Weilheim: 47 neue Sozialwohnungen nahe der Ammer?

Von: Magnus Reitinger

Neue Pläne für das Quartier zwischen Wessobrunner Straße, Ammerstraße und Tassiloring hat die „Wohnbau Weilheim“. © Bayernatlas

Fast 50 zusätzliche Sozialwohnungen könnten mittelfristig an der Wessobrunner Straße in Weilheim entstehen. Die „Wohnbau Weilheim“ hat eine Machbarkeitsstudie für Neubauten in ihrem dortigen Quartier vorgelegt – und rennt im Rathaus damit offene Türen ein.

Weilheim – Kein Zweifel: Der Bedarf an zusätzlichen Sozialwohnungen ist groß in der Kreisstadt. Die „Wohnbau Weilheim“ hat deshalb geprüft, wo die von ihr verwalteten Liegenschaften Potenziale zur Nachverdichtung bieten. Und wurde fündig in ihrem Quartier zwischen Wessobrunner Straße, Ammerstraße und Tassiloring. Laut einer Machbarkeitsstudie, die kürzlich im Bauausschuss des Stadtrates präsentiert wurde, könnten dort anstelle von bisher 64 Wohnungen in mehreren Bauabschnitten insgesamt „111 attraktive Wohneinheiten entstehen“. Wobei ausschließlich sozialer Wohnungsbau geplant sei, wie es hieß.

Die fraglichen Grundstücke sind Eigentum der Stadt Weilheim und im Erbbaurecht an die „Wohnbau“ vergeben. Darauf befinden sich laut Stadtbauamt aktuell drei Geschosswohnungsbauten aus den Jahren 1967/1968 und 1971 sowie zwei Garagenhöfe.

Vier „Punkthäuser“ sollen im Innenhof entstehen

Der Innenbereich sei „ungenutzte Grünfläche mit ein paar Wäscheständern und ohnehin nicht ausreichenden Garagen“, sagte Manfred Stork, der Leiter der städtischen Bauverwaltung. Die „Wohnbau Weilheim“ schlage deshalb vor, dort schrittweise eine Quartierstiefgarage sowie vier neue „Punkthäuser“ im Innenhof und ein weiteres Gebäude an der Südseite zu errichten. Zudem sollten in diesem Zuge die Bestandsgebäude renoviert werden.

Bürgermeister lobt „pfiffige Planung“

Die „Punkthäuser“ seien dreistöckig geplant, der zusätzliche Bau im Süden vierstöckig, der Ersatzbau direkt an der Wessobrunner Straße fünfstöckig – allesamt mit begrünten Flachdächern. Während die „Wohnbau“ im Anschluss nach und nach die alten Blocks abreiße beziehungsweise saniere, könnten deren Bewohner vorübergehend in die Neubauten ziehen, erklärte Stork.

Es handle sich um eine „ganz pfiffige Planung“, lobte Bürgermeister Markus Loth (BfW) in der Sitzung. Der Bauausschuss stimmte dem Konzept ohne Diskussion einhellig zu. Da es sich auch in den Augen des Landratsamtes um „zulässige Nachverdichtung“ handle, müsse für diese Neubauvorhaben kein Bebauungsplan aufgestellt werden. Das ergab laut Stadtbauamt eine Vorbesprechung mit Vertretern der Kreis-Behörde.