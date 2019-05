Besucherströme bei Typisierungsaktion: 325 potenzielle Spender für „Flost“

Die Besucher strömten zur Typisierung für eine Knochenmarkspende, die vom Jugendrotkreuz organisiert worden war. „Wir sind sehr zufrieden“, so Sprecherin Jenni Hanzlik.

Weilheim – Zur Halbzeit um 15 Uhr herrschte am Sonntag in den Räumen des Roten Kreuzes neben dem Weilheimer Feuerwehrgelände dichter Andrang. Rund 130 Leute waren bereits gekommen, und der Andrang der Typisierungswilligen nahm noch zu. Hintergrund für die Aktion war die Erkrankung des ehemaligen Leiters des Jugendrotkreuzes Peißenberg: „Flost“, 36, ist an Leukämie erkrankt und wartet auf einen passenden Spender.

Von der Feuerwehr, die nebenan anlässlich der Segnung ihrer neuen Fahrzeuge feierte (wir berichteten), war eine Gruppe von 20 Leuten gekommen. Volker Ladwig wollte „das schon lange machen“. Da er einen Betroffenen kenne, hatte er „einen persönlichen Anlass“. Laura Maerz war gekommen, „weil es einfach ist, jemandem das Leben zu retten – und das mit so wenig Aufwand“.

Für Typisierung muss man nicht volljährig sein

Die Registrierung dauerte nur vier Minuten. Zur Orientierung für die Spendewilligen hatten das Jugendrotkreuz im Foyer eine Liste mit Kriterien für die Knochenmarkspende aufgehängt. Auf roten Zetteln waren die Ausschlusskriterien aufgeführt. Unter anderem war dort aber auch zu lesen, dass man bei der Typisierung nicht volljährig sein muss. Es geht ab einem Alter von 17 Jahren, das Höchstalter liegt bei 55 Jahren.

Am Abend konnte Daniel Illich, der in der Organisation mitarbeitete, 325 mögliche Spender vermelden, die an der Typisierungsaktion für „Flost“ und andere Erkrankte teilgenommen hatten. Die meisten seien aus den umliegenden Orten gekommen, einige aber auch aus München und Augsburg. Zudem wurden über 2000 Euro an Spenden gesammelt. Illich bedankte sich bei allen, aber auch bei den Helfern, die die Aktion möglich gemacht hatten. 49 Personen waren im Einsatz, viele vom Roten Kreuz, den Johannitern und der Feuerwehr.

Von Alfred Schubert

Lesen Sie auch:

Im Notfall immer erreichbar: Neue Endoskopie am Weilheimer Krankenhaus.