Adieu für die Orgel der Weilheimer Stadtpfarrkirche

Ein kleines Abschiedskonzert für die alte Orgel in Weilheims Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt gestaltet Jürgen Geiger am kommenden Dienstag, 15. August.

Nach über 50 Jahren im Dienst

Ehe der Einbau der neuen Orgel in Weilheims Stadtpfarrkirche beginnen kann, verabschiedet sich die Gemeinde am 15. August vom alten Instrument. Doch was geschieht mit diesem eigentlich?

Weilheim – Über 50 Jahre war sie nun im Dienst – und das wäre eigentlich kein Alter für eine große Kirchenorgel, gibt es doch vereinzelt Instrumente aus der Barockzeit und etliche aus der Romantik, die immer noch spielbar sind. „Aber verschiedene Gutachter und Orgelsachverständige haben übereinstimmend befunden, dass unsere in den 60er Jahren gebaute Orgel technische Mängel und klangliche Probleme aufweist, die nicht mehr reparaturfähig sind“, erklärt Jürgen Geiger.

Ausgebildet in den Konzertfächern Klavier und Orgel sowie als Kirchenmusiker und Musikpädagoge, hat Geiger 2009 sein Amt als Kirchenmusiker in der katholischen Pfarreiengemeinschaft Weilheim angetreten und diese Orgel seit nunmehr 14 Jahren in der täglichen Arbeit erlebt. „Immer wieder fallen ganze Register oder sogar Registergruppen aus. Das heißt, man drückt eine Taste nieder, aber die Töne, die nun erklingen müssten, kommen nicht. Oder einzelne Töne bleiben hängen, was sogenannte Heuler produziert“, erläutert Geiger das Ausmaß der Schäden.

Abschied mit Werken von Bach, Beethoven und Dubois

Gleichwohl trennt er sich nicht ohne Abschiedsschmerz von „seiner“ Orgel, weshalb er ihr mit einem kleinen Konzert nach dem Patroziniums-Gottesdienst am 15. August Adieu sagen möchte. Mit Werken von Bach, Beethoven, Dubois, Schostakowitsch und aus eigener Feder möchte der Musiker noch einmal alle Epochen vom Barock bis zur Gegenwart durchschreiten. Beginn ist um 11 Uhr. Alle Orgelfreunde der Region können sich bei dieser Gelegenheit ebenfalls verabschieden, denn noch im August wird die Orgel der Stadtpfarrkirche ausgebaut.

Was dann mit ihr geschieht, erläutert Ulrich Bracker, der Vorsitzende des Förderkreises: „Die Kirchenstiftung Mariä Himmelfahrt hat das Instrument insgesamt an die Kirchengemeinde im polnischen Krobia, gelegen etwa in der Mitte zwischen Breslau und Posen, verkauft. Diese wird in ihrer bisher orgellosen Kirche die verwendbaren Teile und insbesondere die Register in eine neue Orgel einbauen.“ Obwohl in der Gemeinde durchaus Interesse am Erwerb der alten Pfeifen bestehe, habe sich die Kirchenstiftung zum Gesamtverkauf entschlossen, da mit diesem ein höherer Erlös zu erzielen sei, als der Einzelverkauf von Pfeifen erbracht hätte. Da für den Erwerb der neuen Orgel nach derzeitigem Stand noch rund 150 000 Euro fehlen, muss die Stiftung durchaus mit spitzem Bleistift rechnen. „Schön wäre es, wenn in ein oder zwei Jahren eine Gemeinschaftsfahrt nach Polen zustande käme, um ‚unsere’ Pfeifen in ihrer neuen Umgebung klingen zu hören“, denkt Bracker in die Zukunft.

Übergangsweise erklingt eine E-Orgel

Die nahe Zukunft in der Stadtpfarrkirche wird indes so aussehen, dass vorübergehend eine elektronische Orgel, vergleichbar einem E-Piano, zum Einsatz kommt, um den Gesang der Gemeinde und der Chöre zu begleiten. Da die Empore wegen diverser Umbauarbeiten geschlossen werden muss, stehen Chöre und Instrument während des Interims vorne im Altarraum. Den Umfang der Arbeiten erläutert Bracker: „Ein großes Gerüst ist erforderlich, um die jetzige Orgel abzubauen und die Arbeiten zur Ertüchtigung der Empore anzugehen. Es wird nicht zu vermeiden sein, die Kirche zeitweise auch zu schließen. Das Gerüst muss mehr als ein halbes Jahr stehen bleiben, da es auch für den Aufbau des neuen Instrumentes gebraucht wird.“

Und auf welche neue „Königin der Instrumente“ darf man sich in Weilheim freuen? „Die Orgel beruht auf einem in sich stimmigen Klangkonzept, das genau auf die Akustik in unserem Kirchenraum abgestimmt ist“, erklärt Geiger. „Sie orientiert sich zum einen am Orgelbau der Vergangenheit, indem sie Elemente aus Barock und Romantik einbezieht, zum anderen wird sie als Zeugnis zeitgenössischer Orgelbaukunst in die Zukunft weisen.“ Für die Liturgie wie für Konzerte werde sie gleichermaßen geeignet sein und größer als die alte Orgel, weil hinter dem Hochaltar ein zusätzliches Solowerk gebaut wird. Damit ergeben sich ganz neue Raum-Klang-Wirkungen, auf die sich Geiger jetzt schon freut.

Und wird es klappen, dass sie zum 400. Jubiläum der Stadtpfarrkirche 2024 erklingt? „Das hoffen wir doch sehr“, sagt Geiger. „Der Orgelbauer aus Freiburg hat den Termin jedenfalls bestätigt.“

