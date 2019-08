Irrfahrt durch die Fußgängerzone: 85-Jährige fährt mit Auto in Bestuhlung des „Allgäuer Hofs“ 

Eine 85-jährige Frau beschädigte bei ihrer Fahrt durch die Weilheimer Fußgängerzone die Bestuhlung eines Gasthofs. Anschließend setzte sie sich, um eine Bestellung aufzugeben.

Weilheim – Ein seltsames Bild bot sich Passanten am Montagnachmittag in der Weilheimer Innenstadt. Ein Auto fuhr, von der Buchhandlung „Zauberberg“ kommend, in Richtung Marienplatz. Vor der Gaststätte „Allgäuer Hof“ streifte das Fahrzeug laut Polizeibericht einen Tisch und einen Stuhl der Außenbestuhlung. Ein 59-jähriger Mann aus Weilheim wurde dabei leicht am Arm gestreift, jedoch nicht verletzt.

Ungewöhnlich ging es weiter. Die Fahrerin, eine 85-jährige Frau aus Dießen, parkte das leicht beschädigte Auto an Ort und Stelle und setzte sich an einen der Tische des „Allgäuer Hofs“, um laut eines Augenzeugen eine Bestellung aufzugeben.

Das sagt die Polizei zu dem ungewöhnlichen Vorfall

Währenddessen hatten Anwesende bereits die Polizei alarmiert. Die Weiterfahrt der Frau wurde unterbunden, ihr Fahrzeug wurde verkehrssicher abgestellt, heißt es im Polizeibericht. „Zu vermuten ist, dass die Fahrerin falsch abgebogen ist und anschließend überfordert war. Eventuell war sie verwirrt. Ab einem gewissen Alter können Fehlleistungen vorkommen“, erklärte Polizeihauptkommissar Bernd Schewe auf Nachfrage.

Von der Polizei wurde veranlasst, dass die Unfallverursacherin von der Fahrerlaubnisbehörde überprüft wird. An ihrem Auto entstand ein Sachschaden von etwa 250 Euro. Laut einer Servicekraft des „Allgäuer Hofs“, die nicht namentlich genannt werden möchte, seien an der Bestuhlung keine größeren Schäden entstanden. „Es ist glücklicherweise nicht Erhebliches passiert“, sagte sie, „aber alltäglich ist es natürlich nicht, dass ein Auto in den Biergarten hineinfährt.“ Ein Getränk bekam die Fahrerin trotzdem serviert – Gastfreundschaft muss sein.

nema

