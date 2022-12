Weil die Steuereinnahmen gestiegen sind: Weilheim-Schongau erhält 2023 weniger Geld vom Freistaat

Von: Johannes Thoma

Wer wie viel bekommt: Die Grafik zeigt die Schlüsselzuweisungen für die Gemeinden. © Technik Penzberg

Des einen Freud ist des anderen Leid’: Während die Marktgemeinde Peißenberg sich über deutlich höhere Schlüsselzuweisungen des Freistaats für 2023 freut, muss der Landkreis Weilheim-Schongau ein Minus von über zehn Prozent verkraften.

Landkreis – Insgesamt erhalten die 34 Kommunen des Landkreises nächstes Jahr nur etwas weniger als 2022 an Schlüsselzuweisungen – rund 21,530 Millionen statt 21,843 Millionen Euro. Der finanziell ohnehin gebeutelte Landkreis indes muss mit 2,361 Millionen Euro weniger auskommen. Die 20,069 Millionen Euro für 2023 bedeuten ein Minus von 10,5 Prozent.

Für Landkreis-Kämmerer Norbert Merk ist der Rückgang „nicht dramatisch“, das sei ein Spiegel der gesamtwirtschaftlichen Situation. „Schuld am Rückgang ist in erster Linie der Länderfinanzausgleich“, so Merk; das sind Zahlungen einzelner, vermögenderer Bundesländer an andere. Bayern ist seit Jahren der größte Nettozahler. „Andere Länderchefs schmeißen dann mit dem Geld aus Bayern um sich“, so der Kämmerer. Dieses Geld fehle dann für die Schlüsselzuweisungen im Freistaat. Eine Ursache für die geringere Unterstützung ist aber auch die enorm gestiegene Steuerkraft im Landkreis, die 2021 um 16,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr zugenommen hat. Das dürfte nicht zuletzt der Firma „Roche“ in Penzberg zu verdanken sein.

Peißenberg erhält das meiste Geld

Unter den Gemeinden, die 2023 mehr bekommen, sind Altenstadt und Peißenberg. Die ehemalige Bergarbeiterkommune erhält regelmäßig die höchsten Schlüsselzuweisungen aller 34 Gemeinden im Landkreis. Das sind Ausgleichszahlungen, mit denen die unterschiedliche Steuerkraft der Kommunen im Freistaat zumindest teilweise abgefedert werden soll.

Für Peißenberg ist der Tag der Verkündigung ein wichtiger Termin, erst danach stellt Kämmerer Michael Liedl den Haushalt fürs nächste Jahr auf: „Die Schlüsselzuweisungen von 4,8 Millionen Euro sind eine Voraussetzung, dass wir unseren Verwaltungshaushalt ausgleichen können“, so Liedl. Die um knapp 500 000 Euro gestiegenen Zuwendungen seien dringend nötig angesichts gestiegener Energiepreise und eines Mehrbedarfs an Personal. „Trotzdem werden wir nicht ohne neue Schulden auskommen“, so Kämmerer Liedl.

Die Gemeinde Altenstadt erhält mit 404 000 Euro mehr als das Zweieinhalbfache gegenüber 2022. Kämmerin Andrea Sepp hat dafür noch keine konkrete Erklärung. „Aber Corona wird da sicher eine Rolle gespielt haben“, sagt sie auf Anfrage.

Acht Gemeinden gehen leer aus

Die Schlüsselzuweisungen des Freistaates sind für viele Kämmerer ein zweischneidiges Schwert: So sehr man sich über das zusätzliche Geld aus München freut, so sehr zeigt dies jedoch auch die unterdurchschnittliche Steuerkraft der jeweiligen Gemeinde. Daher werden die Kämmerer von acht der 34 Gemeinden im Landkreis, nämlich die von Bernried, Habach, Iffeldorf, Eglfing, Pähl, Penzberg, Schongau und Seeshaupt, es verschmerzen können, leer auszugehen. Acht Gemeinden bedeuten eine klare Steigerung gegenüber früher, 2022 waren es fünf, in den Jahren zuvor oftmals nur zwei oder drei Kommunen, denen indirekt eine hohe Steuerkraft bescheinigt wurde.

Im Vergleich mit anderen Landkreisen offenbaren sich große Unterschiede bezüglich der Steuerkraft: Im Landkreis Starnberg erhalten gerade einmal zwei von 14 Gemeinden Schlüsselzuweisungen, im Landkreis Miesbach sind es sieben von 17 Gemeinden. Ähnlich strukturiert wie Weilheim-Schongau sind die Landkreise Landsberg und Bad Tölz-Wolfratshausen.