegen. Mit 15 zu 12 Stimmen wurde beschlossen, die Hecke nicht festzusetzen.

Sehr wohl muss dagegen eine alte Esche am Hochufer erhalten werden, die teils auf dem „Zaska“-Areal, teils auf städtischem Grund steht. Petra Arneth-Mangano (SPD) appellierte an die Stadtverwaltung, „wirklich dafür Sorge zu tragen, dass diese nicht beschädigt wird“. Die entsprechende DIN-Vorgabe, die den Schutz von Bäumen bei Baumaßnahmen regelt, sei Teil des Bebauungsplans und werde dem Bauwerber mitgegeben, versicherte das Bauamt.

Anwohner Helmut Hermann, der auch Kreisvorsitzender des „Bund Naturschutz“ ist, bezweifelt allerdings, dass dies ausreicht. Angesichts ihres Umfanges von 370 Zentimetern müsste für Baugruben laut DIN-Vorgabe ein Abstand von über 14 Metern zu der Esche eingehalten werden, so Hermann. Doch im Bebauungsplan sei ein Abstand der Hausecke von rund drei Metern vorgesehen.

Insgesamt habe man im Bebauungsplan-Verfahren „immerhin“ eine artenschutzrechtliche Überprüfung des Areals durchsetzen können, sagt Hermann. Dabei seien im Umgriff des Bebauungsplans sieben verschiedene Fledermausarten nachgewiesen worden. Konsequenz: Rodungen dürfen deshalb nur zwischen Oktober und Februar erfolgen, und vor Baubeginn müssen „Ersatzlebensstätten“ wie Fledermauskästen bereitgestellt werden. Bis Fledermäuse diese annehmen, dauere es allerdings mindestens fünf Jahre, so Hermann – und die wartet gewiss kein Investor ab.

Magnus Reitinger