Wieder freie Fahrt auf Admiral-Hipper-Straße in Weilheim - doch es gibt noch mal kurze Sperrungen

Von: Magnus Reitinger

Die Rathaus-Baustelle lässt wieder etwas mehr Platz in der Admiral-Hipper-Straße. Deshalb dürfen Kraftfahrzeuge wie früher zur B2 ausfahren. © Ruder

Fast ein Jahr lang war die Admiral-Hipper-Straße in Weilheims Altstadt für Autos weitgehend gesperrt. Jetzt dürfen Kfz dort wieder wie früher zur B2 ausfahren.

Weilheim – Knapp ein Jahr lang durften Autos nicht mehr durch die Admiral-Hipper-Straße zur Bundesstraße 2 (B2) fahren. Grund war die Verengung durch die Baustelle für die millionenschwere Rathaus-Sanierung. Die ist zwar immer noch nicht abgeschlossen, doch inzwischen ist wieder etwas mehr Platz, und die Straße wurde wie früher für Kraftfahrzeuge (in Einbahnrichtung) freigegeben.

Geschäftsleute hatten für Wieder-Öffnung gekämpft

Nach kontroverser Diskussion hatte der Weilheimer Stadtrat im vergangenen März beschlossen, zur alten Verkehrsregelung zurückzukehren. Dafür kämpften insbesondere die Inhaber zahlreicher anliegender Geschäfte – mit Verweis darauf, dass bereits die vorübergehende Sperrung zu hohen Umsatz-Einbußen geführt habe. Insbesondere ältere Kunden, ein wichtiger Kundenkreis für viele der Läden, könnten dort nicht mehr einkaufen, weil sie keine schweren Taschen über weite Strecken tragen könnten und Parkmöglichkeiten zu weit entfernt seien, so die Argumentation der „Interessensgemeinschaft gegen die Sperrung der Admiral-Hipper-Straße“.

„Längst nicht mehr so viele Autos wie vor der Sperrung“

Diese Argumentation setzte sich im Stadtrat letztlich durch - obwohl es insgesamt vier Anträge gab, die Durchfahrtssperre dauerhaft beizubehalten: vom Arbeitskreis „Mobilität und Verkehr“ der Weilheimer Agenda 21, von der ÖDP, der SPD und den Grünen.

Nun dürfen Kraftfahrzeuge also wieder durch die Admiral-Hipper-Straße zur B2 ausfahren. Auf die Wieder-Öffnung habe es im Rathaus bis dato keine Reaktionen von Bürgern gegeben, berichtet Ordnungsamt-Leiter Walter Weber: „Nach meinem Augenschein hat sich das super wieder eingespielt. Alle sind irgendwie froh, dass es wieder normal läuft.“ Wobei seinem Gefühl nach derzeit „längst nicht mehr so viele Autos durch die Admiral-Hipper-Straße fahren“ wie vor der Sperrung.

Bei weiteren Sperrungen werden Geschäfte vorab informiert

Wegen der noch andauernden Bauarbeiten könnten in den nächsten Wochen nochmals kurze Sperrungen nötig sein, erklärt Weber – etwa für ein bis zwei Stunden, wenn Rigipsplatten angeliefert werden. Mit dem Architekten sei vereinbart, dies rechtzeitig zu melden. Dann werde die Stadt alle Einzelhändler in der Admiral-Hipper-Straße per E-Mail informieren, so der Ordnungsamt-Chef – „dass keiner überrascht wird“.