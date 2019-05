420 demonstrieren für die „Klimawahl“ - Schüler nehmen verschärfte Verweise in Kauf 

In den Klimastreik sind am Freitag wieder zahlreiche Schüler aus Weilheim und der Umgebung getreten.

Für den Klimaschutz auf die Straße

von Marion Neumann schließen

Am Freitag wurde es auf dem Kirchplatz laut und politisch: Zum zweiten Mal fand in Weilheim eine Klima-Demo im Rahmen der „Fridays for Future“-Bewegung statt.