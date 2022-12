Wegen Reichsbürgern wird es keine zusätzlichen Waffenkontrollen im Landkreis Weilheim-Schongau geben

Von: Sebastian Tauchnitz

Größere Mengen Waffen werden deutschlandweit immer wieder im Reichsbürgermilieu sichergestellt. Deswegen fordert Bayerns Innenminister Joachim Herrmann, dass deutlich mehr Kontrollen durchgeführt werden sollen. © DPA/ARCHIV

Heuer wurden bei elf Terminen 232 Waffenbesitzer im Landkreis überprüft – Zwölf Verstöße festgestellt

Landkreis – Vor wenigen Wochen wurden im Rahmen einer bundesweiten Razzia zahlreiche Wohnungen und Häuser von sogenannten Reichsbürgern durchsucht. Dabei wurde ein Ring von Verfasssungsfeinden aufgelöst, die mit Waffengewalt einen Umsturz in Deutschland umsetzen wollten. In diesem Zusammenhang forderte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann, dass die Waffenkontrollen insbesondere im Reichsbürgermilieu deutlich verstärkt werden sollen.

Doch das ist nach Aussage des Landratsamtes Weilheim-Schongau aber gar nicht so ohne weiteres möglich. „Das Landratsamt führt Waffenkontrollen regelmäßig und konsequent durch“, heißt es dazu auf Anfrage der Heimatzeitung. Die Kontrollen seien personell und zeitlich aufwendig. „Aus der Sicht des Landratsamtes sind die aktuell durchgeführten Kontrollen bezüglich Anzahl und Häufigkeit angemessen und ausreichend.

Ohne zusätzliches Personal keine zusätzlichen Kontrollen

Eine Ausweitung der Kontrollen ist ohne zusätzlichen Personal auf Dauer schwer darstellbar“, schreibt der Pressesprecher des Landratsamtes, Hans Rehbehn. Heuer hätten an insgesamt elf Terminen Waffenkontrollen stattgefunden. Dabei wurden insgesamt 232 Waffenbesitzer im Landkreis kontrolliert. Besonderes Augenmerk legten die Mitarbeiter des Landratsamtes dabei auf die ordnungsgemäße Aufbewahrung von Waffen und Munition. Bei den Kontrollen, die laut Pressestelle „grundsätzlich unangemeldet“ stattfinden, wurden insgesamt zwölf Verstöße gegen das Waffenrecht festgestellt.

In allen Fällen seien daraufhin Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet und die waffenrechtliche Erlaubnis eingezogen worden. In einem Fall wurde zudem ein Strafverfahren eingeleitet, das vor Gericht landen könnte. Der Betroffene konnte für eine seiner Waffen keine entsprechende waffenrechtliche Erlaubnis vorweisen.

Verstöße gegen das Waffenrecht sind kein Kavaliersdelikt, die Strafen sind empfindlich: „Grundsätzlich führt jeder Verstoß gegen Aufbewahrungsvorschriften zur Unzuverlässigkeit des Waffenbesitzers und stellt somit einen Widerrufsgrund für die waffenrechtliche Erlaubnis dar.“ Oder auf gut Deutsch: Die Waffen werden eingezogen. Verstöße gegen die Aufbewahrungsvorschriften können zudem mit Geldbußen bis zu 10 000 Euro geahndet werden.

Das Landratsamt bestätigte zudem, dass zumindest bei einer der durchgeführten Kontrollen der Verdacht der Reichsbürgerschaft des Waffenbesitzers im Raum stand. Wie berichtet, meldet das Polizeipräsidium Menschen, die nachweislich den Reichsbürgern nahestehen, an die Landratsämter. Eine Reichsbürgerschaft führt automatisch dazu, dass eine „Unzuverlässigkeit“ vorliegt und damit die Erlaubnis zum Waffenbesitz erlischt.

30 Waffen wurden freiwillig abgegeben

Bei den Kontrollen, die durch das Landratsamt in diesem Jahr durchgeführt wurden, seien insgesamt 30 Waffen freiwillig abgegeben worden, heißt es weiter in der Antwort des Landratsamtes auf die Anfrage der Heimatzeitung. Im Rahmen eines Widerrufsverfahrens hätten die Betroffenen die Möglichkeit, ihre Waffen innerhalb von vier Wochen entweder Berechtigten zu überlassen oder der Waffenbehörde vorzulegen. Die eingezogenen Waffen würden nach Abschluss des Verfahrens an das Landeskriminalamt Bayern zur Vernichtung abgegeben, so Landkreis-Pressesprecher Hans Rehbehn weiter in seiner Antwort.

In der Vergangenheit war es immer wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen, wenn Waffenkontrollen im Reichsbürgermilieu stattfinden. Eine ernste Gefahr für die Beamten die mit den Kontrollen betraut sind. Aus Sicherheitsgründen wollte das Landratsamt allerdings nicht genau ausführen, welche konkreten Maßnahmen ergriffen werden, um die Mitarbeiter bei der Ausübung ihrer Pflichten abzusichern. In besonderen Fällen werde aber die Polizei unmittelbar bei den Kontrollen beteiligt, hieß es dazu.

SEBASTIAN TAUCHNITZ