Weniger CO2: Landkreis Weilheim-Schongau trägt zur positiven Entwicklung bei

Photovoltaik-Anlagen zu installieren, wo immer es wirtschaftlich sinnvoll ist – diesen Auftrag hat die landkreiseigene Gesellschaft EVA in Bezug auf die Liegenschaften des Landkreises. Mit der Nutzung dieser Technik trägt der Landkreis zum bundesweiten Rückgang des CO2-Ausstosses bei. Die 15. Anlage ging jetzt in Weilheim in Betrieb.

Weilheim – Das Photovoltaik-Projekt Nummer 15 befindet sich auf dem Edelstahl-Flachdach des Gebäudes an der Pütrichstraße 10a: Auf dem umgebauten Haus, in dem sich neben Räumen der Landwirtschaftsschule auch solche des Landratsamtes befinden, wurden 172 Photovoltaik-Module mit einer Nennleistung von jeweils 285 Watt befestigt (Gesamtleistung der Anlage bei optimalen Bedingungen also 49,02 Kilowatt peak/kWp).

Pächter und Nutzer dieser von der EVA eingerichteten sogenannten Überschuss-Einspeiseranlage ist der Landkreis. Der erzeugte Strom wird laut einer Pressemitteilung primär ins Hausstromnetz des Amtsgebäudes eingespeist, um dort verbraucht zu werden. Der überschüssige Strom geht ins Netz des „Bayernwerks“ – und wird von diesem vergütet.

Nach den Betriebserfahrungen der ersten Monate werden über 25 Prozent des per Solarzellen erzeugten Stroms in dem umgebauten Haus verbraucht. Weil er die Einspeisevergütung bekomme und auch Stromkosten spare, könne der Landkreis nach Begleichung der Pacht für die Anlage einen kleinen Überschuss erzielen, heißt es in der Pressemitteilung.

Bei einer jährlichen Stromproduktion von 45 000 Kilowattstunden – sie wird unter den tatsächlichen Bedingungen erwartet – werden etwa 27 000 Kilogramm CO2 pro Jahr eingespart. Mehr als 1900 Tonnen CO2-Einsparung jährlich ermöglichen die 15 Photovoltaik-Anlagen, die seit 2009 auf Liegenschaften des Landkreises in Betrieb genommen wurden, zusammen mit einer Reihe von Anlagen der „EVA GmbH“ (etwa auf Wertstoffhöfen).

Alle Anlagen haben eine Gesamtmodulleistung von 2933 kWp und erzeugen pro Jahr rund 3,2 Millionen Kilowattstunden Strom. Installiert wurden sie von der EVA für eine Investitionssumme von etwa 4,9 Millionen Euro. Dem Landkreis bringen sie eine Einspeisevergütung von rund 610 000 Euro jährlich. An diesen Zahlen sei zu erkennen, so EVA-Geschäftsführer Fritz Raab, dass sich die Investitionen binnen relativ kurzer Zeit rentieren.

Bald geht im Rahmen des seit 2009 laufenden Photovoltaik-Projekts, das unter dem Motto „Vom Pfaffenwinkel zum Sonnenwinkel“ steht, wieder eine Anlage in Betrieb: am aufgestockten Förderzentrum in Penzberg. Auch bei der neuen Berufsschule in Weilheim soll diese Technik eingesetzt werden.

