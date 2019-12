Die schönsten Weihnachtsmärkte rund um Weilheim - alle Infos und Termine

Wo und an welchen Terminen haben die Weihnachtsmärkte in Weilheim und Umgebung geöffnet? Ein Überblick über die schönsten Märkte in der Region.

In und um Weilheim öffnen an den Adventswochenenden verschiedene Weihnachtsmärkte.

Neben Glühwein und weihnachtlichen Leckereien wird auch besondere Handwerkskunst angeboten.

Wann und wo Sie welche Weihnachtsmärkte besuchen können, erfahren Sie in der Übersicht.

Weilheim - Was wäre die Vorweihnachtszeit ohne einem Besuch auf dem Weihnachtsmarkt? Glühwein, Stollen, Bratwürste und gebrannte Mandeln gehören definitiv dazu, um im Dezember richtig in Weihnachtsstimmung zu kommen. In und um Weilheim können die Besucher auf verschiedenen Advents- und Weihnachtsmärkten köstliche Leckereien genießen und sich durch die unterschiedlichsten Glühwein-Sorten probieren. Auch um Weihnachtsgeschenke aller Art zu finden, sind die Märkte eine tolle Anlaufstelle. An welchen Terminen wo geöffnet ist, haben wir in diesem Überblick gesammelt.

Weihnachtsmarkt in Weilheim: Kunsthandwerk auf dem Marienplatz

Bummeln und Glühweintrinken können Besucher am zweiten Adventswochenende in Weilheim: Der Weihnachtsmarkt auf dem Marienplatz und der Kunsthandwerkermarkt auf dem Kirchplatz öffnen heuer am Donnerstag (5. Dezember) bis Sonntag (8. Dezember) ihre Buden. In der mit Lichtern geschmückten Innenstadt kommt schnell weihnachtliche Stimmung auf - und unter dem rund 20 Meter hohen Christbaum schmeckt die Tasse Glühwein oder Jagertee besonders gut.

Am Donnerstag hat der Weihnachtsmarkt in der Weilheimer Innenstadt von 10 bis 20.30 Uhr geöffnet, am Freitag und Samstag von 10 bis 20 Uhr. Am Sonntag sind die Buden von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Weihnachtsmarkt auf Gut Dietlhofen: Am dritten Advent kommt der Nikolaus zu Besuch

Einen kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt gibt es am Sonntag (15. Dezember) von 11 bis 17 Uhr auf Gut Dietlhofen. An den Ständen warten heiße Maroni, Schupfnudeln, Glühwein sowie Kaffee und Kuchen auf die Besucher. Außerdem werden Krippen, Produkte aus Schaffell und Wolle, Liköre und hausgemachte Marmelade verkauft. Zusätzlich zum Verkaufsangebot ist um 13 Uhr eine Führung über den Hof geplant - um 15 Uhr kommt der Nikolaus zu Besuch.

+ Auf Gut Dietlhofen wird es mit dem kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt am dritten Adventssonntag (15. Dezember) besinnlich. © Emanuel Gronau

Adventsmarkt auf Gut Kerschlach in Pähl: Kutschfahrten und Christbaumverkauf

Zum elften Mal findet heuer der Adventsmarkt auf Gut Kerschlach in Pähl statt. Am dritten Adventswochenende (14. und 15. Dezember) kommen rund 70 Aussteller im Innenhof des Guts, auf dem Dorfplatz und im Dachgeschoss des Verwaltungsgebäudes zusammen - darunter auch viele Künstler und Kunsthandwerke, die ihre Exponate präsentieren. Als Geheimtipp gilt der Kerschlacher Heimatstollen von der auf dem Gut ansässigen Bäckerei und Konditorei Kasprowicz.

Zum Programm am dritten Advent gehören auch Kutschfahrten rund um das Gut, Reitvorführungen in der Reithalle sowie Vorführungen der Rettungshundestaffel Pfaffenwinkel-Werdenfelser Land. Kinder können sich beim Bienenwachskerzenziehen versuchen, am Kinderschminken teilnehmen oder sich auf den Besuch vom Nikolaus freuen.

Auch Besucher, die noch auf der Suche nach dem perfekten Christbaum sind, werden hier fündig: An allen Adventswochenenden ist im Klostergarten der Christbaumverkauf geöffnet.

Ebenfalls Christbäume aus heimischen Plantagen werden außerdem am zweiten Adventssonntag in Tutzing verkauft. Die Bäume können auch nach Hause geliefert werden.

Weihnachtsmarkt in Habach: Altbayerischer Markt mit besonderen Geschenkideen

Ein besonderes Schmankerl in der Region ist auch der Altbayerische Christkindlmarkt in Habach. Er findet am letzten Adventswochenende am Samstag (21. Dezember) beim „Bistro zum Trödler“ statt. Standleute bieten dort ab 14 Uhr ihre Kunstwerke zum Verkauf an - von Holzspielzeug über Schmuck bis hin zu geschmiedeten Messern.

Die Übersicht über die Weihnachtsmärkte in der Region um Weilheim erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Der Weihnachtmarkt in Ihrem Ort oder Ihres Vereins ist nicht noch dabei? Schreiben Sie uns gerne per Mail.

nema

Wer in der Adventszeit einen Ausflug an den Tegernsee unternehmen möchte, kann auch dort verschiedene Weihnachtsmärkte besuchen: Hier gibt es einen Überblick über die Weihnachtsmärkte im Landkreis Miesbach.

Auch diese Frage ist für Weihnachtsmarktbesucher nicht uninteressant: Wo in Bayern gibt es eigentlich den günstigen Glühwein? Ein Radio-Sender veröffentliche dazu nun eine Karte, die eine große Überraschung bereithält.