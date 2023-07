Wölfe reißen Kalb bei Böbing: Alle planen, keiner schießt

Von: Sebastian Tauchnitz

Die Wölfe sind mittlerweile im Landkreis Weilheim-Schongau angekommen, Berichte über Risse mehren sich. Doch die Ausweisung von Weideschutzgebieten ist offensichtlich noch lange nicht abgeschlossen. © OLIVIER MORIN/AFP

Nachdem vor einigen Wochen ein Wolfspaar bei Böbing ein Kalb auf einer abgezäunten Weidefläche gerissen hat, mehren sich die Forderungen nach einem Abschuss der Tiere. Doch die Voraussetzungen dafür sind immer noch nicht gegeben.

Landkreis – Vor gut zwei Monaten diskutierte der Kreistag das Thema „Wolfsentnahmen“ auf Antrag der CSU. Zwar war das Gremium eigentlich gar nicht für das Thema zuständig, beauftragte aber dennoch das Landratsamt, in Abstimmung mit den Städten und Gemeinden im Landkreis einen entsprechenden Antrag auf Festlegung von nicht schützbaren Weidegebieten und nicht zumutbar zäunbaren naturräumlichen Untereinheiten vorzubereiten und beim bayerischen Umweltministerium einzureichen.

Dies soll eine Ergänzung zu der bereits beim Land laufenden Bewertung der Flächen durch die Weideschutzkommission sein. Zu gut Deutsch: Das Landratsamt solle lieber mal alle möglichen Flächen melden, falls das Land etwas übersehen würde.

Luftbilder werden im Bauamt ausgewertet

Sonderlich weit ist man damit aber bislang noch nicht gekommen. Zumindest berichtet Peitings Bürgermeister Peter Ostenrieder, dass die Ausweisung der Weideschutzgebiete für die Verwaltung mit erheblichem Aufwand verbunden sei.

Die Ursache dafür sei, dass „das Landwirtschaftsamt, das über alle erforderlichen Daten verfügt, diese nicht an das Landratsamt übermittelt“, so Ostenrieder. Deswegen sei die Sache jetzt bei den einzelnen Gemeinden gelandet. „Wir haben uns dann entschieden, Luftbilder auszuwerten“, berichtet der Peitinger Bürgermeister weiter. Dabei gehe man davon aus, dass „hellgrüne Flächen potenziell beweidet werden können“. Im Falle von Peiting, der flächenmäßig größten Gemeinde im Landkreis, sei das alles aber ein ziemlich hoher Aufwand, der hätte vermieden werden können, wenn das Landwirtschaftsamt die Daten einfach an das Landratsamt weitergeleitet hätte.

Landratsamt widerspricht Ostenrieder

Bei der Kreisverwaltung widerspricht man auf Anfrage der Heimatzeitung allerdings dieser Darstellung: „Das Landwirtschaftsamt hat sich nicht geweigert, dem Landratsamt eine Aufstellung der Weideflächen zur Verfügung zu stellen, sondern hat in gewohnt guter Kooperation die erbetenen bzw. hierzu möglichen Daten/Informationen übersandt“, heißt es seitens der Pressestelle.

Die Städte und Gemeinden seien „nach Möglichkeit auch um Erstellung und Übermittlung einer Karte ihres Gemeindegebietes gebeten“ worden, welche die beweideten Flächen ausweist. Den Gemeinden habe man dabei zwar die Aufgaben-/Zielstellung mitgeteilt – „jedoch keine zwingenden Vorgaben zur Methodik/Umsetzung für deren Kartendarstellung“.

Vollkommen unklar, wann die Gebiete offiziell ausgewiesen werden

Ganz konkret heißt das, dass nun das Land, das Landratsamt und die einzelnen Gemeinden jeweils ihre eigenen Weideschutzgebiete ausweisen sollen. Wenn die Gemeinden damit fertig sind, schicken sie ihre Zuarbeiten ans Landratsamt, das prüft alles und schickt es weiter zum Land. Wann schlussendlich konkrete Weideschutzgebiete ausgewiesen werden und anschließend das Landratsamt selbst die Entnahme von „Problemwölfen“ genehmigen kann, steht in den Sternen: „Ob, in welchem Umfang und bis wann dem Antrag des Landkreises beim Umweltministerium entsprochen wird, ist derzeit nicht absehbar“, so das Landratsamt.

Deswegen müssten im konkreten Fall der Wölfe im Böbinger Raum, die offensichtlich wenig Scheu haben, sich besiedelten Gebieten zu nähern, auch die höheren Naturschutzbehörden, die bei der Regierung von Oberbayern angesiedelt sind, über eine mögliche Entnahme entscheiden.

Bislang keine Wolfs-Hunde-Mischlinge nachgewiesen

Eine belastbare Übersicht oder Schätzung, wie viele Wölfe sich bereits im Landkreis Weilheim-Schongau angesiedelt haben, gebe es nicht, so das Landratsamt weiter. Klar sei allerdings, dass Wolfs-Hybride, bei denen Wolf und Hund gemeinsamen Nachwuchs haben, im Landkreis bislang noch nicht nachgewiesen wurden. Diese Tiere könnten nicht nur abgeschossen werden, die zuständigen Behörden seien sogar verpflichtet, diese Hybriden der freien Natur zu entnehmen, heißt es weiter..